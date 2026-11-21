मूलांक 4 राशिफल 21 नवंबर 2026: सजावट में रमेगा मन, घर के किसी कोने को देंगे नया लुक
मूलांक 4 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज संगीत और सजावट में मन रमेगा। घर के किसी कोने को नया लुक देंगे। जानिए स्वामी राहु के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
मूलांक 4 वालों के लिए 21 नवंबर 2026 का दिन रचनात्मकता और अपनी पसंद को खुलकर जाहिर करने का रहेगा। आज आपका मन घर या ऑफिस की सजावट में कुछ नया करने का कर सकता है। किसी पुराने कोने को नए अंदाज में सजाने या अपनी पसंद की चीजों से आसपास का माहौल बदलने का विचार आएगा। संगीत सुनने और अपनी पसंदीदा धुनों के बीच समय बिताने से भी मन प्रसन्न रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस अंक पर राहु का प्रभाव रहता है, जो अलग सोच और नए प्रयोगों से जुड़ा है। आज का मूलांक 3 आपके अंक के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 6 सुंदरता, सुख और रचनात्मकता की ओर आपका झुकाव बढ़ाएगा।
मूलांक 4 का लव राशिफल
प्रेम और रिश्तों के मामले में आज आप अपने अंदाज से खुशियां बटोरेंगे। पार्टनर के साथ पसंदीदा गाने सुनने या पुरानी यादें ताजा करने का मौका मिलेगा। शाम के समय साथ बैठकर घर की सजावट को लेकर चर्चा कर सकते हैं। किसी कमरे या कोने को नया रूप देने के लिए दोनों की पसंद से कुछ खास चीजें चुनना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में छोटी-छोटी कोशिशें रिश्ते में मिठास बढ़ाएंगी। अगर आपकी और पार्टनर की पसंद अलग है तो अपनी बात मनवाने के बजाय उनकी पसंद को भी महत्व दें। सिंगल लोगों का मन भी संगीत और अपनी पसंद के कामों में लगा रहेगा। किसी खास व्यक्ति के साथ अपनी पसंद साझा करने से बातचीत का अच्छा सिलसिला शुरू हो सकता है।
मूलांक 4 पर राहु का प्रभाव रहता है, जो अलग सोच और नए प्रयोगों से जुड़ा है। 21 नवंबर को भाग्यांक 6 का प्रभाव आपकी रचनात्मकता, सुंदरता और सुख-सुविधाओं की ओर झुकाव बढ़ाएगा। घर या ऑफिस की सजावट में बदलाव करने, पसंदीदा संगीत सुनने और अपनों के साथ खुशनुमा पल बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। अपनी कुंडली में राहु की स्थिति, उसके प्रभाव और करियर, धन व रिश्तों से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज कुछ नया करने का विचार आपके मन में आ सकता है। ऑफिस की मेज या अपनी काम करने की जगह को नए तरीके से व्यवस्थित करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। इससे काम करने का माहौल भी बेहतर महसूस होगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो दुकान या शोरूम की सजावट में बदलाव करने पर विचार कर सकते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सामान को नए ढंग से सजाना उपयोगी रहेगा। हालांकि, ऑफिस की साझा जगह में कोई बदलाव करने से पहले संबंधित लोगों की सहमति जरूर लें। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की जगह को व्यवस्थित करना अच्छा रहेगा। राहु का प्रभाव आपको लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित करेगा। अपनी रचनात्मकता को काम में लगाएं और एक साथ कई बदलाव करने से बचें।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
धन के मामले में आज घर और ऑफिस की सजावट पर खर्च करने का विचार बन सकता है। पर्दे, कुशन, लाइट या दूसरी सजावटी चीजें खरीदने का मन होगा। बाजार जाने से पहले यह तय कर लें कि वास्तव में किन चीजों की जरूरत है। राहु के प्रभाव में आकर्षक और अलग दिखने वाली चीजें आपको पसंद आ सकती हैं, लेकिन हर पसंदीदा सामान खरीदना जरूरी नहीं है। घर में पहले से मौजूद चीजों को नए तरीके से इस्तेमाल करके भी सजावट में बदलाव किया जा सकता है। संगीत से जुड़ी कोई चीज खरीदने की योजना है तो उसकी कीमत और उपयोगिता देख लें। बजट के भीतर रहकर की गई खरीदारी आपको संतुष्टि देगी। दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से आज अपनी पसंद के कामों में समय बिताना आपको अच्छा महसूस कराएगा। पसंदीदा संगीत सुनने से मन प्रसन्न रहेगा और रोजमर्रा की व्यस्तता से थोड़ा आराम मिलेगा। घर की सजावट बदलने या अपनी जगह को व्यवस्थित करने में भी आपकी रुचि रहेगी। हालांकि, इस काम में जरूरत से ज्यादा मेहनत न करें। भारी फर्नीचर या सामान अकेले खिसकाने से बचें। लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में आराम करते रहें। संगीत सुनते समय आवाज का ध्यान रखें, ताकि आपको और आसपास के लोगों को परेशानी न हो। दिनभर की भागदौड़ के बीच अपने लिए कुछ सुकून भरे पल जरूर निकालें। आज छोटी-छोटी चीजों में खुशी तलाशना आपके मूड को बेहतर बनाए रखेगा।
21 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 4 के जातक यदि अपनी रचनात्मक ऊर्जा को संगीत और सजावट के माध्यम से सकारात्मक दिशा देते हैं, तो उनका मन प्रसन्न रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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