Mulank 4 Horoscope 29 Nov 2026: मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 जन्म तिथि) के लिए जानें 29 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज अधूरे कामों के बीच खुद को आराम देना और जल्दबाजी से बचना है जरूरी।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस मूलांक के स्वामी राहु हैं। 29 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 रहेगा। आज आपके सामने घर और कार्यक्षेत्र से जुड़े कई अधूरे काम रह सकते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मेहनत के मुताबिक नतीजे नहीं मिलेंगे। इससे मन में खीझ और बेचैनी बढ़ सकती है। बार-बार काम करने का तरीका बदलने से भी उलझन बढ़ेगी। ऐसे में खुद को दोष देने या हर काम आज ही पूरा करने का दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए काम से दूरी बनाएं और खुद को आराम दें।

मूलांक 4 का लव राशिफल प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज काम की उलझन आपके व्यवहार पर असर डाल सकती है। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य से बातचीत करते समय आपका ध्यान बार-बार अधूरे कामों की ओर जाएगा। इससे सामने वाले को लग सकता है कि आप उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। बेहतर होगा कि अपनी मनःस्थिति उन्हें साफ बता दें। कहें कि काम की वजह से थोड़ा तनाव है और कुछ समय आराम की जरूरत है। छोटी-सी चुप्पी को रिश्तों में नाराजगी का संकेत ना बनने दें। आज किसी गंभीर मुद्दे पर तुरंत फैसला लेने के बजाय हल्की-फुल्की बातचीत करें। अपनों के साथ कुछ समय बिताने से मन का बोझ कम होगा और आपको भी थोड़ी राहत मिलेगी।

मूलांक 4 के स्वामी राहु हैं, जिन्हें अलग सोच और अचानक बदलावों से जोड़कर देखा जाता है। 29 नवंबर को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 आपके मन में बेचैनी और काम को लेकर असमंजस बढ़ा सकते हैं। करियर में मेहनत के बावजूद रुकावटें और रिश्तों में तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को थोड़ा आराम देना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में राहु की स्थिति, मानसिक शांति, करियर की बाधाओं और आर्थिक परेशानियों के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 4 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में आज मेहनत के बावजूद काम की रफ्तार धीमी रह सकती है। ऑफिस में लंबित जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बार-बार कोई ना कोई रुकावट सामने आ सकती है। कारोबारियों को भी अधूरे काम निपटाने में परेशानी होगी। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का मन एक जगह टिकने में कठिनाई महसूस कर सकता है। ऐसे में बार-बार नया तरीका अपनाने या किसी नए ऐप और साधन की तलाश में समय बर्बाद ना करें। जिस काम पर आगे बढ़ चुके हैं, उसे वहीं से दोबारा शुरू करना बेहतर रहेगा। जरूरत लगे तो कुछ देर का ब्रेक लें। आज काम की प्रगति धीमी रहने का मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत में कमी है।

मूलांक 4 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज किसी जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा। काम अटकने पर नया उपकरण, ऐप या कोई दूसरी सेवा खरीदकर समस्या का तुरंत समाधान खोजने का मन हो सकता है। हालांकि, ऐसा कोई खर्च करने से पहले उसकी जरूरत और उपयोगिता समझ लें। केवल इस उम्मीद में पैसा ना लगाएं कि नया साधन आपकी सारी परेशानी दूर कर देगा। आय, निवेश और लेनदेन से जुड़े मामलों में भी थकान के बीच फैसला लेने से बचें। अगर हिसाब-किताब की जांच अधूरी है तो उसे पूरा करने की जिद ना करें। जहां तक काम हुआ है, उसे दर्ज कर लें और बाद में दोबारा जांचें। आज आर्थिक मामलों में धैर्य रखना बेहतर रहेगा।

मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक थकान को नजरअंदाज ना करें। लगातार काम पूरा करने की कोशिश और उम्मीद के मुताबिक नतीजे ना मिलने से मन बोझिल रह सकता है। ऐसे में खुद को आलसी समझकर और काम करने के लिए मजबूर ना करें। कुछ देर के लिए काम की जगह से हटें और शांत माहौल में बैठें। आराम करते समय भी अधूरे कामों की सूची मन में दोहराने से बचें। फोन और दूसरी सूचनाओं से थोड़ी दूरी बनाना भी अच्छा रहेगा। आज आपको अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए खाली समय की जरूरत है। हर दिन एक जैसी रफ्तार से काम करना संभव नहीं होता। इसलिए अपनी क्षमता को समझें और खुद को पर्याप्त आराम दें।