मूलांक 4 राशिफल 19 अक्टूबर: आज जोर लगाने से ज्यादा जरूरी है गलती पकड़ना, भुगतान से पहले पढ़ें शर्तें
मूलांक 4 के जातकों के लिए कैसा रहेगा 19 अक्टूबर 2026 का दिन? आज क्यों क्यों भुगतान से पहले शर्तें पढ़ना है जरूरी। जानिए लव, करियर, धन और सेहत का सटीक अंक राशिफल।
काम और घर, दोनों जगह कुछ बातें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलें, तो मन जल्दी खट्टा हो सकता है। अंक 4 पर राहु का असर आपको अलग ढंग से सोचने की ताकत देता है, लेकिन यही ऊर्जा कभी कभी बात को जरूरत से ज्यादा उलझा भी देती है। इसलिए इस समय हर रुकावट को अपनी हार ना मानें। किसी जरूरी कागज की जांच, पुराना रिकॉर्ड, मेल, बिल या फॉर्म दोबारा देखना आपके लिए खास काम का रहेगा। 19 अक्टूबर 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 1 आगे बढ़ने की चाह जगाता है, जबकि भाग्यांक 3 बोलने और समझाने का दबाव बढ़ाता है। ऐसे में ठहरकर काम करना बेहतर रहेगा। अभी जोर लगाने से ज्यादा, सही गलती पकड़ना आपके पक्ष में जाएगा।
मूलांक 4 का लव राशिफल
करीबी रिश्तों में छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। राहु के कारण मन में शक, तुलना या उलझन जल्दी उठ सकती है, इसलिए किसी बात का मतलब अपने मन से तय ना करें। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य आपकी बात तुरंत ना समझे, तो उसी समय फैसला सुनाने के बजाय थोड़ी देर बाद बात करें। रिश्ते में फिलहाल सुधार दिखाने से ज्यादा, गलतफहमी कम करना जरूरी है। आप जितना साफ बोलेंगे, उतना हल्का महसूस करेंगे। पुरानी बातों की फाइल खोलने के बजाय अभी एक मुद्दे पर टिके रहना ज्यादा उपयोगी रहेगा।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
ऑफिस या कामकाज में रुकावट, देरी या किसी प्लान का बदलना परेशान कर सकता है। फिर भी अभी जोर देकर आगे धकेलने के बजाय प्रक्रिया को दुरुस्त करना समझदारी होगी। राहु तकनीक, सिस्टम और अनोखे हल से जुड़ा है, इसलिए सॉफ्टवेयर, डेटा, पासवर्ड, फाइल, रिपोर्ट या किसी जरूरी कागज की जांच अच्छे नतीजे दे सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि नया पढ़ने से पहले पुराना समझ लें। अगर कोई काम वापस आया है, तो उसे अपनी कमी का ठप्पा ना मानें। 19 अक्टूबर का मूलांक 1 आपको पहल करने को कहेगा, पर भाग्यांक 3 बताता है कि इस पहल को शब्दों से नहीं, सही सुधार से साबित करें।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में जल्दी लाभ का लालच बन सकता है, खासकर जब मन काम की रुकावट से खिन्न हो। यही वह जगह है जहां राहु भ्रम पैदा कर सकता है। कोई भुगतान, ऑनलाइन खरीद, फीस, कमीशन या सर्विस चार्ज हो, तो शर्तें ध्यान से पढ़ें। रकम छोटी हो तब भी जांच जरूरी है। अटका हुआ पैसा तुरंत हाथ आए, ऐसा मानकर खर्च तय करना ठीक नहीं होगा। फिलहाल हिसाब साफ रखना और कागजी पुष्टि लेना ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
मन में चिडचिडाहट दबाकर रखने से सिर भारी लग सकता है और गर्दन के पास कसाव महसूस हो सकता है। बहुत देर एक ही चीज पर नजर गड़ाने के बजाय बीच में उठकर दो मिनट चल लें। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। अगर दिमाग बहुत भरा लगे, तो जरूरी कामों की छोटी सूची लिखें। इससे राहु वाली बिखरी ऊर्जा थोड़ी व्यवस्थित होगी।
मूलांक 4 के जातकों के लिए 19 अक्टूबर 2026 का यह दिन रुककर जांच करने और अपनी गलतियों को सुधारने का है। राहु देव की कृपा से आपकी सूक्ष्म दृष्टि और तकनीकी समझ बहुत मजबूत रहेगी, लेकिन मूलांक 1 और भाग्यांक 3 का यह योग आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय नहीं लेने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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