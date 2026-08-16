मूलांक 4 राशिफल 16 अगस्त: आज एक साथ कई कामों में ना उलझें, वरना अधूरा रह जाएगा जरूरी काम
16 अगस्त का मूलांक 4 राशिफल: एक साथ कई कामों में उलझने से बचें, नहीं तो जरूरी काम अधूरा रह जाएगा। प्रेम, नौकरी, पैसे और सेहत में क्या सावधानी रखें? पूरा राशिफल पढ़ें।
अंक 4 वाले जातकों के लिए 16 अगस्त 2026 का दिन बिखरी ऊर्जा को एक जगह लाने का अच्छा अवसर लेकर आया है। राहु अलग ढंग से काम करने की सोच देता है, लेकिन अधूरे प्रयास और बार-बार बदलता ध्यान जरूरी काम को पीछे धकेल सकता है। मूलांक 7 और भाग्यांक 7 आपको भीतर झांककर अपनी प्राथमिकता समझने में मदद करेंगे। जो काम लंबे समय से टल रहा है, उसे छोटे हिस्सों में बांटकर शुरू करें। तकनीक या छोटी-छोटी बातें ध्यान भटका सकती हैं, इसलिए हर नई जानकारी पर रुकने के बजाय अपने तय काम पर लौटते रहें। सहयोग मांगने में संकोच ना करें।
मूलांक 4 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आपकी व्यस्तता या मन की उलझन सामने वाले को दूरी जैसी लग सकती है। पार्टनर को बस इतना बता दें कि आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की कोशिश में हैं। इससे अनावश्यक अनुमान नहीं बनेंगे। राहु कभी-कभी बात को जरूरत से ज्यादा पेचीदा दिखा देता है। परिवार के किसी सदस्य की सलाह अलग हो, तो उसे तुरंत नकारने के बजाय सुनें। तालमेल के लिए छोटे-छोटे सहयोग भी बहुत मायने रखेंगे। किसी पुराने अधूरे विषय पर बात करनी हो, तो शांत समय चुनना बेहतर रहेगा। समझदारी से बात करने पर रिश्ते सुचारू बने रहेंगे।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
ऑफिस की मीटिंग में कई विचार एक साथ सामने आ सकते हैं। राहु की अलग सोच आपको उपयोगी सुझाव देने में मदद करेगी, लेकिन हर मुद्दे में एक साथ शामिल होने से मुख्य जिम्मेदारी छूट सकती है। अपनी बात रखने से पहले जरूरी बिंदु लिख लें। मूलांक 7 और भाग्यांक 7 फाइल, डेटा, रिपोर्ट या प्रोजेक्ट की गहराई से जांच करने का संकेत दे रहे हैं। विद्यार्थियों को अधूरे नोट्स और पुराने टॉपिक पहले पूरे कर लेने चाहिए। बिजनेस में किसी नए काम की तैयारी करते हुए मौजूदा ग्राहक या लंबित जवाब नजरअंदाज ना करें। एक समय में एक लक्ष्य रखने से प्रगति साफ दिखेगी।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
रुके हुए काम को पूरा करने के लिए किसी ऐप, सेवा या साधन पर खर्च करने का विचार आ सकता है। पहले देखें कि वह सच में जरूरी है या सिर्फ काम को आसान दिखा रहा है। राहु जल्दी लाभ का आकर्षण बढ़ा सकता है। किसी नए कमाई के विकल्प की जानकारी लें, लेकिन उसके नियम और समय की मांग अच्छी तरह समझें। आय और खर्च का छोटा हिसाब बनाना आज बहुत उपयोगी रहेगा। लंबित बिल या सदस्यता की तारीख पर नजर डालें, ताकि बाद में अतिरिक्त राशि ना जुड़ जाए। सावधानी से खर्च करने पर आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
काम अधूरा रहने पर मन बेचैन हो सकता है और शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है। लगातार एक ही जगह बैठने के बजाय हर कुछ समय बाद कंधों, कलाइयों और गर्दन को हल्का घुमाएं। राहु की चंचल ऊर्जा को संभालने के लिए काम शुरू करने से पहले तीन गहरी सांस लें और एक स्पष्ट समय सीमा तय करें। दिन के अंत में अधूरे कामों की सूची देखकर केवल अगला कदम लिखें। इससे मन पर बोझ कम लगेगा। शांत रहकर स्वास्थ्य का ध्यान रखने से दिन बेहतर तरीके से निकलेगा।
आज एक साथ कई कामों में उलझने से बचें। अधूरे काम को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें तो जरूरी काम समय पर निपट जाएगा और दिन तनाव मुक्त रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र