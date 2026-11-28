Mulank 4 Horoscope 28 Nov 2026: मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 जन्म तिथि) के लिए जानें 28 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज अपने शौक की शुरुआत छोटे कदमों और समझदारी भरे बजट से करना है जरूरी।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस मूलांक के स्वामी राहु हैं, जिन्हें अलग सोच, तकनीक और नए प्रयोगों से जोड़कर देखा जाता है। 28 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 1 रहेगा, जबकि भाग्यांक 4 है। आज आपका मन रोजमर्रा के कामों से हटकर अपनी पसंद के कामों में लगेगा। बागवानी और खेती से जुड़ी गतिविधियों में खास दिलचस्पी रहेगी। पौधों की देखभाल करने या खेती के नए तरीके जानने का मौका मिलेगा। अगर घर में ज्यादा जगह नहीं है तो छोटे गमले से भी शुरुआत कर सकते हैं। आज अपने शौक को समय देना और उससे जुड़ी नई जानकारी जुटाना आपको खुशी देगा।

मूलांक 4 का लव राशिफल प्रेम जीवन में आज अपनी पसंद की गतिविधियों के जरिए पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर आपको बागवानी पसंद है तो साथ मिलकर पौधे लगाने या उनकी देखभाल करने की योजना बना सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ भी प्रकृति और हरियाली से जुड़ी बातें साझा करना अच्छा लगेगा। घर में किसी को खेती या पौधों की देखभाल का अनुभव है तो उनसे नए तरीके सीखें। हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपकी रुचि में बराबर दिलचस्पी ले। किसी को पौधे लगाना पसंद हो सकता है तो किसी को उनके बारे में जानकारी जुटाना। सबकी पसंद का सम्मान करें। आज अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटने का सहज तरीका अपनाना रिश्तों में अपनापन बढ़ाएगा।

मूलांक 4 के स्वामी राहु हैं, जिन्हें अलग सोच, नई तकनीक और प्रयोगों का कारक माना जाता है। 28 नवंबर को तारीख का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 आपके भीतर कुछ नया सीखने और अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने की इच्छा बढ़ा सकता है। करियर और आर्थिक मामलों में नए प्रयोगों के साथ सावधानी रखना जरूरी होगा, वहीं रिश्तों में अपनों की पसंद का सम्मान करना फायदेमंद रहेगा। अपनी कुंडली में राहु की स्थिति, करियर और आर्थिक जीवन पर इसके प्रभाव तथा जीवन की बाधाओं के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 4 का करियर राशिफल करियर और पढ़ाई के लिहाज से आज अपनी रुचि से जुड़े नए विषयों को जानने का अच्छा मौका मिलेगा। खेती और बागवानी से जुड़ी तकनीकों में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। सिंचाई के आधुनिक तरीकों, पौधों की देखभाल के उपकरणों और नई तकनीक के बारे में जानकारी जुटाएं। विद्यार्थी इन विषयों को अपनी पढ़ाई से जोड़कर भी देख सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को अपने काम से जुड़ी किसी नई तकनीक को समझने का अवसर मिल सकता है। अगर आप खेती या बागवानी के कारोबार से जुड़े हैं तो नए प्रयोगों के बारे में जानना उपयोगी रहेगा। हालांकि, नई जानकारी मिलते ही उससे कमाई की उम्मीद न लगाएं। पहले उसे अच्छी तरह समझें और फिर इस्तेमाल करने की संभावना पर विचार करें।

मूलांक 4 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज अपने शौक पर थोड़ा खर्च करने का मन बन सकता है। बागवानी के लिए गमले, बीज या पौधे खरीदने की योजना है तो पहले बजट तय कर लें। शुरुआत में महंगे उपकरण जुटाने की जरूरत नहीं है। घर में पहले से मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके भी पौधों की देखभाल की जा सकती है। खेती से जुड़ी किसी नई तकनीक या उपकरण की जानकारी मिले तो उसकी उपयोगिता जांचें। बाजार में मिलने वाले बड़े लाभ के दावों पर तुरंत भरोसा न करें। किसी तकनीक में पैसा लगाने से पहले उसके फायदे और खर्च का आकलन करें। आज शौक पूरा करने के साथ आर्थिक संतुलन बनाए रखना भी जरूरी होगा। छोटी शुरुआत करके अपनी जरूरत समझना ज्यादा बेहतर रहेगा।

मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज प्रकृति के करीब समय बिताना अच्छा लगेगा। बागवानी जैसे हल्के काम मन को सुकून देने के साथ आपको सक्रिय भी रखेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार पौधों को पानी देना, बीज छांटना या गमलों की सफाई करना अच्छा विकल्प रहेगा। एक साथ बहुत सारे काम करने का लक्ष्य न बनाएं। मिट्टी और खाद का इस्तेमाल करते समय पैकेट पर दिए गए निर्देश जरूर पढ़ें। लंबे समय तक झुककर काम करने के बजाय बीच-बीच में आराम करें। अपने शौक को एक नई जिम्मेदारी बनाने से बचें। जितना समय और मेहनत आसानी से दे सकते हैं, उतना ही काम चुनें। आज छोटी-छोटी गतिविधियों के जरिए प्रकृति से जुड़ना आपके लिए सुखद अनुभव रहेगा।