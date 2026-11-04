मूलांक 4 राशिफल 4 नवंबर: पैसौं के मामले में आज पढ़ें राहु के संकेत
मूलांक 4 वालों की जिंदगी में आज यानी 4 नवंबर के दिन राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखने वाला है। जानें पैसों के मामले में आज किन बातों का ध्यान रखना है?
राहु के प्रभाव वाले अंक 4 के लिए दिन थकाने वाला रहेगा। समय कम पड़ने का एहसास होगा और लंबित काम पूरे करने की दौड़ रहेगी। इन्हीं कोशिशों में पूरा दिन बाहर बीतने की संभावना है। 4 नवंबर 2026 का मूलांक आपके अंक 4 से मेल खाता है और भाग्यांक 7 भी आपका मित्र अंक है। यह मेल अपनी अलग सोच से काम संभालने का आधार देगा, हालांकि भागदौड़ की चुनौती रहेगी। राहु की तेजी में हर जिम्मेदारी तुरंत निपटाने की इच्छा होगी। काम की डेडलाइन देखते हुए पहले तय करें कि किस काम के लिए कहां जाना है। थकान के बीच योजना बदलनी पड़े तो खुद को दोष न दें।
लव राशिफल
काम पूरे करने की दौड़ में रिश्तों के लिए ध्यान निकालना कठिन लगेगा। बातचीत छोटी रहेगी और आपका मन अगली जिम्मेदारी की ओर जाएगा। पार्टनर या घरवालों को अपनी व्यस्तता साफ बता दें, ताकि चुप्पी का गलत अर्थ न निकले। राहु से जुड़ा भ्रम अधूरी सूचना में बढ़ता है, इसलिए लौटने या बात करने का वही अनुमान दें जो निभा सकें। लंबित कामों का दबाव हो तो उसे सहज शब्दों में कहें। हर सवाल को अपनी व्यस्तता पर सवाल मानकर जवाब न दें।
करियर राशिफल
पढ़ाई, नौकरी और बिजनेस में लंबित काम समेटने का दबाव रहेगा। डेडलाइन नजदीक हो तो हर काम एक साथ पकड़ने की इच्छा होगी। पहले यह देखें कि कौन सा हिस्सा पूरा किए जाने लायक स्थिति में है। राहु की तकनीक से जुड़ी समझ का उपयोग दस्तावेज भेजने और काम की स्थिति बताने में करें। बाहर रहकर काम निपटाना पड़े तो जरूरी विवरण साथ रखें। ऑफिस में समय का अनुमान देते हुए जांच और सुधार की गुंजाइश भी जोड़ें। विद्यार्थियों के लिए अधूरा अभ्यास पूरा करने की कोशिश थकाने वाली रहेगी।
फाइनेंस राशिफल
भागदौड़ के बीच पैसों के फैसले भी जल्दी निपटाने का मन होगा। राहु की जल्दी लाभ पाने की चाह को पहचानें और किसी आर्थिक प्रस्ताव को केवल समय बचाने के लिए स्वीकार न करें। लंबित भुगतान करना हो तो रकम और पाने वाले का विवरण मिलाएं। काम पूरा होने और भुगतान मिलने को एक ही बात न मानें। थकान में लेनदेन समझना कठिन लगे तो उसकी पुष्टि के लिए अलग अवसर रखें।
हेल्थ राशिफल
दिन की थकान को हल्के में न लें। पूरा दिन बाहर काम निपटाने की स्थिति बने तो पानी साथ रखें और लगातार भागते रहने की जगह कुछ देर बैठने का अवसर निकालें। राहु की तेजी आपको अपनी क्षमता से अधिक खींचने को उकसाएगी। लौटने के बाद तुरंत नया काम पकड़ने का दबाव न लें। शरीर को आराम देने की गुंजाइश रखें।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: डेडलाइन के दबाव में जांच का चरण न छोड़ें। बाहर के कामों में पूरा दिन लगने की गुंजाइश रखें। थकान में भुगतान का विवरण दोबारा पढ़ें।
आज की सलाह: बाहर निकलने से पहले लंबित कामों का क्रम तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र