मूलांक 4 राशिफल 9 नवंबर 2026: रोजमर्रा की जिंदगी में आएगा नया रंग, छोटी खुशियों का लेंगे आनंद
Mulank 4 Horoscope 9 Nov 2026: मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 जन्म तिथि) के लिए जानें 9 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे मिलेगा छोटी खुशियों का आनंद।
कुछ अनोखा और लीक से हटकर करने का आकर्षण रहेगा। जीवन की छोटी खुशियों का आनंद लेंगे और दूसरों की पसंद में भी दिलचस्पी होगी। दिन उबाऊ नहीं लगेगा। कोई अलग विचार या अनजानी शैली आपका ध्यान खींचेगी। अंक 4 के स्वामी राहु की अलग सोच इस रुझान में झलकेगी। 9 नवंबर 2026 का मूलांक 9 आपके अंक से तटस्थ है और भाग्यांक 3 है, इसलिए इस उत्सुकता को सहज खोज की तरह रखें, बड़े नतीजे का संकेत ना मानें। किसी की बात जल्दी बुरी ना लगे, इसका प्रयास रहेगा। हर पसंद का कारण समझ आना जरूरी नहीं। खुद को आनंद लेने की थोड़ी छूट दें।
मूलांक 4 का लव राशिफल
अपनों की अलग पसंद आपको दिलचस्प लगेगी और बातचीत में अपनापन रहेगा। प्रेम जीवन में रोज की बातों से हटकर किसी रुचि पर चर्चा करने का मन होगा। पार्टनर की पसंद को अपने पैमाने पर कसने की जगह उसके आनंद को समझें। राहु की अनोखेपन वाली प्रवृत्ति रिश्तों में हल्कापन लाएगी। परिवार में किसी की अलग राय सुनकर तुरंत बुरा मानने से बचने का प्रयास करेंगे। छोटी टिप्पणी चुभे तो उसका मतलब सहज ढंग से पूछ लें। रिश्तों का आनंद छोटी बातों में भी मिलेगा।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में अलग तरीका आजमाने की रुचि रहेगी। राहु का तकनीक से जुड़ा स्वभाव किसी काम को नए ढंग से देखने की प्रेरणा देगा। ऑफिस की मीटिंग में अनोखा सुझाव आपका ध्यान खींचेगा। उस पर चर्चा करते हुए पूछें कि उसे काम में कैसे उतारा जाएगा। सहकर्मी की टिप्पणी को निजी आलोचना मानने से बचने का प्रयास रहेगा। छात्रों को अभ्यास का रचनात्मक तरीका चुनना अच्छा लगेगा। बिजनेस में अलग पेशकश पर सोच सकते हैं, पर उसे पहले छोटे स्तर पर परखें। पेशेवर विकास के लिए उत्सुकता को काम की जरूरत से जोड़ें।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
खरीदारी में अनोखी बनावट या अलग उपयोग वाली चीजें आकर्षित करेंगी। आनंद के लिए खर्च करने का मन हो तो पहले उसकी एक सीमा तय कर लें। राहु की जल्दी लाभ पाने वाली प्रवृत्ति को पहचानें। अलग दिखने वाली निवेश पेशकश का मूल्य केवल उसके नएपन से ना आंकें। आय का हिसाब देखकर ही अतिरिक्त खर्च की जगह बनाएं। लेनदेन में पसंद और तय कीमत अलग रखें, ताकि उत्साह में रकम को लेकर भ्रम ना रहे।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
दिन में विविधता पसंद आएगी और एकरसता दूर लगेगी। इस उत्साह में अपनी क्षमता से ज्यादा गतिविधियां ना भरें। हल्का संगीत सुनते हुए घर का कोई छोटा काम करना आनंद का सरल तरीका रहेगा। राहु का नएपन की ओर खिंचाव सेहत के प्रयोगों तक जाए तो ठहरें। केवल अनोखा लगने के कारण कोई नया खानपान या कठिन अभ्यास ना अपनाएं।
9 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 4 के जातक यदि अपनी रचनात्मकता और राहु की अनूठी सोच का सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो वे अपने दिन को बेहद खुशगवार बना सकते हैं। दूसरों की रुचियों का आदर करें और अनोखेपन को केवल उपयोगिता की कसौटी पर परखने के बाद ही स्वीकार करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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