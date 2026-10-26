मूलांक 4 राशिफल 26 अक्टूबर 2026: हर बात साबित करने की जिद पड़ सकती है भारी
मूलांक 4 राशिफल (26 अक्टूबर 2026): जानें कैसा रहेगा आपका आज का दिन। राहु देव, मूलांक 7 और भाग्यांक 9 के प्रभाव से जानें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का सटीक भविष्यफल।
मन पहले से ही थोड़ा चिड़चिड़ा या उलझा हुआ महसूस हो सकता है। ऐसे में छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है। 26 अक्टूबर 2026 का मूलांक 7 भीतर की बेचैनी और सवाल बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 9 बात को अंत तक ले जाने का दबाव बनाता है। राहु के असर से आप हर चीज की दूसरी परत भी देख लेते हैं, पर इसी कारण बहस और जवाबी बहस में फंसने की संभावना है। किसी बात को साबित करने की जिद काम का समय खा सकती है। अलग सोच आपकी ताकत है, लेकिन हर जगह उसे तुरंत मनवाना जरूरी नहीं। थोड़ा रुककर देखें कि कौन सी बात सच में जरूरी है और कौन सी सिर्फ शोर है।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में शब्दों का वजन बढ़ा हुआ रहेगा। खासकर परिवार की बातचीत में यह दिख सकता है। जैसे खाने की टेबल पर किसी छोटे खर्च, किसी सदस्य की आदत या पुराने फैसले पर बात शुरू हो और धीरे धीरे सब अपनी अपनी दलील देने लगें। वहीं आपको बीच में घसीटा जा सकता है। राहु का स्वभाव बात को उलझा भी देता है, इसलिए हर पक्ष की बात सुनकर ही जवाब दें। प्रेम संबंध में भी टोन नरम रखना बेहतर रहेगा। सामने वाला आपकी बात से ज्यादा आपका अंदाज महसूस करेगा।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज में सबसे बड़ी चुनौती यह रहेगी कि दूसरे लोगों की बहस आपके फोकस में दखल दे सकती है। ऑफिस में किसी मुद्दे पर राय मांगी जाए तो साफ और सीमित बात करें। हर चर्चा में गहराई तक उतरना जरूरी नहीं। राहु तकनीक, नई सोच और शॉर्टकट की तरफ खींचता है, पर इस दिन अधूरा काम बाद में ज्यादा दबाव देगा। मूलांक 7 आपको जांचने की नजर देता है, इसलिए फाइल, मेल, डेटा या असाइनमेंट में गलती पकड़ना आसान रहेगा। भाग्यांक 9 लंबित काम निपटाने का संकेत देता है। स्टूडेंट्स एक विषय पूरा करके ही दूसरे पर जाएं। बिजनेस में अनावश्यक बहस से डील धीमी पड़ सकती है।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में उलझी हुई बातचीत से दूरी रखना बेहतर रहेगा। किसी लेनदेन पर अलग अलग राय मिल सकती है और आप बीच में फंस सकते हैं। राहु जल्दी लाभ का लालच दिखाता है, इसलिए बिना पूरी समझ के किसी ऑफर या ऑनलाइन सौदे पर भरोसा ना करें। खर्च का दबाव बहुत बड़ा ना हो, फिर भी बिखरे छोटे भुगतान परेशान कर सकते हैं। जो देना या लेना है, उसे लिखकर रखें। इससे बाद की कहासुनी बचेगी।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
तनाव का असर शरीर से ज्यादा पहले चेहरे और आवाज में दिख सकता है। जब बहस बढ़े तो जबड़े कसना, माथे में भारीपन या पेट में हल्की जलन महसूस हो सकती है। ऐसे में तुरंत जवाब देने के बजाय दो मिनट चुप रहना आपके लिए दवा जैसा काम करेगा। तेज मसालेदार चीजें कम लें। दिन में थोड़ा खुला चलना और हाथ मुंह धोकर ब्रेक लेना भी राहत देगा।
मूलांक 4 के जातकों के लिए 26 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने चिड़चिड़ेपन पर नियंत्रण रखने और बेकार की बहसबाजी से बचने का है। राहु देव का प्रभाव आपको रणनीतिक सोच प्रदान करता है, वहीं मूलांक 7 और भाग्यांक 9 का यह योग आपको गहन विश्लेषण करके कार्यों को पूरा करने की दिशा में ले जाता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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