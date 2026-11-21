मूलांक 4 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज संगीत और सजावट में मन रमेगा। घर के किसी कोने को नया लुक देंगे। जानिए स्वामी राहु के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।

मूलांक 4 वालों के लिए 21 नवंबर 2026 का दिन रचनात्मकता और अपनी पसंद को खुलकर जाहिर करने का रहेगा। आज आपका मन घर या ऑफिस की सजावट में कुछ नया करने का कर सकता है। किसी पुराने कोने को नए अंदाज में सजाने या अपनी पसंद की चीजों से आसपास का माहौल बदलने का विचार आएगा। संगीत सुनने और अपनी पसंदीदा धुनों के बीच समय बिताने से भी मन प्रसन्न रहेगा। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस अंक पर राहु का प्रभाव रहता है, जो अलग सोच और नए प्रयोगों से जुड़ा है। आज का मूलांक 3 आपके अंक के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 6 सुंदरता, सुख और रचनात्मकता की ओर आपका झुकाव बढ़ाएगा।

मूलांक 4 का लव राशिफल प्रेम और रिश्तों के मामले में आज आप अपने अंदाज से खुशियां बटोरेंगे। पार्टनर के साथ पसंदीदा गाने सुनने या पुरानी यादें ताजा करने का मौका मिलेगा। शाम के समय साथ बैठकर घर की सजावट को लेकर चर्चा कर सकते हैं। किसी कमरे या कोने को नया रूप देने के लिए दोनों की पसंद से कुछ खास चीजें चुनना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में छोटी-छोटी कोशिशें रिश्ते में मिठास बढ़ाएंगी। अगर आपकी और पार्टनर की पसंद अलग है तो अपनी बात मनवाने के बजाय उनकी पसंद को भी महत्व दें। सिंगल लोगों का मन भी संगीत और अपनी पसंद के कामों में लगा रहेगा। किसी खास व्यक्ति के साथ अपनी पसंद साझा करने से बातचीत का अच्छा सिलसिला शुरू हो सकता है।

मूलांक 4 पर राहु का प्रभाव रहता है, जो अलग सोच और नए प्रयोगों से जुड़ा है। 21 नवंबर को भाग्यांक 6 का प्रभाव आपकी रचनात्मकता, सुंदरता और सुख-सुविधाओं की ओर झुकाव बढ़ाएगा। घर या ऑफिस की सजावट में बदलाव करने, पसंदीदा संगीत सुनने और अपनों के साथ खुशनुमा पल बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। अपनी कुंडली में राहु की स्थिति, उसके प्रभाव और करियर, धन व रिश्तों से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 4 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में आज कुछ नया करने का विचार आपके मन में आ सकता है। ऑफिस की मेज या अपनी काम करने की जगह को नए तरीके से व्यवस्थित करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। इससे काम करने का माहौल भी बेहतर महसूस होगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो दुकान या शोरूम की सजावट में बदलाव करने पर विचार कर सकते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सामान को नए ढंग से सजाना उपयोगी रहेगा। हालांकि, ऑफिस की साझा जगह में कोई बदलाव करने से पहले संबंधित लोगों की सहमति जरूर लें। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की जगह को व्यवस्थित करना अच्छा रहेगा। राहु का प्रभाव आपको लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित करेगा। अपनी रचनात्मकता को काम में लगाएं और एक साथ कई बदलाव करने से बचें।

मूलांक 4 का मनी राशिफल धन के मामले में आज घर और ऑफिस की सजावट पर खर्च करने का विचार बन सकता है। पर्दे, कुशन, लाइट या दूसरी सजावटी चीजें खरीदने का मन होगा। बाजार जाने से पहले यह तय कर लें कि वास्तव में किन चीजों की जरूरत है। राहु के प्रभाव में आकर्षक और अलग दिखने वाली चीजें आपको पसंद आ सकती हैं, लेकिन हर पसंदीदा सामान खरीदना जरूरी नहीं है। घर में पहले से मौजूद चीजों को नए तरीके से इस्तेमाल करके भी सजावट में बदलाव किया जा सकता है। संगीत से जुड़ी कोई चीज खरीदने की योजना है तो उसकी कीमत और उपयोगिता देख लें। बजट के भीतर रहकर की गई खरीदारी आपको संतुष्टि देगी। दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा।

मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज अपनी पसंद के कामों में समय बिताना आपको अच्छा महसूस कराएगा। पसंदीदा संगीत सुनने से मन प्रसन्न रहेगा और रोजमर्रा की व्यस्तता से थोड़ा आराम मिलेगा। घर की सजावट बदलने या अपनी जगह को व्यवस्थित करने में भी आपकी रुचि रहेगी। हालांकि, इस काम में जरूरत से ज्यादा मेहनत न करें। भारी फर्नीचर या सामान अकेले खिसकाने से बचें। लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में आराम करते रहें। संगीत सुनते समय आवाज का ध्यान रखें, ताकि आपको और आसपास के लोगों को परेशानी न हो। दिनभर की भागदौड़ के बीच अपने लिए कुछ सुकून भरे पल जरूर निकालें। आज छोटी-छोटी चीजों में खुशी तलाशना आपके मूड को बेहतर बनाए रखेगा।