मूलांक 4 राशिफल 17 अक्टूबर: टालते आ रहे काम अब मांगेंगे ध्यान, आज की पहल से दूर होगी उलझन
मूलांक 4 यानी 4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 17 अक्टूबर 2026 का दिन रुके काम निपटाने का है। जानें लव, करियर, धन और सेहत का संपूर्ण भविष्यफल।
दिन की चाल सीधी है, लेकिन काम पुराने उठेंगे। जिन बातों को आप काफी समय से बाद में देखेंगे कहकर छोड़ते रहे, उन्हें निपटाने का मन अब पक्का हो सकता है। 17 अक्टूबर 2026 में मूलांक 8 का असर जिम्मेदारी और व्यवस्था पर जोर देता है, जबकि भाग्यांक 1 भीतर से कहता है कि पहला कदम आपको ही उठाना होगा। राहु के कारण आपकी सोच अलग चलती है, इसलिए आप उलझन में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। बस जल्दी नतीजा पाने की आदत बीच में भ्रम न पैदा करे। घर के छोटे काम, कागज, रिपेयर, फोन कॉल या अधूरी सूची पूरी करने में अच्छी पकड़ रहेगी। काम साधारण होंगे, पर राहत बड़ी देंगे।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय बड़ी बात से ज्यादा अटकी हुई छोटी बात असर दिखा सकती है। आपने किसी बात को टाल रखा है, तो सामने वाला उसे उदासी या दूरी समझ सकता है। राहु कई बार बात को सीधा कहने के बजाय घुमा देता है, इसलिए साफ शब्द चुनना बेहतर रहेगा। पार्टनर से पुराने वादे, घर के काम या समय देने की बात उठ सकती है। परिवार में भी किसी सदस्य की छोटी जरूरत को नजरअंदाज न करें। बच्चों की पढ़ाई को लेकर घर में अलग राय हो सकती है। बहस बनाने के बजाय तरीका तय करें।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में यह दिन उपयोगी साबित हो सकता है। जो फाइल, मेल, डेटा, सिस्टम या प्लान काफी समय से रुका था, उसमें गति लाने का मौका है। मूलांक 8 की ऊर्जा आपको ढांचा और अनुशासन देती है, और भाग्यांक 1 कहता है कि इंतजार छोड़कर पहल करें। राहु तकनीक और नए तरीके का ग्रह है, इसलिए डिजिटल काम, ऑनलाइन अपडेट, रिसर्च या प्रोसेस सुधार में बढ़त मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बच्चों की पढ़ाई जैसा माहौल समझना जरूरी रहेगा। अगर घर में पढ़ाई का टाइम टेबल बिखरा है, तो उसे आसान बनाएं। ऑफिस में भी दिखावे से ज्यादा काम पूरा करना फायदा देगा।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में बहुत बड़ा कदम लेने से ज्यादा बिखरे हिसाब समेटना जरूरी रहेगा। लंबित भुगतान, सब्सक्रिप्शन, छोटी देनदारी या घर के जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं। राहु जल्दी लाभ का लालच देता है, इसलिए किसी चमकदार ऑफर को बस ऊपर से देखकर सही मान लेना ठीक नहीं होगा। जो चीज रोजमर्रा में काम की है, उसी पर खर्च प्राथमिकता में रखें। लेनदेन लिखित या मैसेज में साफ रखना बेहतर रहेगा। थोड़ी सफाई अभी कर ली, तो आगे टेंशन कम होगी।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ महसूस हो सकता है। राहु असर डालता है तो एक साथ कई बातें चलती रहती हैं, जिससे सिर भारी या ध्यान बंटा रह सकता है। थोड़ी देर बैठकर कामों की सूची साफ कर लें। इससे बेचैनी घटेगी। गर्दन और आंखों पर दबाव महसूस हो, तो बीच में छोटा ब्रेक लें। हल्का, सादा खाना मन और शरीर दोनों को स्थिर रखेगा।
मूलांक 4 के जातकों के लिए 17 अक्टूबर 2026 का यह दिन अनुशासन के साथ अपने लंबित कामों को पूरा करने और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने का है। राहु देव की कृपा से आपकी त्वरित सोच बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 8 और भाग्यांक 1 का यह योग आपको आलस्य त्यागकर खुद पहल करने और किसी भी प्रलोभन से बचने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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