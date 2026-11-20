मूलांक 4 राशिफल 20 नवंबर: काम की डेडलाइन के बीच ना करें सेहत की अनदेखी
मूलांक 4 राशिफल 20 नवंबर 2026: आज काम की डेडलाइन के बीच सेहत की अनदेखी बिल्कुल न करें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। जानिए स्वामी राहु के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
काम की डेडलाइन के बीच अपनी सेहत की अनदेखी अब और ना करें। जिस परेशानी को आप टालते आ रहे हैं, उसके लिए तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। छोटी बात पर ध्यान ना दिया जाए तो वह बड़ी परेशानी बन सकती है। अंक 4 के स्वामी राहु की जल्दी समाधान पाने वाली प्रवृत्ति आपको अधूरी जानकारी पर भरोसा करने की ओर खींचेगी। इस झुकाव को पहचानना उपयोगी रहेगा। 20 नवंबर 2026 का मूलांक 2 आपके प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 5 मित्र है। ऐसे में जानकारी को समझकर व्यावहारिक कदम उठाने पर जोर रहेगा। काम का दबाव अपनी जगह है, लेकिन जांच या परामर्श को अगली फुर्सत तक टालना ठीक नहीं होगा।
मूलांक 4 का लव राशिफल
अपनों से अपनी परेशानी छिपाकर सब सामान्य दिखाने का दबाव ना लें। पार्टनर या परिवार को साफ बताएं कि आपको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। बातचीत का केंद्र देखभाल और जरूरी व्यवस्था रहे। किसने पहले ध्यान नहीं दिया, इस पर शिकायत जोड़ने से बात उलझेगी। राहु से जुड़ा भ्रम दूसरों के अनुमान को सही जानकारी समझने की ओर ले जाएगा। घरेलू सुझावों को चिकित्सकीय सलाह का विकल्प ना बनाएं। मदद मांगने में संकोच हो तो अपनी जरूरत सीधे शब्दों में रखें।
राहु के प्रभाव से आज मूलांक 4 वालों का ध्यान काम और डेडलाइन पर रहेगा, लेकिन इस भागदौड़ में सेहत से जुड़ी परेशानी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। छोटी समस्या को टालने के बजाय समय पर डॉक्टर से सलाह लेना और अधूरी जानकारी के आधार पर इलाज से बचना जरूरी होगा। जानें आज करियर, धन और रिश्तों के मामले में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी कुंडली, स्वास्थ्य से जुड़े ज्योतिषीय संकेतों और भविष्य के सवालों पर मार्गदर्शन पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
ऑफिस की डेडलाइन निभाने के लिए स्वास्थ्य से जुड़ा जरूरी परामर्श टालना सही सौदा नहीं है। अपने काम की सूची देखें और डॉक्टर से संपर्क के लिए जगह बनाएं। जरूरत हो तो संबंधित व्यक्ति को अपनी उपलब्धता स्पष्ट कर दें। विद्यार्थी भी अधूरे पाठ की चिंता में परेशानी को नजरअंदाज ना करें। राहु का तकनीक से जुड़ाव जानकारी जुटाने में उपयोगी है, पर इंटरनेट से खुद निष्कर्ष निकालना उलझन बढ़ाएगा। बिजनेस की व्यस्तता के बीच भी जरूरी देखभाल को लंबित कामों में सबसे नीचे ना रखें।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
जरूरी चिकित्सकीय परामर्श के खर्च को टालकर बचत करने की कोशिश ना करें। छोटी परेशानी की उपेक्षा आगे अधिक देखभाल की जरूरत पैदा कर सकती है। अपने बजट में परामर्श और डॉक्टर की बताई जरूरतों के लिए जगह देखें। राहु की जल्दी लाभ पाने वाली प्रवृत्ति स्वास्थ्य से जुड़े आकर्षक दावों की तरफ खींचेगी। किसी कथित त्वरित समाधान पर पैसा लगाने से पहले योग्य चिकित्सक की राय लें। शुल्क और भुगतान की जानकारी संबंधित केंद्र से स्पष्ट कर लें।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
सेहत के मामले में पहला कदम तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। परेशानी कब से है और उसमें क्या बदलाव महसूस हुए हैं, यह संक्षेप में नोट कर लें। परामर्श में यह जानकारी काम आएगी। अपनी ओर से इलाज शुरू करने या पुरानी सलाह दोहराने से बचें। खुद को दोष देने में ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं है। अब उपेक्षा रोकें और योग्य चिकित्सक के बताए अगले कदम अपनाएं।
20 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 4 के जातक यदि काम के दबाव से ऊपर उठकर अपनी सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, तो वे किसी बड़ी परेशानी से स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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