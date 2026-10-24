मूलांक 4 राशिफल 24 अक्टूबर: आज मिल सकता है मुनाफे का मौका, लेकिन लालच में ना करें ये गलती
मूलांक 4 राशिफल (24 अक्टूबर 2026): आज मिल सकता है मुनाफे का मौका, लेकिन लालच में ना करें गलती। जानें मूलांक 4 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
किस्मत का हल्का साथ बना रह सकता है, लेकिन आपके लिए असली बात यह रहेगी कि मौके को कैसे संभालते हैं। अंक 4 के लोग अक्सर अलग नजर से चीजें देखते हैं। राहु इसी अलग सोच, तेज पकड़ और अचानक मोड़ का ग्रह है। इसलिए कोई छोटी संभावना भी आपको दूसरों से पहले दिख सकती है। 24 अक्टूबर 2026 का मूलांक 6 सुविधा और आकर्षण बढ़ाता है, वहीं भाग्यांक 8 हिसाब और जिम्मेदारी की याद दिलाता है। बाजार या दुकान के काम में कोई चीज सस्ती, फायदेमंद या जल्दी बिकने लायक लगे तो पहले सही परख करें। लाभ की संभावना बन सकती है, पर सिर्फ चमक देखकर कदम बढ़ाना ठीक नहीं होगा। जो मिले, उसमें से थोड़ा हिस्सा किसी अच्छे काम में लगाना मन को भी संतुलित रखेगा।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात असर डाल सकती है, पर अंदाज बहुत चालाक या ज्यादा स्मार्ट ना लगे, इसका ध्यान रखें। राहु कभी कभी अपने ही तर्क में उलझा देता है। अगर किसी करीबी से पैसों, मदद या किसी फैसले पर बात हो तो साफ बोलें। मूलांक 6 का असर अपनापन बढ़ा रहा है, इसलिए परिवार या साथी को आपकी तरफ से थोड़ी नरमी चाहिए होगी। किसी छोटे लाभ या अच्छी खबर को सिर्फ अपने तक सीमित रखने के बजाय घर वालों के साथ बांटना बेहतर रहेगा। इससे भरोसा बढ़ेगा।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज में आपका दिमाग तेज चलेगा और नया रास्ता पकड़ने की इच्छा भी रहेगी। राहु तकनीक, ट्रेंड और शॉर्टकट की तरफ खींचता है, इसलिए कोई नया टूल, नया तरीका या तेज मुनाफे वाला आइडिया सामने आ सकता है। नौकरीपेशा लोग किसी डाटा, सेल्स, ऑनलाइन काम या सिस्टम सुधार में बढ़त ले सकते हैं। बिजनेस वालों के लिए दुकान, स्टॉक, डिस्काउंट या ग्राहक की पसंद समझने का दिन उपयोगी रह सकता है। फिर भी भाग्यांक 8 कह रहा है कि रिकॉर्ड, बिल और शर्तें साफ रखें। विद्यार्थी भी सिर्फ अनुमान पर ना चलें। सही उत्तर वही होगा जो जांचकर लिखा जाए।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में अवसर दिख सकते हैं। कहीं से छोटा लाभ, अच्छा मार्जिन या समझदारी से किया गया लेनदेन फायदा दे सकता है। फिर भी राहु की प्रकृति जल्दी पाने की चाह बढ़ाती है, इसलिए लालच और समझदारी के बीच फर्क बनाए रखें। मूलांक 6 के कारण मन पसंद चीजों पर खर्च करने का मन भी होगा। भाग्यांक 8 कहता है कि लाभ मिले तो उसका कुछ हिस्सा बचत या किसी जरूरतमंद की मदद में लगाना शुभ रहेगा। यही संतुलन आगे काम आएगा।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
मन एक साथ कई दिशाओं में भाग सकता है। ऐसे में शरीर थका नहीं होगा, पर भीतर बेचैनी रह सकती है। मीठा, चाय या कॉफी बार बार लेने से यह घबराहट बढ़ सकती है। काम के बीच दो मिनट रुककर गहरी सांस लें और पानी धीरे धीरे पिएं। अगर बाजार, दुकान या भीड़ वाले काम में रहें तो बीच में थोड़ी देर शांत जगह खड़े होना आपको संभाले रखेगा।
मूलांक 4 के जातकों के लिए 24 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी रणनीतिक सोच और अवसरों का सही उपयोग करने का है। राहु देव की कृपा से आपकी तीव्र बुद्धि और व्यावसायिक पकड़ बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 6 और भाग्यांक 8 का यह योग आपको लालच से दूर रहने और कड़े नियमों का पालन करने का परामर्श देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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