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मूलांक 4 राशिफल 15 अगस्त 2026: आज मिल सकता है नया मौका, बस रखें ये सावधानी

By Anita Baranwal
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15 अगस्त 2026 को मूलांक 4 वालों के लिए नया मौका मिल सकता है। सावधानी रखते हुए आगे बढ़ें। रिश्तों, काम, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल पढ़ें और सही फैसला लें।

mulank 4 rashifal 15 august 2026
मूलांक 4 राशिफल 15 अगस्त 2026

अंक 4 वाले लोग यानी 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे जातकों के लिए 15 अगस्त 2026 का दिन नए मौके लेकर आया है। राहु के प्रभाव से सोच अलग दिशा में जा सकती है और छोटे बदलाव भी नए अवसर दिखा सकते हैं। मूलांक 6 और भाग्यांक 6 मन में अपनापन खुशी और लोगों से जुड़ने की इच्छा बढ़ा रहे हैं। किसी हल्की प्रतियोगिता खेल या मनोरंजन में भाग लेने का मन बन सकता है। किस्मत आजमाने में बुराई नहीं पर सीमा तय रखें। खुला व्यवहार माहौल को सहज बना सकता है।

मूलांक 4 का लव राशिफल

रिश्तों में आपकी अनोखी बात या अचानक बना प्लान पार्टनर को खुश कर सकता है। राहु कभी-कभी मन में बेवजह शक भी पैदा करता है, इसलिए किसी अधूरी बात का अर्थ अपने आप ना निकालें। परिवार के साथ हंसी-मजाक का समय तनाव घटा सकता है। घर में किसी की राय अलग हो, तो उसे चुनौती मानने के बजाय समझने की कोशिश करें। छोटी खुशी जैसे साथ में पसंदीदा नाश्ता या पुरानी तस्वीरें देखना रिश्तों में गर्माहट ला सकता है। साफ और नरम बात रखने से गलतफहमी कम होगी तथा तालमेल बेहतर बनेगा।

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मूलांक 4 का करियर राशिफल

ऑफिस में काम करने का आपका तरीका दूसरों से अलग हो सकता है और यही आपकी पहचान बन सकता है। राहु तकनीक, नए प्रयोग और तेज सोच से जुड़ा है। किसी डिजिटल टूल नई प्रक्रिया या अलग प्रस्तुति से काम आसान करने का विचार आ सकता है। पहले उसकी उपयोगिता जांच लें फिर टीम के सामने रखें। बिजनेस में आकर्षक ऑफर बनाने से पहले सेवा और डिलीवरी की क्षमता साफ रखें। छात्रों के लिए कठिन विषय को छोटे लक्ष्य में बांटना उपयोगी रहेगा। प्रतियोगिता को अपनी तैयारी जांचने का माध्यम बनाएं तो दबाव कम लगेगा।

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मूलांक 4 का मनी राशिफल

पैसे के मामले में अचानक लाभ के विचार आकर्षित कर सकते हैं। लॉटरी या छोटी प्रतियोगिता पर रकम लगानी हो, तो इसे मनोरंजन की सीमा में ही रखें। ऑनलाइन पेमेंट के दौरान प्राप्तकर्ता का नाम राशि और भुगतान संदर्भ दोबारा देखना जरूरी रहेगा। राहु भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए किसी अनजान लिंक या कैशबैक संदेश पर तुरंत भरोसा ना करें। आय से जुड़ा नया मौका दिखे, तो उसके नियम पढ़कर ही सहमति दें। सावधानी से लिया गया फैसला आर्थिक नुकसान से बचाएगा।

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मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल

मन को हल्का रखने के लिए दिन में किसी पसंदीदा संगीत हास्य कार्यक्रम या छोटे शौक के लिए समय निकालें। लगातार उत्साह में रहने से ऊर्जा जल्दी खर्च हो सकती है। आंखों में थकान या बेचैनी लगे, तो कुछ देर दूर की वस्तु पर नजर टिकाएं। बहुत अधिक चाय या कॉफी लेने से चंचलता बढ़ सकती है। आरामदायक जूते पहनकर थोड़ी देर टहलना शरीर और मूड दोनों के लिए अच्छा रहेगा। नियमित आराम और पानी पीने से दिन संतुलित रहेगा।

आज का दिन नए मौके और हल्की खुशी का है। सावधानी रखते हुए आगे बढ़ने से अच्छा परिणाम मिल सकता है।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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