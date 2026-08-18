मूलांक 4 राशिफल 18 अगस्त: आपकी अलग सोच हर किसी को नहीं आएगी पसंद, समझदारी से रखें अपनी बात
मूलांक 4 राशिफल 18 अगस्त 2026: जानिए अंक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। अनूठी सोच को मिठास के साथ पेश करें और जल्दबाजी से बचें। जानें अंक 4 के जातकों का आज का लव, करियर, धन और सेहत राशिफल।
18 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 4 वाले जातकों के लिए अपनी अलग सोच को समझदारी से पेश करने वाला रहेगा। ऑफिस या घर की जिम्मेदारियों के बीच कई लोगों से बात करने की स्थिति बन सकती है। आपकी अलग सोच कुछ लोगों को तुरंत समझ नहीं आएगी। इससे मन में निराशा आ सकती है, खासकर जब योजना मनचाहे ढंग से आगे ना बढ़े। राहु नया रास्ता खोजने और जल्दी परिणाम देखने की चाह देता है, पर हर व्यक्ति आपकी गति से नहीं चलेगा। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 लोगों के साथ जुड़ने, सहयोग करने और बड़े नजरिए से सोचने की प्रेरणा दे रहे हैं। अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले की जरूरत समझें। इससे आपकी पहचान धीरे-धीरे मजबूत हो सकती है।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में किसी बात को लेकर आपकी अपेक्षा और सामने वाले की सोच अलग हो सकती है। पार्टनर से फोन पर बातचीत करते समय केवल अपनी परेशानी ना बताएं, उनकी बात पूरी सुनें। परिवार में भी कोई सदस्य आपके तरीके को जरूरत से ज्यादा अलग मान सकता है। राहु के कारण मन में संदेह या जल्द निष्कर्ष निकालने की आदत उभर सकती है। साफ शब्दों में पूछना बेहतर रहेगा कि सामने वाला वास्तव में क्या चाहता है। नरमी से किया गया संवाद दूरी घटा सकता है। समझदारी भरे व्यवहार से रिश्ते में तालमेल बना रहेगा।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज में नए लोगों, ग्राहकों या टीम के साथ तालमेल बनाने की जरूरत पड़ सकती है। आपकी योजना उपयोगी हो सकती है, लेकिन उसे सीधे लागू करने के बजाय पहले छोटा नमूना दिखाएं। सामूहिक कामों में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। ऑफिस में अपनी बात को आंकड़ों, समय सीमा और काम के लाभ के साथ रखें। बिजनेस करने वाले लोग ग्राहक की प्रतिक्रिया देखकर सेवा में बदलाव कर सकते हैं। विद्यार्थी समूह में अपनी भूमिका स्पष्ट रखें और किसी विषय पर अलग राय हो, तो उदाहरण देकर समझाएं। राहु की तकनीकी समझ नया तरीका खोजने में मदद दे सकती है।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
लोगों से जुड़कर आय का कोई नया विचार सामने आ सकता है, पर उसकी कमाई और लागत दोनों पहले समझें। राहु जल्दी लाभ का आकर्षण पैदा कर सकता है। इसलिए किसी ऑफर, कमीशन या साझा काम की बात को केवल सुनकर स्वीकार ना करें। जरूरी भुगतान, रसीद और शर्तों का रिकॉर्ड अलग रखें। सामाजिक मेलजोल में दिखावे के खर्च से बचना बेहतर रहेगा। छोटी बचत भी आगे की योजना में सहारा दे सकती है। सोच-समझकर खर्च करने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
लगातार लोगों से बातचीत करने पर सिर में भारीपन या बेचैनी महसूस हो सकती है। काम के बाद दस मिनट शांत जगह पर बैठकर दिन की जरूरी बातों को नोट कर लें। इससे मन में घूम रही अधूरी चर्चाएं कम होंगी। गर्दन और कंधों को हल्के स्ट्रेच दें, खासकर यदि फोन पर लंबी बातचीत हुई हो। बहुत तीखी चाय या कॉफी लेने से बेचैनी बढ़ सकती है। हल्का भोजन और पर्याप्त पानी शरीर को संतुलित रखने में मदद करेगा।
आज का दिन अपनी अलग सोच को समझदारी से रखने का है। हर असहमति को असफलता ना मानें। पहले सुनें फिर स्पष्ट तरीके से समझाएं तो बात बनेगी और आगे का रास्ता आसान होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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