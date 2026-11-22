मूलांक 4 राशिफल 22 नवंबर: अध्यात्म की ओर बढ़ेगा झुकाव, पूजा-पाठ और आत्मचिंतन में लगेगा मन
Mulank 4 Horoscope 22 November 2026: राहु के प्रभाव से छोटी परेशानी को ना करें नजरअंदाज। आज समय रहते सलाह लेना रहेगा फायदेमंद। जानें मूलांक 4 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
मूलांक 4 वालों के लिए 22 नवंबर 2026 का दिन आध्यात्मिक गतिविधियों और आत्मचिंतन के लिहाज से खास रहने वाला है। आज आपका मन पूजा-पाठ, प्रार्थना और धार्मिक विचारों को समझने में लगेगा। रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ा समय निकालकर खुद के साथ वक्त बिताने की इच्छा होगी। किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ने या आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने का मौका मिल सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस अंक के स्वामी राहु हैं, जो अलग सोच और खोजी प्रवृत्ति से जुड़े हैं। आज का मूलांक 4 आपके अंक से मेल खाता है और भाग्यांक 7 भी मित्र है। ऐसे में भीतर की आवाज सुनने और जीवन से जुड़े पुराने सवालों पर विचार करने के लिए दिन अच्छा रहेगा।
मूलांक 4 का लव राशिफल
प्रेम और रिश्तों के मामले में आज बातचीत का विषय थोड़ा अलग रह सकता है। पार्टनर या परिवार के सदस्यों के साथ धर्म, अध्यात्म और जीवन से जुड़े विचारों पर चर्चा हो सकती है। किसी पूजा-पाठ या धार्मिक कार्यक्रम में साथ शामिल होने की योजना भी बन सकती है। वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे की सोच और मान्यताओं को समझने का मौका मिलेगा। हालांकि, आपकी और पार्टनर की धार्मिक विचारधारा अलग हो तो उसे बहस का मुद्दा ना बनाएं। अपनी पसंद और आस्था के बारे में खुलकर बताएं, लेकिन सामने वाले पर अपनी सोच थोपने से बचें। परिवार के बीच किसी परंपरा को लेकर सवाल उठे तो उसके पीछे की मान्यता समझने की कोशिश करें। अपनी भावनाएं साझा करने से रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी।
मूलांक 4 के स्वामी राहु हैं, जो अलग सोच और खोजी प्रवृत्ति से जुड़े हैं। 22 नवंबर को मूलांक 4 और भाग्यांक 7 का प्रभाव आपको अध्यात्म, पूजा-पाठ और आत्मचिंतन की ओर आकर्षित करेगा। धार्मिक गतिविधियों में मन लगेगा और जीवन से जुड़े पुराने सवालों के जवाब तलाशने की इच्छा बढ़ेगी। अपनी कुंडली में राहु की स्थिति, आध्यात्मिक प्रगति और करियर एवं पारिवारिक जीवन पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
करियर के मामले में आज आपका मन कामकाज के साथ कुछ नया सीखने की ओर भी आकर्षित होगा। नौकरीपेशा लोगों के मन में काम करने के पुराने तरीकों को लेकर सवाल उठ सकते हैं। किसी नई योजना पर विचार करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसे लागू करने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। ऑफिस में काम शुरू करने से पहले अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें। इससे सुस्ती दूर करने और जरूरी काम समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। व्यापारियों को भी किसी नई योजना या बदलाव पर सोचने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों की रुचि धर्म और अध्यात्म से जुड़े विषयों को समझने में बढ़ सकती है। किसी भी जानकारी को स्वीकार करने से पहले उसका स्रोत जरूर जांचें। अपनी पढ़ाई और पेशेवर जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज सोच-समझकर खर्च करने की जरूरत होगी। पूजा-पाठ, धार्मिक पुस्तक या किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम से जुड़ी खरीदारी करने का मन बन सकता है। हालांकि, कोई भी भुगतान करने से पहले उसकी उपयोगिता और जानकारी अच्छी तरह जांच लें। अगर दान-पुण्य करने की इच्छा है तो अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही रकम तय करें। किसी संस्था या धार्मिक आयोजन में सहयोग देने से पहले उसकी विश्वसनीयता के बारे में पता कर लें। आज किसी आध्यात्मिक उपाय या दावे के जरिए आर्थिक लाभ मिलने की बातों पर तुरंत भरोसा ना करें। निवेश और बचत से जुड़े फैसले उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही लें। भावनाओं में आकर बड़ा खर्च करना आपके बजट को प्रभावित कर सकता है।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से आज मन की शांति और मानसिक सुकून पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। पूजा-पाठ, ध्यान और कुछ देर शांत बैठने से दिन की शुरुआत बेहतर हो सकती है। अगर काफी समय से आत्मचिंतन के लिए वक्त नहीं निकाल पाए हैं तो आज कुछ मिनट अपने लिए जरूर रखें। राहु के प्रभाव से मन में कई तरह के विचार आ सकते हैं। ऐसे में एक साथ कई आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करने के बजाय अपनी पसंद का कोई सरल तरीका अपनाएं। दिनभर सुस्ती महसूस हो तो हल्की सैर करें और शरीर को सक्रिय रखें। पर्याप्त नींद और नियमित खानपान का ध्यान रखें। अध्यात्म को अपने ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारी बनाने के बजाय मन को सुकून देने का माध्यम बनाएं। आज खुद को समझने के लिए निकाला गया थोड़ा समय भी अच्छा अनुभव देगा।
22 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 4 के जातक राहु की खोजी बुद्धि और भाग्यांक 7 की आध्यात्मिक गहराई का सही तालमेल बिठाकर आगे बढ़ें। बिना किसी भ्रम या जल्दबाजी के सहजता से अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिससे आपका दिन संतुलित, सुखद और प्रगतिकारक बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र