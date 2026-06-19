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मूलांक 4 का अंक ज्योतिष 19 जून: आज राहु जल्दी लाभ का दिखा सकता है लालच, जानें शुभ रंग व अंक

Anita Baranwal हिन्दुस्तान टीम
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Aaj ka ank rashifal 19 June 2026 mulank 4  prediction: आज अगर आपके मन में कोई पुरानी बात घर कर गई है, तो उसे हटाने का दिन है। ऑफिस मीटिंग में पहले प्वाइंट्स तैयार कर लें, फिर अपनी राय साझा करें। पढ़ें मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा 19 जून का दिन।

मूलांक 4 का अंक ज्योतिष 19 जून: आज राहु जल्दी लाभ का दिखा सकता है लालच, जानें शुभ रंग व अंक

Today Mulank 4 Prediction 19 June 2026: किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 है। राहु आपके अंक का स्वामी है, इसलिए आप चीजों को अलग नजर से देखते हैं और जहां उलझन हो, वहां छिपी गड़बड़ी भी पकड़ लेते हैं। 19 जून 2026 को यही गुण सबसे ज्यादा काम आएगा। आसपास फैला बिखराव, अधूरे काम, बेकार पड़ी चीजें और मन में अटकी पुरानी बातों को हटाने का समय है। सिर्फ सफाई की बात नहीं है, सोच की छंटाई भी जरूरी रहेगी। जो बात बार बार मन खींचती है पर आगे नहीं बढ़ने देती, उसे नाम देकर अलग रखिए। दिन की ऊर्जा में मूलांक 1 आपको पहला कदम उठाने की हिम्मत देता है। भाग्यांक 8 यह याद दिलाता है कि राहत तभी मिलेगी जब व्यवस्था भी बने।

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में साफ समझ जरूरी रहेगी। राहु कभी कभी उलझन बढ़ाता है, इसलिए जो रिश्ता सिर्फ आदत से चल रहा है, उसे दिल से परखना बेहतर रहेगा। अगर किसी अपने से बात करने पर हर बार थकान, दुख या असुरक्षा ही मिलती है, तो दूरी का तरीका शांत और सम्मानजनक रखें। जो रिश्ता सच में आपका है, उसमें साफ शब्दों से राहत मिल सकती है। पार्टनर से पुरानी बात दोहराने के बजाय यह पूछें कि आगे क्या बदलना चाहिए। परिवार में भी सीमाएं तय करना गलत नहीं होगा।

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शिक्षा और करियर

कामकाज में आपका ध्यान बिखरी हुई बातों को समेटने पर रहेगा। ऑफिस की मीटिंग में अगर कई मुद्दे एक साथ खुल रहे हों, तो पहले तीन मुख्य बिंदु लिख लें और उसी क्रम में बात रखें। राहु तकनीक और सिस्टम से जुड़ा है, इसलिए फोल्डर, मेल, नोट्स, डेटा या लंबित टास्क को व्यवस्थित करना फायदा दे सकता है। पढ़ाई करने वालों के लिए भी यही नियम ठीक रहेगा। पुराने नोट्स छांटें, जरूरी टॉपिक अलग करें और कमजोर हिस्से को चिन्हित करें। करियर में आगे बढ़ने के लिए हर काम पकड़ना जरूरी नहीं। जो काम आपकी दिशा बिगाड़ रहा है, उसे विनम्रता से छोड़ना भी समझदारी है।

धन और वित्त

पैसों के मामले में बिखराव कम करना जरूरी है। छोटे छोटे ऑटो पेमेंट, बेकार सब्सक्रिप्शन, डुप्लीकेट खरीदारी या बिना उपयोग की सेवाएं जेब पर भार डाल सकती हैं। राहु जल्दी लाभ का लालच दिखा सकता है, इसलिए बहुत चमकदार ऑफर को तुरंत सही मान लेना ठीक नहीं होगा। पहले देखें कि जरूरत क्या है। भाग्यांक 8 के असर से कागजी और डिजिटल हिसाब सीधा रखना लाभदायक रहेगा। एक छोटी लिस्ट बनाकर खर्चों को जरूरी और गैर जरूरी में बांटें।

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स्वास्थ्य और कल्याण

मन पर जमा पुराना बोझ शरीर में बेचैनी, सिर भारी लगना या ध्यान टूटने के रूप में दिख सकता है। राहत के लिए कमरे, बैग या काम की टेबल का दस मिनट का साफ काम करें। इससे मन भी हल्का होगा। राहु के असर में नींद से पहले दिमाग चलता रहता है, इसलिए सोने से कुछ देर पहले अगले दिन के तीन काम लिख देना बेहतर रहेगा। इससे भीतर की भागदौड़ थोड़ी शांत हो सकती है।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी

शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम

सावधानी: पुराने मैसेज पढ़कर फिर उसी चक्र में न फंसें। चमकदार प्लान को बिना जांच सही न मानें। मीटिंग में हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है।

आज की सलाह: पहले जगह बनाइए, तभी सही चीजें टिक पाएंगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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