मूलांक 4 राशिफल 27 नवंबर: काम में रुकावट और रिश्तों में तनाव से घिरेगा मन, खुद को दोष ना दें
Mulank 4 Horoscope 27 Nov 2026: मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 जन्म तिथि) के लिए जानें 27 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज काम की रुकावट में खुद को दोष ना दें और धैर्य रखें।
करीबी रिश्तों की खींचतान और काम की अड़चनें दिन को कठिन बनाएंगी। कोई बात मन पर लगी रहेगी और काम में पीछे हटना भी खलेगा। तारीख के मूलांक 9 से आपके अंक 4 का रिश्ता तटस्थ है। भाग्यांक 3 के साथ इस स्थिति में आगे बढ़ने के लिए जोर लगाना ठीक नहीं रहेगा। आपके स्वामी राहु की अलग सोच रास्ता खोजेगी, लेकिन तुरंत कुछ बदल देने की चाह उलझन बढ़ाएगी। फिलहाल जो अटक रहा है, उसे थोड़ा ठहरने दें। हर रुकावट को अपनी काबिलियत का फैसला मानना आपके साथ अन्याय होगा। मन भारी हो तो खुद को हर बात का जवाब देने के दबाव से राहत दें।
मूलांक 4 का लव राशिफल
करीबी संबंध में तालमेल बिठाना कठिन रहेगा। पार्टनर की कोई बात देर तक चुभेगी और अपनी बात समझाने की कोशिश थकाएगी। राहु से जुड़ा भ्रम अधूरी बात का गलत अर्थ निकालने की ओर ले जाएगा। इसलिए जो सुना है, पहले उसका मतलब पूछ लें। रिश्ते की हर उलझन का हल इसी दिन निकालने पर जोर ना दें। परिवार में भी किसी संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत अटके तो उसे कुछ देर विराम दें। यह कठिन दौर आपके पूरे रिश्ते की पहचान नहीं है।
मूलांक 4 के स्वामी राहु हैं, जिन्हें अचानक बदलाव, भ्रम और अलग सोच का कारक माना जाता है। 27 नवंबर को तारीख के मूलांक 9 और भाग्यांक 3 का प्रभाव रिश्तों और कार्यक्षेत्र में कुछ उलझनें बढ़ा सकता है। काम में रुकावट और करीबी लोगों के साथ तनाव के कारण मन परेशान रह सकता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में राहु की स्थिति, जीवन में आ रही बाधाओं और उनसे जुड़े ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज की रुकावटें परेशान करेंगी। ऑफिस की मीटिंग में चर्चा आगे ना बढ़े तो उसी वक्त अपनी बात मनवाने का दबाव ना बनाएं। राहु की अलग सोच आपको नया तरीका सुझाएगी, पर अटके काम में तुरंत बड़ा बदलाव करना ठीक नहीं रहेगा। पहले देखें कि रुकावट किस हिस्से में है। नौकरी या बिजनेस की किसी कोशिश में पीछे हटना पड़े तो उसे निजी हार ना मानें। विद्यार्थियों के लिए भी कठिन सवाल पर लगातार अड़े रहने से बेहतर होगा कि उसे चिन्हित करके बाद में लौटें। फिलहाल तैयारी संभालें और नतीजे को धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश रोकें।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
काम में अड़चन आने की खीझ पैसों के फैसलों में ना उतरने दें। राहु से जुड़ी जल्दी लाभ की चाह में नुकसान की भरपाई का नया दांव तलाशना ठीक नहीं होगा। किसी लेनदेन की बात अटकी हो तो उसे आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रकम लगाने का दबाव ना लें। निवेश या खरीदारी का निर्णय अपनी मौजूदा जरूरत और उपलब्ध रकम देखकर करें। आर्थिक फैसले को अपनी काबिलियत साबित करने का जरिया ना बनाएं।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
रिश्तों और काम की परेशानी मन को उलझाए रखेगी। राहु से जुड़ी बेचैनी में बार बार वही बातचीत दोहराने का मन होगा। ऐसा हो तो कागज पर दो बातें लिखें। क्या आपके हाथ में है और किस बात को फिलहाल छोड़ना है। कुछ देर कोई आसान घरेलू काम चुनें। कठिन दिन में खुद से लगातार बेहतर प्रदर्शन की मांग थकाने वाली होगी।
27 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 4 के जातक अगर अड़चनों और भावनात्मक खींचतान के बीच खुद पर अनावश्यक दबाव नहीं डालते हैं, तो दिन को सहजता से संभाल सकते हैं। अपने स्वामी राहु की व्यावहारिक सूझबूझ और धैर्य का सहारा लेते हुए आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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