Mulank 4 Horoscope 22 November 2026: राहु के प्रभाव से छोटी परेशानी को ना करें नजरअंदाज। आज समय रहते सलाह लेना रहेगा फायदेमंद। जानें मूलांक 4 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।

मूलांक 4 वालों के लिए 22 नवंबर 2026 का दिन आध्यात्मिक गतिविधियों और आत्मचिंतन के लिहाज से खास रहने वाला है। आज आपका मन पूजा-पाठ, प्रार्थना और धार्मिक विचारों को समझने में लगेगा। रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा समय निकालकर खुद के साथ वक्त बिताने की इच्छा होगी। किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ने या आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने का मौका मिल सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस अंक के स्वामी राहु हैं, जो अलग सोच और खोजी प्रवृत्ति से जुड़े हैं। आज का मूलांक 4 आपके अंक से मेल खाता है और भाग्यांक 7 भी मित्र है। ऐसे में भीतर की आवाज सुनने और जीवन से जुड़े पुराने सवालों पर विचार करने के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मूलांक 4 का लव राशिफल प्रेम और रिश्तों के मामले में आज बातचीत का विषय थोड़ा अलग रह सकता है। पार्टनर या परिवार के सदस्यों के साथ धर्म, अध्यात्म और जीवन से जुड़े विचारों पर चर्चा हो सकती है। किसी पूजा-पाठ या धार्मिक कार्यक्रम में साथ शामिल होने की योजना भी बन सकती है। वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे की सोच और मान्यताओं को समझने का मौका मिलेगा। हालांकि, आपकी और पार्टनर की धार्मिक विचारधारा अलग हो तो उसे बहस का मुद्दा ना बनाएं। अपनी पसंद और आस्था के बारे में खुलकर बताएं, लेकिन सामने वाले पर अपनी सोच थोपने से बचें। परिवार के बीच किसी परंपरा को लेकर सवाल उठे तो उसके पीछे की मान्यता समझने की कोशिश करें। अपनी भावनाएं साझा करने से रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी।

मूलांक 4 के स्वामी राहु हैं, जो अलग सोच और खोजी प्रवृत्ति से जुड़े हैं। 22 नवंबर को मूलांक 4 और भाग्यांक 7 का प्रभाव आपको अध्यात्म, पूजा-पाठ और आत्मचिंतन की ओर आकर्षित करेगा। धार्मिक गतिविधियों में मन लगेगा और जीवन से जुड़े पुराने सवालों के जवाब तलाशने की इच्छा बढ़ेगी। अपनी कुंडली में राहु की स्थिति, आध्यात्मिक प्रगति और करियर एवं पारिवारिक जीवन पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 4 का करियर राशिफल करियर के मामले में आज आपका मन कामकाज के साथ कुछ नया सीखने की ओर भी आकर्षित होगा। नौकरीपेशा लोगों के मन में काम करने के पुराने तरीकों को लेकर सवाल उठ सकते हैं। किसी नई योजना पर विचार करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसे लागू करने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। ऑफिस में काम शुरू करने से पहले अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें। इससे सुस्ती दूर करने और जरूरी काम समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। व्यापारियों को भी किसी नई योजना या बदलाव पर सोचने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों की रुचि धर्म और अध्यात्म से जुड़े विषयों को समझने में बढ़ सकती है। किसी भी जानकारी को स्वीकार करने से पहले उसका स्रोत जरूर जांचें। अपनी पढ़ाई और पेशेवर जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें।

मूलांक 4 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज सोच-समझकर खर्च करने की जरूरत होगी। पूजा-पाठ, धार्मिक पुस्तक या किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम से जुड़ी खरीदारी करने का मन बन सकता है। हालांकि, कोई भी भुगतान करने से पहले उसकी उपयोगिता और जानकारी अच्छी तरह जांच लें। अगर दान-पुण्य करने की इच्छा है तो अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही रकम तय करें। किसी संस्था या धार्मिक आयोजन में सहयोग देने से पहले उसकी विश्वसनीयता के बारे में पता कर लें। आज किसी आध्यात्मिक उपाय या दावे के जरिए आर्थिक लाभ मिलने की बातों पर तुरंत भरोसा ना करें। निवेश और बचत से जुड़े फैसले उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही लें। भावनाओं में आकर बड़ा खर्च करना आपके बजट को प्रभावित कर सकता है।

मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज मन की शांति और मानसिक सुकून पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। पूजा-पाठ, ध्यान और कुछ देर शांत बैठने से दिन की शुरुआत बेहतर हो सकती है। अगर काफी समय से आत्मचिंतन के लिए वक्त नहीं निकाल पाए हैं तो आज कुछ मिनट अपने लिए जरूर रखें। राहु के प्रभाव से मन में कई तरह के विचार आ सकते हैं। ऐसे में एक साथ कई आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करने के बजाय अपनी पसंद का कोई सरल तरीका अपनाएं। दिनभर सुस्ती महसूस हो तो हल्की सैर करें और शरीर को सक्रिय रखें। पर्याप्त नींद और नियमित खानपान का ध्यान रखें। अध्यात्म को अपने ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी बनाने के बजाय मन को सुकून देने का माध्यम बनाएं। आज खुद को समझने के लिए निकाला गया थोड़ा समय भी अच्छा अनुभव देगा।