Numerology 27 June: मूलांक 4 पर आज राहु का प्रभाव, सेहत को ना करें नजरअंदाज
Mulank 4 Today Prediction: 27 जून के दिन मूलांक 4 वालों पर राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखने वाला है। ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेने में ना हिचकिचाएं।
सुबह का रूटीन जितना सीधा और संभला हुआ रहेगा, उतना ही दिन आसान लगेगा। अगर उठते ही शरीर में भारीपन, सिरदर्द, एसिडिटी, त्वचा की परेशानी या पुरानी छोटी तकलीफ महसूस हो रही है, तो उसे यूं ही टालना ठीक नहीं होगा। अंक 4 और राहु का स्वभाव कई बार व्यक्ति को काम, तकनीक या जल्दी निपटाने वाली सोच में इतना उलझा देता है कि शरीर के संकेत पीछे छूट जाते हैं। यही जगह संभालने की है। 27 जून 2026 की ऊर्जा में मूलांक 9 आपको सक्रिय रखेगा, इसलिए आप दर्द या थकान के बावजूद चलते रहना चाहेंगे। भाग्यांक 7 याद दिलाएगा कि वजह समझना भी जरूरी है। जरूरत लगे तो डॉक्टर से सलाह लेने में देर न करें।
मूलांक 4 रिलेशनशिप
रिश्तों में इस समय आपकी चुप्पी या एकदम अलग ढंग से प्रतिक्रिया देना सामने वाले को उलझा सकता है। राहु के कारण मन में एक बात और चेहरे पर दूसरी बात दिख सकती है। अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो करीबी लोगों को साफ शब्दों में बता दें कि आपको आराम या जांच की जरूरत है। इससे बेवजह गलतफहमी कम होगी। पार्टनर या परिवार आपकी मदद करना चाहें, तो उसे कमजोरी न मानें। अपनापन स्वीकार करना भी समझदारी है। छोटी परेशानी छिपाने से बाद में बात बड़ी बन सकती है।
मूलांक 4 करियर
कामकाज में आप सामान्य से ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, लेकिन शरीर साथ न दे तो परफॉर्मेंस पर असर दिख सकता है। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में बार बार ध्यान टूटे, आंखें भारी लगें या पेट गड़बड़ रहे, तो इसे सिर्फ थकान कहकर आगे न बढ़ें। राहु तकनीक और तेज नतीजे का ग्रह है, इसलिए शॉर्टकट लेने का मन बन सकता है, पर इस समय बेसिक चीजें ज्यादा काम देंगी। पढ़ाई करने वाले नोट्स और समय दोनों व्यवस्थित रखें। नौकरीपेशा लोग जरूरी काम पहले निपटाएं। मूलांक 9 गति देगा, पर भाग्यांक 7 कहेगा कि सही जांच और सही सलाह के बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं।
मूलांक 4 फाइनेंस
पैसों के मामले में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिखता, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ा खर्च निकल सकता है। जांच, दवा या कंसल्टेशन जैसी जरूरतों को टालकर बाद में बड़ा बिल बनने देना समझदारी नहीं होगी। राहु कई बार जल्दी बचत दिखाता है, पर वही बचत आगे नुकसान भी कर सकती है। खाने पीने पर लापरवाही और फिर बार बार छोटी दिक्कतें भी जेब पर असर डालती हैं। इसलिए इस समय सुविधा से ज्यादा सही चीज चुनना बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 हेल्थ
यही वह क्षेत्र है जहां ढील नुकसान दे सकती है। मसालेदार, बहुत देर से खाया गया या बार बार बाहर का खाना शरीर को तुरंत जवाब दे सकता है। सुबह गुनगुना पानी, हल्का नाश्ता और दवा या जांच को समय पर रखना उपयोगी रहेगा। अगर कोई परेशानी दोहर रही है, तो खुद से अंदाजा लगाने के बजाय मेडिकल सलाह लें। छोटी बात को छोटा मानकर छोड़ना इस समय ठीक नहीं।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: बार बार लौट रही तकलीफ को सामान्य मानकर न टालें। इंटरनेट पढ़कर खुद इलाज शुरू न करें। अनियमित खाने से परेशानी बढ़ सकती है।
आज की सलाह: शरीर के संकेत सुनिए और जरूरत हो तो जांच कराइए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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