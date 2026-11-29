अंक राशिफल 29 नवंबर: आज मूलांक 4 के जातक खुद को दें थोड़ा आराम, हर काम पूरा करने का ना लें दबाव
Mulank 4 Horoscope 29 Nov 2026: मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 जन्म तिथि) के लिए जानें 29 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज अधूरे कामों के बीच खुद को आराम देना और जल्दबाजी से बचना है जरूरी।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस मूलांक के स्वामी राहु हैं। 29 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 रहेगा। आज आपके सामने घर और कार्यक्षेत्र से जुड़े कई अधूरे काम रह सकते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मेहनत के मुताबिक नतीजे नहीं मिलेंगे। इससे मन में खीझ और बेचैनी बढ़ सकती है। बार-बार काम करने का तरीका बदलने से भी उलझन बढ़ेगी। ऐसे में खुद को दोष देने या हर काम आज ही पूरा करने का दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए काम से दूरी बनाएं और खुद को आराम दें।
मूलांक 4 का लव राशिफल
प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज काम की उलझन आपके व्यवहार पर असर डाल सकती है। पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य से बातचीत करते समय आपका ध्यान बार-बार अधूरे कामों की ओर जाएगा। इससे सामने वाले को लग सकता है कि आप उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। बेहतर होगा कि अपनी मनःस्थिति उन्हें साफ बता दें। कहें कि काम की वजह से थोड़ा तनाव है और कुछ समय आराम की जरूरत है। छोटी-सी चुप्पी को रिश्तों में नाराजगी का संकेत ना बनने दें। आज किसी गंभीर मुद्दे पर तुरंत फैसला लेने के बजाय हल्की-फुल्की बातचीत करें। अपनों के साथ कुछ समय बिताने से मन का बोझ कम होगा और आपको भी थोड़ी राहत मिलेगी।
मूलांक 4 के स्वामी राहु हैं, जिन्हें अलग सोच और अचानक बदलावों से जोड़कर देखा जाता है। 29 नवंबर को तारीख का मूलांक 2 और भाग्यांक 5 आपके मन में बेचैनी और काम को लेकर असमंजस बढ़ा सकते हैं। करियर में मेहनत के बावजूद रुकावटें और रिश्तों में तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को थोड़ा आराम देना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में राहु की स्थिति, मानसिक शांति, करियर की बाधाओं और आर्थिक परेशानियों के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज मेहनत के बावजूद काम की रफ्तार धीमी रह सकती है। ऑफिस में लंबित जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बार-बार कोई ना कोई रुकावट सामने आ सकती है। कारोबारियों को भी अधूरे काम निपटाने में परेशानी होगी। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का मन एक जगह टिकने में कठिनाई महसूस कर सकता है। ऐसे में बार-बार नया तरीका अपनाने या किसी नए ऐप और साधन की तलाश में समय बर्बाद ना करें। जिस काम पर आगे बढ़ चुके हैं, उसे वहीं से दोबारा शुरू करना बेहतर रहेगा। जरूरत लगे तो कुछ देर का ब्रेक लें। आज काम की प्रगति धीमी रहने का मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत में कमी है।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज किसी जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा। काम अटकने पर नया उपकरण, ऐप या कोई दूसरी सेवा खरीदकर समस्या का तुरंत समाधान खोजने का मन हो सकता है। हालांकि, ऐसा कोई खर्च करने से पहले उसकी जरूरत और उपयोगिता समझ लें। केवल इस उम्मीद में पैसा ना लगाएं कि नया साधन आपकी सारी परेशानी दूर कर देगा। आय, निवेश और लेनदेन से जुड़े मामलों में भी थकान के बीच फैसला लेने से बचें। अगर हिसाब-किताब की जांच अधूरी है तो उसे पूरा करने की जिद ना करें। जहां तक काम हुआ है, उसे दर्ज कर लें और बाद में दोबारा जांचें। आज आर्थिक मामलों में धैर्य रखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक थकान को नजरअंदाज ना करें। लगातार काम पूरा करने की कोशिश और उम्मीद के मुताबिक नतीजे ना मिलने से मन बोझिल रह सकता है। ऐसे में खुद को आलसी समझकर और काम करने के लिए मजबूर ना करें। कुछ देर के लिए काम की जगह से हटें और शांत माहौल में बैठें। आराम करते समय भी अधूरे कामों की सूची मन में दोहराने से बचें। फोन और दूसरी सूचनाओं से थोड़ी दूरी बनाना भी अच्छा रहेगा। आज आपको अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए खाली समय की जरूरत है। हर दिन एक जैसी रफ्तार से काम करना संभव नहीं होता। इसलिए अपनी क्षमता को समझें और खुद को पर्याप्त आराम दें।
29 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 4 के जातक अगर दिन की कसौटी केवल पूरे हुए कामों से ना करके अपने संतुलन को महत्व देते हैं, तो वे अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। अपने स्वामी राहु देव की ऊर्जा और भाग्यांक 5 के तालमेल के बीच खुद को थोड़ा समय दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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