मूलांक 4 राशिफल: 16 नवंबर को अटके काम होंगे पूरे, पुरानी उलझनों से निकलने का मिलेगा मौका
मूलांक 4 राशिफल 16 नवंबर 2026: आज आपके लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे और पुरानी उलझनों से निकलने का मौका मिलेगा। जानिए स्वामी राहु के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
लंबित मसलों को सुलझाने का आपका इरादा पक्का होगा। रोजमर्रा के काम और व्यावहारिक मामले अच्छी तरह संभालेंगे। 16 नवंबर 2026 का दिन अधूरे काम निपटाने के लिए अच्छा है। तारीख के मूलांक 7 से आपके अंक 4 की मित्रता इस रुझान को सहारा देती है। दिन का भाग्यांक 1 है। आपके स्वामी राहु की अलग सोच पुरानी अड़चन को नए तरीके से देखने में काम आएगी। हालांकि हर काम में नया तरीका ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। बाजार या दुकान का कोई मामला टल रहा हो तो उससे जुड़े कागज एक जगह रखें। पहले तय करें कि उसे पूरा करने के लिए किस जानकारी की कमी है। काम का सिरा मिलने पर उलझन संभालना आसान होगा।
मूलांक 4 लव राशिफल
रिश्तों में जिस बात को बाद के लिए छोड़ते आए हैं, उसे सुलझाने की इच्छा होगी। पार्टनर के साथ किसी अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए दिन अच्छा है। बातचीत शुरू करते हुए साफ बताएं कि आप किस बात पर सहमति चाहते हैं। राहु की अलग सोच साझा परेशानी का कोई सरल रास्ता देखने में मदद करेगी। परिवार के रोजमर्रा के काम मिलकर व्यवस्थित कर पाएंगे। हर बात एक बैठक में तय करने का दबाव ना रखें। जिस विषय पर सहमति बने, उसे स्पष्ट कर लें।
राहु के प्रभाव से आज मूलांक 4 वालों की पुरानी उलझनों को सुलझाने और अटके काम पूरे करने की कोशिश सफल हो सकती है। नौकरी, कारोबार और पैसों से जुड़े लंबित मामलों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेना भारी पड़ सकता है। जानें आज किन कामों में मिलेगी सफलता और किन मामलों में बरतनी होगी सावधानी। करियर, धन और रिश्तों से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 4 करियर राशिफल
कामकाज में व्यावहारिक पकड़ अच्छी रहेगी। नौकरी में टलते आ रहे काम को फिर हाथ में लेने का मन बनेगा। ऑफिस में अधूरी फाइल खोलें और देखें कि अगली कार्रवाई किसकी है। विद्यार्थियों के लिए बाकी अभ्यास और अधूरे नोट्स व्यवस्थित करने का दिन अच्छा है। बिजनेस में दुकान के रिकॉर्ड, माल की सूची या ग्राहक की अधूरी जानकारी जैसे काम अच्छी तरह संभाल पाएंगे। राहु का तकनीक से जुड़ाव यहां उपयोगी है। उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्ड से मिलान करें। पेशेवर प्रगति के लिए फिलहाल अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा।
मूलांक 4 मनी राशिफल
पैसों से जुड़े व्यावहारिक मामले व्यवस्थित करने के लिए दिन अच्छा है। आय और खर्च की छूटी हुई प्रविष्टियां पूरी करें। किसी लेनदेन का मिलान बाकी हो तो रसीद और दर्ज रकम साथ देखकर जांचें। खरीदारी की अधूरी सूची में हर वस्तु की जरूरत दोबारा देखें। राहु से जुड़ी जल्दी लाभ पाने की चाह को पहचानें। निवेश का लंबित फैसला लेते समय शर्तें पढ़ें और अस्पष्ट जानकारी पूछकर साफ करें। केवल मामला निपटाने के लिए भुगतान की पुष्टि ना करें।
मूलांक 4 हेल्थ राशिफल
अधूरे काम निपटाने का उत्साह रहेगा, लेकिन सारे घरेलू काम लगातार करने का दबाव थका सकता है। सफाई या सामान व्यवस्थित करने जैसे कामों के बीच छोटा विराम रखें। राहु की नई तरकीब खोजने वाली प्रवृत्ति को सहज व्यवस्था बनाने में लगाएं। रोज इस्तेमाल की चीजें तय जगह रखने से बार बार खोजने की झंझट घटेगी। जितना काम संभल रहा है, उतना पूरा करना भी पर्याप्त है।
16 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 4 के जातक यदि सारे लंबित काम एक साथ उठाने के बजाय कोई एक जरूरी काम को चुनकर उसे पूरा करने में जुटते हैं, तो पुरानी उलझनों से धीरे-धीरे राहत मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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