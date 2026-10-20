मूलांक 4 राशिफल 20 अक्टूबर: नए आइडिया आएंगे मन में, बिना जांच किसी प्लान पर ना करें भरोसा
Mulank 4 Horoscope 20 October 2026: राहु के प्रभाव से आएंगे नए आइडिया। जानें मूलांक 4 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों बिना जांच भरोसा ना करने की है सलाह।
दिन का माहौल थोड़ा अलग तरह की खींचतान दिखा रहा है। एक तरफ मन को शांति और सादगी चाहिए, दूसरी तरफ कुछ नया समझने और तुरंत नतीजा देखने की इच्छा बनी रह सकती है। 20 अक्टूबर 2026 का मूलांक 2 आपको भीतर से नरम और ग्रहणशील बना रहा है, जबकि भाग्यांक 4 आपके अपने अंक की तरह बातों को सिस्टम में लाने को कह रहा है। राहु का असर अलग सोच देता है, इसलिए बागवानी, पौधों की देखभाल, मिट्टी, खेती या किसी तकनीकी जानकारी में आपकी रुचि बढ़ सकती है। यह केवल शौक नहीं, मन को साफ करने का तरीका भी बन सकता है। जो बात उलझी लगे, उसे लिखकर, देखकर और छोटे हिस्सों में बांटकर समझें।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय बहुत बड़े वादे नहीं, छोटे काम ज्यादा असर करेंगे। अगर घर में किसी को आपकी मौजूदगी चाहिए, तो केवल सलाह देने के बजाय साथ खड़े रहना बेहतर रहेगा। राहु कभी कभी मन में बेवजह शक या दूरी ला देता है। ऐसे में सामने वाले के इरादे पर फैसला करने से पहले उसका तरीका समझें। किसी करीबी के साथ पौधों, घर की सजावट या खुले माहौल में की गई साधारण बातचीत मन हल्का कर सकती है। प्रेम संबंध में दिखावे से ज्यादा सच्ची रुचि काम देगी।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी नजर ऐसी बात पकड़ सकती है जिसे बाकी लोग सामान्य समझकर छोड़ दें। यही आपकी ताकत है। ऑफिस की मीटिंग में अगर कोई प्लान बहुत आकर्षक दिखे, तो उसके पीछे की प्रक्रिया, लागत, समय और तकनीकी पक्ष पर दो सवाल जरूर रखें। राहु जल्दी लाभ का लालच दिखाता है, लेकिन अंक 4 की सही दिशा ठोस तैयारी में है। स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च, प्रैक्टिकल विषय, डेटा, सॉफ्टवेयर, खेती, पर्यावरण या टेक्निकल टॉपिक पर काम आगे बढ़ सकता है। जो सीखना चाहें, उसे केवल पढ़ें नहीं। एक छोटा नोट बनाएं, उदाहरण जोड़ें और अगले कदम तय करें। इससे बात याद भी रहेगी और काम भी आएगी।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में दिलचस्प चीजों पर खर्च करने का मन हो सकता है, खासकर शौक, उपकरण, ऑनलाइन सामान या किसी नई जानकारी से जुड़ी खरीद पर। इसमें बुराई नहीं है, पर उपयोग साफ होना चाहिए। अगर बागवानी, घर के पौधे या किसी छोटे टेक्निकल सामान पर पैसा लगाना चाहें, तो पहले जरूरत, कीमत और टिकाऊपन देख लें। राहु कई बार चीज को उससे ज्यादा जरूरी दिखा देता है। छोटी तुलना कर लेने से सही चुनाव आसान रहेगा।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
मन की भटकन शरीर को बेचैन बना सकती है। एक जगह बैठकर बहुत देर तक सोचने से आंखों और कंधों में भारीपन महसूस हो सकता है। थोड़ी देर खुली हवा में रहना, मिट्टी या पौधों के पास समय देना, या हाथों से कोई सरल काम करना राहत दे सकता है। अगर दिमाग में बहुत बातें चल रही हों, तो पांच मिनट कागज पर लिखकर क्रम बनाना फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 4 के जातकों के लिए 20 अक्टूबर 2026 का यह दिन नए विचारों का स्वागत करने और उन्हें तर्क की कसौटी पर परखने का है। राहु देव की कृपा से आपकी बौद्धिक क्षमता और रचनात्मकता चरम पर रहेगी, लेकिन मूलांक 2 और भाग्यांक 4 का यह योग आपको हर काम में पूर्ण सावधानी और अनुशासन बनाए रखने का परामर्श देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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