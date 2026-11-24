मूलांक 4 राशिफल 24 नवंबर: हर बात पर जवाब देना पड़ेगा भारी, बहस के चक्कर में अटकेंगे काम
24 नवंबर 2026 को मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल और आज की खास सलाह।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। 24 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 6 है, जो आपके अंक का मित्र है। वहीं भाग्यांक 9 रहेगा। इसके बावजूद दिनभर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, जिनमें आप बेवजह की बहस में उलझ जाएंगे। किसी की बात का जवाब देने या अपनी राय सही साबित करने की कोशिश में जरूरी काम पीछे छूट सकते हैं। आपके स्वामी राहु का प्रभाव हर बात के अलग-अलग पहलू देखने की क्षमता देगा, लेकिन इसी वजह से आप छोटी बातों में भी उलझ सकते हैं। आज हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। जहां आपकी भूमिका नहीं है, वहां बेवजह दखल देने से बचें।
मूलांक 4 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज छोटी-छोटी बातों पर बहस होने की आशंका है। पार्टनर के साथ किसी सामान्य मुद्दे पर बातचीत शुरू होगी, लेकिन अपनी बात सही साबित करने की कोशिश इसे लंबा खींच सकती है। ऑफिस या दूसरे कामों में हुई देरी की नाराजगी भी आपके व्यवहार में दिखाई दे सकती है। ऐसे में अपनी चिड़चिड़ाहट साथी पर निकालने से बचें। राहु के प्रभाव से किसी की बात का गलत अर्थ निकालने की आशंका भी रहेगी। इसलिए कोई बात समझ ना आए तो पहले उसका मतलब पूछें। परिवार के दो सदस्यों के बीच मतभेद हो तो हर बार फैसला सुनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें। मन खिन्न हो तो कुछ देर बातचीत से दूरी बनाकर बाद में शांत मन से अपनी बात रखें।
मूलांक 4 के स्वामी राहु हैं, जिन्हें अचानक बदलाव और अलग सोच का कारक माना जाता है। 24 नवंबर को तारीख के मूलांक 6 और भाग्यांक 9 का प्रभाव रहने के बावजूद छोटी-छोटी बातों पर बहस और गलतफहमी बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों से लेकर करियर और आर्थिक मामलों तक हर बात पर जवाब देने की कोशिश आपके जरूरी काम अटका सकती है। अपनी कुंडली में राहु की स्थिति, जीवन में आने वाली बाधाओं और राहु से जुड़ी परेशानियों के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज अनावश्यक बहस आपका काफी समय ले सकती है। ऑफिस की मीटिंग में किसी सुझाव या काम करने के तरीके पर असहमति हो तो अपनी बात संक्षेप में रखें। हर तर्क का जवाब देने के चक्कर में जरूरी काम अधूरा रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारी और काम की समयसीमा पर ध्यान देना चाहिए। कारोबारियों के लिए भी ग्राहकों और सहयोगियों के साथ बातचीत को मुद्दे तक सीमित रखना बेहतर होगा। विद्यार्थियों को किसी सवाल के तरीके पर जरूरत से ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर काम पूरा होने में देरी हो रही है तो संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी पहले ही दे दें। अपनी ऊर्जा काम पूरा करने में लगाएं, ना कि हर चर्चा में जीत हासिल करने में।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज किसी के साथ पैसों को लेकर मतभेद हो सकता है। आय, खर्च या किसी लेन-देन पर राय अलग हो तो बहस बढ़ाने के बजाय रकम और शर्तों के आधार पर बात करें। किसी भुगतान को लेकर विवाद है तो अपनी बात लिखित रिकॉर्ड के साथ रखें। निवेश के मामले में किसी की चुनौती या सलाह को प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाएं। राहु के प्रभाव में जल्दी लाभ कमाने का विचार आकर्षित कर सकता है, लेकिन बिना पूरी जानकारी जुटाए पैसा लगाने से बचना होगा। काम में रुकावट आने से मन खिन्न हो तो खरीदारी करके मूड ठीक करने की कोशिश ना करें। नाराजगी में लिया गया आर्थिक फैसला बजट बिगाड़ सकता है।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
दिनभर की बहस और अधूरे कामों के कारण मानसिक थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। किसी से तीखी बातचीत हो जाए तो तुरंत दूसरी चर्चा में शामिल होने के बजाय खुद को थोड़ा समय दें। कुछ देर खुले स्थान पर टहलना या शांत बैठना राहत दे सकता है। राहु के प्रभाव से मन में एक ही बात बार-बार घूम सकती है। ऐसे में कागज पर लिखें कि कौन-सी परेशानी आपके नियंत्रण में है और किस बात को फिलहाल छोड़ना बेहतर होगा। हर व्यक्ति को अपनी बात समझाने की कोशिश ना करें। अपनी नाराजगी पहचानें और उसे शांत तरीके से जाहिर करें। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम भी जरूरी होगा।
24 नवंबर 2026 मंगलवार के दिन मूलांक 4 के जातक अगर दूसरों की बहस में मध्यस्थ बनने से बचते हैं और अपनी ऊर्जा केवल अपने कार्यों पर लगाते हैं, तो वे हर रुकावट को पार कर लेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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