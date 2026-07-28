मूलांक 4 ( 4, 13, 22 और 31 तारीख): कामकाज में राहु देगा एक जरूरी सीख, आज रहें थोड़ा सावधान
Mulank 4 Prediction 28 July 2026: नए आकर्षण में भी केवल बाहरी छवि देखकर बहने से बचें। भरोसा धीरे बने तो वही टिकाऊ रहेगा। पढ़ें मूलांक 4 वालों का कैसा रहेगा आज 28 जुलाई का दिन।
Aaj ka mulank 4 Ank rashifal 28 July 2026: थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि सामने दिखने वाला असर उतना मजबूत नहीं रहेगा जितनी आपने उम्मीद की थी। किसी काम, प्रस्तुति या अपनी बात को लोगों के बीच रखने पर प्रतिक्रिया हल्की मिल सकती है। इससे मन खट्टा हो सकता है, पर हिम्मत न छोड़ें। अंक 4 और राहु आपको अलग सोच देते हैं, लेकिन राहु कई बार चमक पर ध्यान खींचकर जरूरी बारीकियां छिपा देता है। 28 जुलाई 2026 का मूलांक 1 पहल करने की ऊर्जा देगा, जबकि भाग्यांक 9 बड़े नतीजे की तरफ देखने को कहेगा। ऐसे में छोटी गलती भी ज्यादा दिख सकती है। जैसे किसी दोस्त से बातचीत में आप पूरी बात कहे बिना केवल नतीजा बोल दें, तो गलतफहमी बन जाती है। यही नियम बाकी कामों पर भी लागू होगा। पहले विवरण ठीक करें, फिर असर अपने आप सुधरेगा।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपकी बात का मतलब कुछ और समझा जा सकता है। राहु का असर कई बार सीधी भावना पर हल्का पर्दा डाल देता है। अगर पार्टनर या घर के किसी सदस्य को लगे कि आप दूरी बना रहे हैं, तो बचाव की मुद्रा में न जाएं। सरल शब्दों में अपनी स्थिति समझाना बेहतर रहेगा। किसी पुराने मुद्दे पर सफाई देने के बजाय यही देखें कि इस बार बात कैसे साफ रखी जाए। नए आकर्षण में भी केवल बाहरी छवि देखकर बहने से बचें। भरोसा धीरे बने तो वही टिकाऊ रहेगा।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज में यह दिन आपको एक जरूरी सीख दे सकता है। अगर किसी मीटिंग, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, सेल्स पिच या क्लास में उम्मीद के मुताबिक असर न बन पाए, तो इसे अपनी योग्यता की कमी न मानें। राहु तकनीक, नई सोच और अलग तरीके का कारक है, इसलिए आपका आइडिया अच्छा हो सकता है, पर उसकी पैकिंग या क्रम कमजोर पड़ सकता है। मूलांक 1 आपको फिर से खड़े होने का हौसला देगा और भाग्यांक 9 याद दिलाएगा कि बड़ी सफलता अक्सर छोटी सुधारों से बनती है। स्टूडेंट्स नोट्स, डेटा, उदाहरण और आखिरी रिविजन पर ध्यान दें। ऑफिस में मेल, फाइल, टाइमिंग और तथ्य दोबारा जांचना फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 4 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में तेज फायदा दिखाने वाली बात आकर्षित कर सकती है, पर राहु के कारण तस्वीर पूरी देखना जरूरी है। कोई ऑफर, ऐप, ऑनलाइन खरीद या अचानक मिला सुझाव अच्छा लगे, फिर भी शर्तें पढ़ लें। छोटी फीस, टैक्स, रिन्यूअल या सर्विस चार्ज जैसी बातें बाद में चुभ सकती हैं। कमाई के लिए नई कोशिश बुरी नहीं है, लेकिन हिसाब साफ रहे। किसी को उधार देने से पहले वापसी का तरीका मन में तय कर लें। दिखावे वाली खरीदारी टालना बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 का स्वास्थ्य राशिफल
मन में हल्की चिड़चिड़ाहट या बेचैनी रह सकती है, खासकर जब मेहनत का असर तुरंत न दिखे। इसका असर कंधों, जबड़े या सिर के भारीपन में दिख सकता है। खुद को दोष देने के बजाय थोड़ी देर शांत बैठकर दिन की तीन जरूरी बातें लिखें। इससे राहु वाला बिखराव कम होगा। पानी थोड़ा ज्यादा लें और काम के बीच दो मिनट रुककर सांस सामान्य करें। इससे फोकस लौटेगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी तैयारी के सहारे लोगों पर असर जमाने न निकलें। केवल चमक देखकर किसी ऑफर पर भरोसा न करें। आधी बात बोलकर गलतफहमी बढ़ा सकते हैं।
आज की सलाह: छोटी कमियां सुधारिए, अगली कोशिश खुद मजबूत दिखेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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