24 नवंबर 2026 को मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल और आज की खास सलाह।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। 24 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 6 है, जो आपके अंक का मित्र है। वहीं भाग्यांक 9 रहेगा। इसके बावजूद दिनभर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, जिनमें आप बेवजह की बहस में उलझ जाएंगे। किसी की बात का जवाब देने या अपनी राय सही साबित करने की कोशिश में जरूरी काम पीछे छूट सकते हैं। आपके स्वामी राहु का प्रभाव हर बात के अलग-अलग पहलू देखने की क्षमता देगा, लेकिन इसी वजह से आप छोटी बातों में भी उलझ सकते हैं। आज हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। जहां आपकी भूमिका नहीं है, वहां बेवजह दखल देने से बचें।

मूलांक 4 का लव राशिफल प्रेम जीवन में आज छोटी-छोटी बातों पर बहस होने की आशंका है। पार्टनर के साथ किसी सामान्य मुद्दे पर बातचीत शुरू होगी, लेकिन अपनी बात सही साबित करने की कोशिश इसे लंबा खींच सकती है। ऑफिस या दूसरे कामों में हुई देरी की नाराजगी भी आपके व्यवहार में दिखाई दे सकती है। ऐसे में अपनी चिड़चिड़ाहट साथी पर निकालने से बचें। राहु के प्रभाव से किसी की बात का गलत अर्थ निकालने की आशंका भी रहेगी। इसलिए कोई बात समझ ना आए तो पहले उसका मतलब पूछें। परिवार के दो सदस्यों के बीच मतभेद हो तो हर बार फैसला सुनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें। मन खिन्न हो तो कुछ देर बातचीत से दूरी बनाकर बाद में शांत मन से अपनी बात रखें।

मूलांक 4 के स्वामी राहु हैं, जिन्हें अचानक बदलाव और अलग सोच का कारक माना जाता है। 24 नवंबर को तारीख के मूलांक 6 और भाग्यांक 9 का प्रभाव रहने के बावजूद छोटी-छोटी बातों पर बहस और गलतफहमी बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों से लेकर करियर और आर्थिक मामलों तक हर बात पर जवाब देने की कोशिश आपके जरूरी काम अटका सकती है। अपनी कुंडली में राहु की स्थिति, जीवन में आने वाली बाधाओं और राहु से जुड़ी परेशानियों के ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 4 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में आज अनावश्यक बहस आपका काफी समय ले सकती है। ऑफिस की मीटिंग में किसी सुझाव या काम करने के तरीके पर असहमति हो तो अपनी बात संक्षेप में रखें। हर तर्क का जवाब देने के चक्कर में जरूरी काम अधूरा रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारी और काम की समयसीमा पर ध्यान देना चाहिए। कारोबारियों के लिए भी ग्राहकों और सहयोगियों के साथ बातचीत को मुद्दे तक सीमित रखना बेहतर होगा। विद्यार्थियों को किसी सवाल के तरीके पर जरूरत से ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर काम पूरा होने में देरी हो रही है तो संबंधित व्यक्ति को इसकी जानकारी पहले ही दे दें। अपनी ऊर्जा काम पूरा करने में लगाएं, ना कि हर चर्चा में जीत हासिल करने में।

मूलांक 4 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज किसी के साथ पैसों को लेकर मतभेद हो सकता है। आय, खर्च या किसी लेन-देन पर राय अलग हो तो बहस बढ़ाने के बजाय रकम और शर्तों के आधार पर बात करें। किसी भुगतान को लेकर विवाद है तो अपनी बात लिखित रिकॉर्ड के साथ रखें। निवेश के मामले में किसी की चुनौती या सलाह को प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाएं। राहु के प्रभाव में जल्दी लाभ कमाने का विचार आकर्षित कर सकता है, लेकिन बिना पूरी जानकारी जुटाए पैसा लगाने से बचना होगा। काम में रुकावट आने से मन खिन्न हो तो खरीदारी करके मूड ठीक करने की कोशिश ना करें। नाराजगी में लिया गया आर्थिक फैसला बजट बिगाड़ सकता है।

मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल दिनभर की बहस और अधूरे कामों के कारण मानसिक थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। किसी से तीखी बातचीत हो जाए तो तुरंत दूसरी चर्चा में शामिल होने के बजाय खुद को थोड़ा समय दें। कुछ देर खुले स्थान पर टहलना या शांत बैठना राहत दे सकता है। राहु के प्रभाव से मन में एक ही बात बार-बार घूम सकती है। ऐसे में कागज पर लिखें कि कौन-सी परेशानी आपके नियंत्रण में है और किस बात को फिलहाल छोड़ना बेहतर होगा। हर व्यक्ति को अपनी बात समझाने की कोशिश ना करें। अपनी नाराजगी पहचानें और उसे शांत तरीके से जाहिर करें। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त आराम भी जरूरी होगा।