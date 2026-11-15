मूलांक 4 राशिफल 15 नवंबर 2026: राहु भटकाएगा आपका ध्यान, अधूरे काम बढ़ा सकते हैं परेशानी
मूलांक 4 राशिफल 15 नवंबर 2026: आज राहु के प्रभाव से ध्यान भटक सकता है और अधूरे काम परेशानी बढ़ा सकते हैं। जानिए लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल व आज की खास सलाह।
काम के सिलसिले में लोगों के सामने अपनी बात रखने का असर उम्मीद से कम रह सकता है। इससे मन छोटा होगा, लेकिन एक कमजोर प्रस्तुति आपकी पूरी क्षमता का फैसला नहीं है। 15 नवंबर 2026 के मूलांक 6 से अंक 4 की मित्रता है और दिन का भाग्यांक 9 है। यह मेल अगली कोशिश की तैयारी पर ध्यान देने का आधार बनता है। आपके स्वामी राहु अलग सोच देते हैं, पर कभी विचार और उसे समझाने के तरीके में उलझन भी रहती है। अपनी बात की छोटी कमियां पहचानें। उदाहरण, क्रम और शब्द साफ करें। बारीकियां संभलेंगी तो बड़ी तस्वीर भी व्यवस्थित होगी। अगली बार बेहतर तैयारी के साथ सामने आएं।
मूलांक 4 का लव राशिफल
परिवार की बातचीत में अपनी बात ठीक से ना समझा पाने पर निराशा होगी। किसी मुद्दे पर आपका तर्क अच्छा हो, फिर भी उसे कहने का ढंग असर डालता है। राहु की अलग सोच को सरल भाषा दें। प्रेम जीवन में पार्टनर से बात करते हुए एक ही विषय पूरा करें। रिश्तों में तालमेल के लिए देखें कि उलझन किस शब्द से शुरू हुई। बातचीत मनमाफिक ना चले तो उसे रिश्ते की पूरी तस्वीर ना मानें। अगली चर्चा से पहले अपनी मुख्य बात स्पष्ट कर लें।
राहु के प्रभाव से आज मूलांक 4 वालों का मन भटक सकता है और जरूरी काम अधूरे रह जाने की आशंका है। ऑफिस में डेडलाइन का दबाव बढ़ सकता है, वहीं पैसों के मामले में जल्दी फायदा पाने का लालच नुकसान पहुंचा सकता है। जानें आज प्रेम, करियर, धन और सेहत के मामले में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी कुंडली और जीवन की परेशानियों का ज्योतिषीय समाधान जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
पढ़ाई में मौखिक उत्तर या नौकरी में प्रेजेंटेशन अपेक्षा के मुताबिक ना जाने की संभावना है। ऑफिस में इससे अपनी योग्यता पर शक करना स्वाभाविक लगेगा, लेकिन तैयारी की कमी को पहचानना अधिक उपयोगी रहेगा। विद्यार्थी उत्तर का क्रम और उदाहरण जांचें। बिजनेस में प्रस्ताव रखते समय ग्राहक की जरूरत से जुड़ी छोटी जानकारी छूटने ना दें। राहु का तकनीक से जुड़ाव तैयारी में उपयोगी है। अपनी प्रस्तुति रिकॉर्ड करके सुनें और अस्पष्ट हिस्से सुधारें। पेशेवर प्रगति के लिए अगली कोशिश को बेहतर बनाएं। एक कमजोर प्रदर्शन को अंतिम नतीजा ना मानें।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
आय से जुड़ी किसी चर्चा या कारोबारी प्रस्ताव का असर कम रहे तो तुरंत आर्थिक रियायत देने का दबाव ना लें। पहले देखें कि हिसाब समझाने में कौन सी जानकारी छूटी। राहु की जल्दी लाभ पाने की चाह से सतर्क रहें। खर्च का छोटा विवरण भी बजट में दर्ज करें। निवेश के कागज पढ़ते समय शुल्क और शर्तों पर ध्यान दें। लेन-देन में रकम लिखने और उसकी पुष्टि करने की आदत रखें।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
लोगों के सामने प्रदर्शन मनमाफिक ना रहने पर उसी पल को बार-बार याद करने की प्रवृत्ति रहेगी। खुद से कठोर सवाल करने का दबाव समझ में आता है। कुछ देर किसी सरल घरेलू काम में मन लगाएं। राहु से जुड़ी उलझन को सुलझाने के लिए कागज पर सिर्फ एक सुधार लिखें। अगली तैयारी को छोटे हिस्सों में बांटें, ताकि उसका बोझ एक साथ ना उठाना पड़े।
15 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 4 के जातक यदि दिखावे की व्यस्तता के बजाय ठोस प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अधूरे कामों की सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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