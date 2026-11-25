मूलांक 4 राशिफल 25 नवंबर: राहु की सलाह-जल्दी लाभ पाने की चाह में गलत फैसले ना लें
मूलांक 4 वालों के लिए 25 नवंबर का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें लव से लेकर हेल्थ और मनी से जुड़ी स्थिति के बारे में। देखें आज का अंक राशिफल।
मन में प्यार और अपनापन रहेगा। आपके व्यवहार की गर्मजोशी और व्यक्तित्व का खास आकर्षण बातचीत में साफ दिखेगा। रिश्तों और अपनी प्रतिबद्धताओं को आप गहराई से लेंगे। 25 नवंबर 2026 का मूलांक 7 आपके अंक 4 का मित्र है और दिन का भाग्यांक 1 है। यह मेल आपके अलग व्यक्तित्व को सहजता से सामने रखने के लिए अनुकूल है। आपके स्वामी राहु की अलग सोच अपनापन जताने का नया तरीका सुझाएगी। पड़ोसी या रिश्तेदार से मुलाकात में सामान्य हालचाल भी दिलचस्प बातचीत बनेगा। किसी अपने की छोटी बात याद रखकर उसका जिक्र करें। हर भावना को बड़े वादे में बदलने का दबाव न लें। आपकी सहज मौजूदगी में ही आकर्षण रहेगा।
लव राशिफल
प्रेम संबंधों में लगाव गहरा रहेगा और अपनी भावनाएं जताना सहज लगेगा। पार्टनर से जुड़ी छोटी पसंद या किसी साझा याद पर बात करने में खुशी मिलेगी। राहु की अलग सोच प्यार जताने का निजी और सादा तरीका सुझाएगी। परिवार के प्रति आपकी परवाह भी व्यवहार में दिखेगी। किसी अपने की बात में रुचि लेकर उससे जुड़ा सवाल पूछें। आपकी प्रतिबद्धता में गंभीरता रहेगी, फिर भी हर बातचीत को भविष्य के वादों तक ले जाना आवश्यक न समझें। रिश्ते के सहज पलों का भी अपना सुख होगा।
करियर राशिफल
काम के प्रति जुड़ाव गहरा रहेगा। जिम्मेदारी को केवल पूरा करने का काम नहीं समझेंगे, उसमें अपना बेहतर योगदान देने की इच्छा होगी। राहु की तकनीक और अलग सोच से जुड़ी प्रवृत्ति किसी विचार को अपने ढंग से पेश करने में उपयोगी रहेगी। ऑफिस में प्रस्ताव रखते समय उसका उद्देश्य और अपना हिस्सा स्पष्ट करें। बिजनेस की बातचीत में आपका आकर्षक व्यवहार अपनी बात सहजता से रखने में मददगार रहेगा। पढ़ाई में चुने हुए विषय को विस्तार से समझने का मन होगा। जितना काम संभालने की गुंजाइश हो, उतने की ही हामी भरें।
मनी राशिफल
अपनों के लिए कुछ करने की इच्छा खर्च की सोच में भी दिखेगी। स्नेह जताने के लिए खरीदारी करनी हो तो पहले रकम तय कर लें। राहु से जुड़ी जल्दी लाभ पाने की चाह को अपने आर्थिक फैसले का आधार न बनाएं। आपका आकर्षक व्यक्तित्व आय बढ़ने की गारंटी नहीं है। साझा खर्च या लेनदेन में अपनी जिम्मेदारी साफ रखें। निवेश को रिश्ते की नजदीकी से अलग आर्थिक कसौटी पर परखें।
हेल्थ राशिफल
भावनाओं में गहराई रहेगी और दूसरों से जुड़ना अच्छा लगेगा। अपने लिए भी उतनी ही नरमी रखें। राहु की नवीनता पसंद सोच के अनुरूप कोई पसंदीदा रचनात्मक गतिविधि चुनें, जैसे रंग भरना या संगीत सुनना। इसके लिए दिन में छोटा सा खाली हिस्सा रखें। हर खाली पल किसी से बात करने में लगाना आवश्यक न समझें। अपनी सहज गति बनाए रखें।
शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: भावनाओं की गहराई में अपनी क्षमता से बड़ा वादा न करें। अपनापन जताने के लिए महंगी खरीदारी का दबाव न लें। आकर्षण को आर्थिक फायदे की गारंटी न मानें।
आज की सलाह: अपना लगाव किसी छोटी और सच्ची कोशिश से जताएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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