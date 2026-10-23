मूलांक 4 राशिफल 23 अक्टूबर: एक साथ कई काम करने की कोशिश बिगाड़ सकती है दिन
Mulank 4 Horoscope 23 October 2026: राहु के प्रभाव से भटक सकता है मन। जानें मूलांक 4 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों एक साथ कई काम करने से बचने की है सलाह।
धीरे धीरे चीजें पटरी पर लाने का भाव बन रहा है। मन में यह साफ दिखेगा कि कौन सा काम सच में जरूरी है और कौन सी बात बस ध्यान भटका रही है। अंक 4 के लोग राहु के असर से अलग ढंग से सोचते हैं, लेकिन कई बार वही सोच एक साथ बहुत दिशाओं में फैल जाती है। ऐसे में अधूरा प्रयास थकान देता है। 23 अक्टूबर 2026 का मूलांक 5 आसपास हलचल, कॉल, मैसेज और छोटे बदलाव बढ़ा सकता है। साथ ही भाग्यांक 7 भीतर से पूछेगा कि आप सच में किस काम को पूरा करना चाहते हैं। एक ही काम पर टिके रहना आसान नहीं होगा, फिर भी यही तरीका राहत देगा। छोटे लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो दिन हाथ से फिसलेगा नहीं।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में आपका ध्यान बार बार इधर उधर जा सकता है। सामने वाला इसे दूरी भी समझ सकता है। अगर मन किसी अधूरे काम में अटका है, तो बात साफ कह देना बेहतर रहेगा। राहु कभी कभी व्यक्ति को मौजूद लोगों से ज्यादा अपने दिमाग की उलझन में रखता है। इसलिए आधे मन से जवाब देने के बजाय थोड़ी देर बाद ढंग से बात करें। परिवार में किसी सदस्य को आपकी मौजूदगी चाहिए होगी, भले लंबी बातचीत जरूरी ना हो। प्रेम संबंध में दिखावे से ज्यादा भरोसे की भाषा काम आएगी।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
काम की डेडलाइन सामने हो तो बिखराव सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। ऑफिस में एक साथ कई टैब खोलकर बैठने जैसा माहौल बन सकता है, पर असली प्रगति एक जरूरी काम पूरा करने से ही होगी। राहु तकनीक और तेज नतीजे की चाह देता है, इसलिए शॉर्टकट आकर्षित कर सकते हैं। मगर आधी तैयारी के साथ भेजा गया काम दोबारा लौट भी सकता है। पढ़ाई कर रहे लोगों को भी नोट्स, रेफरेंस और टाइम स्लॉट व्यवस्थित रखने से फायदा होगा। मूलांक 5 दिन को तेज बना रहा है, इसलिए बीच बीच में नई मांगें आ सकती हैं। भाग्यांक 7 कहता है कि जवाब देने से पहले सामग्री जांच लें। तभी आपकी मेहनत सही रूप में दिखेगी।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में छोटे छोटे बिखरे खर्च ध्यान खींचेंगे। किसी काम को जल्दी निपटाने के लिए एक्स्ट्रा सुविधा लेने का मन बन सकता है। राहु जल्दी लाभ या जल्दी समाधान की तरफ धकेलता है, इसलिए हर ऑफर उपयोगी हो, यह जरूरी नहीं। भुगतान, सब्सक्रिप्शन, सर्विस चार्ज या ऑनलाइन लेन देन को एक बार फिर देख लें। किसी चीज को टालते टालते पेनल्टी जैसी स्थिति ना बने, इस पर नजर रखना ठीक रहेगा।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
दिमाग ज्यादा भटके तो शरीर सुस्त और चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है। खासकर एक जगह बैठे रहकर अधूरे काम देखने से बेचैनी बढ़ सकती है। थोड़ी देर उठकर जगह बदलना, टेबल साफ करना और अगला एक काम लिखना फायदेमंद रहेगा। राहु का असर नींद के पहले भी दिमाग को चालू रख सकता है, इसलिए रात में कामों की छोटी सूची बनाकर मन हल्का करें।
मूलांक 4 के जातकों के लिए 23 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी असीम ऊर्जा और रचनात्मक विचारों को अनुशासित ढंग से एक दिशा में केंद्रित करने का है। राहु देव की कृपा से आपकी बौद्धिक क्षमता और तकनीकी समझ चरम पर रहेगी, लेकिन मूलांक 5 और भाग्यांक 7 का यह योग आपको भटकाव से बचने और एकाग्रता बनाए रखने का परामर्श देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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