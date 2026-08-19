Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मूलांक 4 वालों पर आज ऐसा होगा राहु का प्रभाव, मन में पैदा होगी शंका, करियर में लाभ

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मूलांक 4 वालों पर आज यानी 19 अगस्त को मन में शंका पैदा होने की संभावना है। ऐसा राहु के चलते ही होगा। हालांकि आज नई चीजें सीखने का भी खूब मन होगा। ऐसे में करियर में लाभ की पूरी संभावना है। 

Mulank 4 Aaj ka ank rashifal
आज का अंक राशिफल मूलांक 4

Aaj Ka Ank Jyotish Mulank 4 Bhavishyafal 19 August 2026: अपनी निजी बात हर किसी के सामने खोलने से पहले थोड़ा ठहरें। राहु के प्रभाव से आपके मन में अपनापन पाने की इच्छा तेज रह सकती है। आप किसी करीबी को अपनी गहरी भावनाएं बताना चाहें, लेकिन सामने वाले की स्थिति और समय भी समझें। 19 अगस्त 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 आपको खुलकर आगे बढ़ने का साहस दे रहा है। यह ऊर्जा आपकी अलग सोच को मजबूत करेगी।

मन में उठ रहे भावों को रचनात्मक काम में लगाने से राहत मिल सकती है। लेखन, सजावट, संगीत या किसी नए आइडिया पर काम करने से मन व्यवस्थित होगा। जल्दी लाभ या तुरंत जवाब पाने की चाह भ्रम बढ़ा सकती है। अपनी गति को संतुलित रखें।

लव राशिफल

पार्टनर के सामने अपनी जरूरतें स्पष्ट रखने का मन बनेगा। शब्दों में नरमी रखें, ताकि आपकी बात दबाव जैसी न लगे। दोस्त से बातचीत में कोई पुरानी अनकही भावना सामने आ सकती है। उसे बहस का रूप देने के बजाय सहज ढंग से अपनी बात कहें। राहु कभी कभी मन में शंका पैदा करता है, इसलिए कम जवाब मिलने को दूरी का संकेत न मानें। परिवार के किसी सदस्य को आपके सहयोग की जरूरत हो सकती है। उनके लिए थोड़ा समय निकालना रिश्तों में भरोसा बढ़ा सकता है।

ये भी पढ़ें:मूलांक 1 वालों पर सूर्य मेहरबान, लेंगे सही फैसले, रिश्तों में ना करें ये भूल

करियर राशिफल

कामकाज में आपकी अलग सोच किसी अटके हुए विषय का नया हल दे सकती है। राहु तकनीक और नए तरीकों से जुड़ाव बढ़ाता है, इसलिए ऑफिस में किसी टूल, सॉफ्टवेयर या अलग कार्यशैली को समझने का अवसर मिल सकता है। अपने आइडिया को केवल सोच तक सीमित न रखें। उसे छोटे और साफ रूप में तैयार करके सामने रखें। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की सक्रिय ऊर्जा आपको पहल करने के लिए प्रेरित करेगी। फिर भी किसी बड़े प्रोजेक्ट की दिशा बदलने से पहले टीम की जरूरत समझें। विद्यार्थियों को रचनात्मक विषयों के साथ कठिन टॉपिक का अभ्यास भी जारी रखना चाहिए।

ये भी पढ़ें:मूलांक 2 वालों के लिए चंद्रमा के हैं ये 2 बड़े संकेत, ऑफिस में ना करें ये गलती

फाइनेंस राशिफल

तेजी से कमाई देने वाली किसी डिजिटल योजना या नए विकल्प की चर्चा आपका ध्यान खींच सकती है। राहु जल्दी लाभ का आकर्षण दिखाता है, इसलिए अपनी नियमित जरूरतों की रकम अलग रखकर ही कोई प्रयोग सोचें। आय से जुड़ा नया विचार उपयोगी हो सकता है, मगर उसे चरणों में आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। किसी दोस्त के साथ पैसों की बात हो तो भावनात्मक निकटता के आधार पर उम्मीद न बांधें। बजट में रचनात्मक काम या सीखने से जुड़ा छोटा खर्च संभव है।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशिफल 19 अगस्त: शाम तक सुलझेंगे रिश्ते, गुरु-बुध देंगे लाभ

हेल्थ राशिफल

मन में दबे भाव शरीर में बेचैनी या कंधों के भारीपन के रूप में महसूस हो सकते हैं। कुछ देर रंगों, संगीत या लिखने जैसे रचनात्मक काम में लगाएं। इससे विचारों की उलझन कम हो सकती है। काम के बीच हथेलियों और कंधों को हल्का स्ट्रेच दें। पानी की मात्रा ठीक रखें। सोने से पहले मन की बात किसी नोटबुक में लिखना भी सुकून दे सकता है।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी

शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम

एलर्ट्स: हर दोस्त को निजी राज बताना जरूरी नहीं। जल्दी कमाई के दावे से प्रभावित न हों। अधूरे संकेतों से रिश्तों का अर्थ न निकालें।

आज की सलाह: दिल की बात कहें, पर सामने वाले को सोचने का समय दें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Mulank 4 Ank Rashifal aaj ka ank jyotish अन्य..
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने