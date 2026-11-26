मूलांक 4 राशिफल 26 नवंबर: राहु आज अलग सोच और नए तरीकों की ओर खींचेगा
मूलांक 4 वालों पर आज राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखने वाला है। पढ़ें लव, करियर, हेल्थ और मनी से रिलेटेड सलाह के बारे में।
खुशमिजाज मन और रिश्तों में अच्छी समझ से दिन अच्छा रहेगा। बातचीत में अपनापन होगा और लोगों से जुड़ना सहज लगेगा। 26 नवंबर 2026 के मूलांक 8 से अंक 4 की मित्रता इस सहजता का आधार है, जबकि भाग्यांक 2 भावनाओं को जगह देता है। आपके स्वामी राहु अलग सोच और नए तरीकों की ओर खींचते हैं। इसी उत्साह में किसी छोटी संभावना को बहुत बड़ा मान लेने से बचें। कोई बात आकर्षक लगे तो उसकी सीमा भी समझें। हर आग्रह पर हामी भरने से आपका अपना काम दब सकता है। मदद करने की इच्छा अच्छी है, लेकिन अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी न लें। उतना ही वादा करें, जिसे सहजता से निभा सकें।
लव राशिफल
रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी और हंसी मजाक के पल बातचीत को हल्का रखेंगे। प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा है। पार्टनर से कोई नया वादा करने का मन होगा तो पहले देखें कि उसके लिए आपके पास कितनी गुंजाइश है। परिवार में भी अपनापन रहेगा, लेकिन सबको खुश करने के लिए हर काम अपने ऊपर न लें। राहु की अलग सोच किसी साझा पल को खास बनाने का विचार देगी। छोटी और निभ सकने वाली बात पर सहमति रिश्ते की सहजता बनाए रखेगी।
करियर राशिफल
पढ़ाई और काम को लेकर उत्साह रहेगा, लेकिन एक दिन में बहुत कुछ कर लेने का अनुमान भारी पड़ सकता है। राहु से जुड़ी तकनीक में रुचि किसी नए तरीके को आजमाने की इच्छा बढ़ाएगी। उसे पूरे काम पर लागू करने से पहले छोटे हिस्से पर परखें। ऑफिस में अपनी उपलब्धता देखकर ही अतिरिक्त काम स्वीकार करें। विद्यार्थियों के लिए उतना अभ्यास तय करना उपयोगी रहेगा, जितना ठीक से पूरा हो सके। बिजनेस में किसी प्रस्ताव की संभावनाएं बढ़ाकर न आंकें। पेशेवर भरोसा बनाए रखने के लिए काम सौंपने की तारीख सोचकर बताएं।
मनी राशिफल
अच्छे मूड में किसी खर्च या आर्थिक मदद के लिए तुरंत हामी भरने का मन होगा। रकम देने का वादा अपनी गुंजाइश देखकर करें। ऑनलाइन पेमेंट में छोटा भुगतान भी बाकी देनदारियों के साथ जोड़कर देखें। राहु की जल्दी लाभ पाने की चाह किसी प्रस्ताव को अधिक आकर्षक दिखा सकती है। आय या निवेश से मिलने वाली रकम का अनुमान बढ़ाकर न लगाएं। केवल संभावित कमाई के भरोसे नया खर्च तय न करें।
हेल्थ राशिफल
मन प्रसन्न रहेगा, फिर भी उत्साह में अपनी ऊर्जा का अंदाजा अधिक न लगाएं। मिलने जुलने और रोज के कामों के बीच थोड़ा खाली वक्त रखें। किसी नई शारीरिक गतिविधि की शुरुआत करें तो हल्के अभ्यास तक सीमित रहें। हर निमंत्रण स्वीकार करने का दबाव न लें। अपनी सुविधा बताने में संकोच होना स्वाभाविक है, लेकिन आराम के लिए जगह रखना भी व्यावहारिक है।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अच्छे तालमेल को हर वादे की वजह न बनाएं। किसी प्रस्ताव की क्षमता बढ़ाकर न आंकें। अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी गुंजाइश देखें।
आज की सलाह: वही वादा करें जिसे निभाने के लिए खुद को खींचना न पड़े।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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