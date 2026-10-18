मूलांक 4 राशिफल 18 अक्टूबर: सुबह की सुस्ती बिगाड़ सकती है पूरे दिन का प्लान, पैसों के मामले में रहें सतर्क
मूलांक 4 राशिफल 18 अक्टूबर 2026: राहु के प्रभाव से आलस्य और लुभावने वित्तीय ऑफर से बचें। जानें आज का लव, करियर, धन, स्वास्थ्य राशिफल और शुभ अंक-रंग।
मन में कई बातें चलेंगी, पर हाथ किसी एक काम पर टिकाना मुश्किल हो सकता है। राहु का स्वभाव अलग सोच देता है, लेकिन वही कभी कभी आपको आसान रास्ते की तरफ भी खींचता है। सुबह का रूटीन ही इसका छोटा उदाहरण बन सकता है। अलार्म बंद करके यह सोचना कि पांच मिनट बाद उठेंगे, फिर कामों का क्रम बिगड़ जाना। यही ढील पूरे दिन में फैल सकती है। बीच में 18 अक्टूबर 2026 की ऊर्जा भी असर दिखाएगी। मूलांक 9 भीतर से काम पूरा कराने का दबाव देगा, जबकि भाग्यांक 2 कहेगा कि तालमेल और लय बनाकर चलो। इसलिए उम्मीद कम, खुद की पहल ज्यादा रखें। छोटे काम खुद शुरू करेंगे तो रफ्तार अपने आप बनेगी।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपकी नरमी अच्छी है, पर हर बात सामने वाले पर छोड़ देने से उलझन बढ़ सकती है। प्रेम संबंध में अगर आप यह मानकर चलेंगे कि दूसरा खुद समझ जाएगा, तो बात अधूरी रह सकती है। राहु कभी कभी मन में भ्रम भी खड़ा करता है। इसलिए इशारों के भरोसे ना रहें। घर में भी जिम्मेदारी बांटने की बात साफ शब्दों में करें। आपकी चुप सहमति बाद में मन खट्टा कर सकती है। अपनापन दिखाएं, पर अपनी भूमिका से पीछे ना हटें।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज में सबसे बड़ी चुनौती बिखराव की रह सकती है। दिमाग एक साथ कई दिशा में भागेगा, लेकिन नतीजा तभी निकलेगा जब आप एक काम पकड़कर पूरा करेंगे। राहु तकनीक, नए तरीके और शॉर्टकट की तरफ आकर्षित करता है। इससे मदद भी मिल सकती है, पर केवल टूल बदलने से मेहनत कम नहीं होती। मूलांक 9 का असर काम निपटाने की आग देता है, मगर भाग्यांक 2 बताता है कि टीम, सीनियर या क्लाइंट के साथ कदम मिलाना भी जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए संकेत है कि नोट्स जमा करना ही पढ़ाई नहीं है। पढ़ा हुआ दोहराना और लिखकर देखना ज्यादा काम देगा। बिजनेस में आधी तैयारी के साथ बड़ा वादा ना करें।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में जल्दी फायदा दिखने वाली बात आकर्षित कर सकती है। यही जगह सबसे ज्यादा सावधानी मांगती है। राहु चमकदार विकल्प सामने लाता है, पर हर ऑफर मजबूत नहीं होता। आमदनी सामान्य रह सकती है, लेकिन ढीलेपन की वजह से कोई जरूरी भुगतान, बिल या हिसाब पीछे छूट सकता है। जो लेना है और जो देना है, दोनों की छोटी सूची बना लें। किसी डिजिटल लेनदेन में स्क्रीन पर दिख रही शर्तें पूरा पढ़ना बेहतर रहेगा। आसान लाभ के चक्कर में उलझा हिसाब मत बढ़ाइए।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा असर सुस्ती और अनमनेपन पर दिख सकता है। जब मन काम टालता है, तब शरीर भी भारी लगने लगता है। उठते ही बिस्तर पर पड़े रहने के बजाय चेहरा धोकर दो मिनट खुली हवा लें। दिन में एक तय समय पर छोटा सा वॉक मदद करेगा। मीठी चाय या स्नैक से बार बार ऊर्जा लेने की आदत कम रखें, नहीं तो थकान फिर लौट सकती है।
मूलांक 4 के जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2026 का यह दिन खुद पहल करके अनुशासित तरीके से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का है। राहु देव का प्रभाव आपको दूरदर्शिता प्रदान करेगा, लेकिन मूलांक 9 और भाग्यांक 2 का यह अद्भुत योग आपको अपनी आदतों में सुधार करने और व्यवहार में संयम रखने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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