मूलांक 4 राशिफल 8 नवंबर: रिश्तों में तनाव, तुरंत जवाब का दबाव ना बनाएं
मूलांक 4 वालों को आज रिश्तों को लेकर सतर्क रहना है। जानें आज किन गलत फैसलों को लेने से बचना है? यहां पढ़ें आज का अंक राशिफल।
मन में अपनी बात मनवाने की जिद रहेगी, लेकिन दूसरों पर अपनी इच्छा थोपने के लिए दिन ठीक नहीं है। बाहर से विरोध और चुनौतियां मिलेंगी। रिश्तों में भी तनाव रहेगा। 8 नवंबर 2026 का मूलांक 8 आपके अंक 4 का मित्र है और भाग्यांक 2 है, फिर भी यह मित्रता हर बात आपके पक्ष में होने का भरोसा नहीं देती। आपके स्वामी राहु की अलग सोच किसी मसले को नए ढंग से देखने में मदद करेगी, मगर अपनी समझ को ही अंतिम मानना उलझन बढ़ाएगा। असहमति सुनना असहज लगे तो बातचीत कुछ देर रोक दें। अपनी जरूरत साफ रखें और दूसरे व्यक्ति को भी अपनी बात पूरी करने दें।
लव राशिफल
प्रेम संबंधों में अपनी पसंद पर जोर देने से खींचतान होगी। पार्टनर की असहमति आपको निजी विरोध जैसी लगेगी, इसलिए बातचीत में मुद्दे तक सीमित रहें। राहु से जुड़ा भ्रम किसी साधारण मतभेद को बड़ा बना देगा, अगर आप हर प्रतिक्रिया का छिपा अर्थ खोजेंगे। परिवार के साझा फैसले में सबकी सुविधा पूछें। किसी एक योजना पर सहमति न बने तो फैसला थोड़ी देर के लिए रोकना ठीक रहेगा। रिश्तों का तनाव मन पर भारी लगेगा, अपनी बात दोहराकर तुरंत जवाब पाने का दबाव न बनाएं।
करियर राशिफल
कामकाज में अपने तरीके को सबके लिए अनिवार्य बनाने पर विरोध मिलेगा। ऑफिस या बिजनेस की चर्चा में आपके सुझाव पर सवाल उठेंगे और यह चुनौती असहज करेगी। राहु की अलग सोच का उपयोग विकल्प देने में करें, आदेश देने में नहीं। किसी तकनीकी तरीके को अपनाने की बात हो तो पहले उसका उपयोग समझाएं और प्रतिक्रिया लें। पढ़ाई में समूह के साथ काम करते हुए जिम्मेदारियां आपसी सहमति से बांटें। पेशेवर तरक्की से जुड़ी बातचीत में भी अपनी अपेक्षा स्पष्ट रखें, लेकिन सामने वाले से तत्काल मंजूरी लेने पर जोर न दें।
फाइनेंस राशिफल
घर के छोटे खर्च पर भी अपनी पसंद थोपने से बहस होगी। किसी सामान के लिए रकम तय करते समय साझा बजट सामने रखें और दूसरे की जरूरत सुनें। राहु से जुड़ी जल्दी लाभ पाने की चाह में किसी परिचित पर अपनी आर्थिक योजना मानने का दबाव न डालें। लेन-देन की चर्चा में रकम और जिम्मेदारी साफ रखें। निवेश को लेकर मतभेद हो तो हर व्यक्ति को अपना निर्णय लेने की जगह दें।
हेल्थ राशिफल
विरोध भरी बातचीत के बाद मन में उसी बहस को दोहराते रहने की प्रवृत्ति रहेगी। राहु से जुड़ी उलझन को बढ़ने देने से बचने के लिए कुछ देर कोई सरल घरेलू काम चुनें, जैसे कपड़े तह करना। तनाव के बीच अपनी दिनचर्या में अचानक बड़ा बदलाव न करें। किसी और को अपनी सेहत की आदतें अपनाने के लिए मजबूर करना भी खींचतान बढ़ाएगा।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: असहमति पर अपनी बात बार-बार न दोहराएं। साझा खर्च को अपनी पसंद का फैसला न बनाएं। तत्काल मंजूरी का दबाव रिश्तों में तनाव बढ़ाएगा।
आज की सलाह: अपनी बात रखें और दूसरों की असहमति को जगह दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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