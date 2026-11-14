मूलांक 4 राशिफल 14 नवंबर 2026: बिना मेहनत के फायदा पाने की चाह पड़ सकती है भारी, खुद करें शुरुआत
मूलांक 4 राशिफल 14 नवंबर 2026: आज बिना मेहनत के फायदा पाने की चाह भारी पड़ सकती है, इसलिए खुद शुरुआत करें। जानिए स्वामी राहु के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
मेहनत में हाथ लगाने का मन कम रहेगा और आप चाहेंगे कि चीजें अपने आप आपके पक्ष में आ जाएं। स्वभाव नरम रहेगा, लेकिन काम पूरा करने के लिए जरूरी लगन और ध्यान की कमी महसूस होगी। 14 नवंबर 2026 के मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है, फिर भी इस मेल को अपने प्रयास का विकल्प मानना ठीक नहीं होगा। आपके स्वामी राहु की जल्दी लाभ पाने की चाह इस उम्मीद को बढ़ाएगी कि कोई आसान रास्ता मिल जाए। अलग सोच उपयोगी है, पर केवल सोचते रहने से काम अटका रहेगा। शुरुआत भारी लगे तो एक ऐसा काम चुनें, जिसे आप खुद शुरू करके पूरा कर सकें।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में आप नरमी से पेश आएंगे, लेकिन तालमेल बनाने की पहल दूसरे व्यक्ति से चाहेंगे। परिवार की बातचीत में किसी साझा काम की बात उठे तो बस सहमति देकर चुप हो जाने का मन होगा। अपनी तरफ से निभाने वाला हिस्सा भी साफ कहें। पार्टनर आपकी जरूरत अपने आप समझ ले, ऐसी उम्मीद दूरी बढ़ा सकती है। राहु से जुड़ा भ्रम तब बढ़ता है, जब मन की चाह कही ना जाए। अपनी बात सीधे कहना आपके लिए भी राहत भरा रहेगा।
राहु के प्रभाव से आज मूलांक 4 वालों के मन में बिना ज्यादा मेहनत किए फायदा पाने की इच्छा बढ़ सकती है। करियर और पैसों के मामले में आसान रास्ता चुनना नुकसानदेह हो सकता है, वहीं रिश्तों में दूसरों से पहल की उम्मीद दूरी बढ़ा सकती है। जानें आज आपकी किस्मत, करियर, लव और धन के मामले में क्या संकेत मिल रहे हैं। पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करके अपनी समस्याओं के ज्योतिषीय जवाब पाएं।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में ध्यान टिकाने की चुनौती रहेगी। आप तरीका खोजने में रुचि लेंगे, पर उसे लागू करने की मेहनत से बचना चाहेंगे। राहु की तकनीक में दिलचस्पी मददगार साधन सुझाएगी, लेकिन नया ऐप या आसान तरीका अपने आप काम पूरा नहीं करेगा। विद्यार्थी पढ़े हुए हिस्से से दो सवाल खुद हल करें। ऑफिस में काम शुरू करने से पहले उसका पहला ठोस कदम लिखें। बिजनेस में केवल योजना बनाकर ना रुकें, उससे जुड़ा एक जरूरी काम करें। गति धीमी लगे तो खुद को कोसने में ऊर्जा ना लगाएं।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में भी सुविधा अपने आप मिलने की उम्मीद रहेगी। आय और बचत से जुड़े कामों में आपकी सक्रिय भागीदारी कम रहने का रुझान होगा। राहु की जल्दी लाभ की चाह किसी आसान कमाई वाले प्रस्ताव को आकर्षक बना सकती है। ऐसे दावे की शर्तें पढ़ें और मेहनत तथा लागत का वास्तविक हिसाब देखें। खरीदारी या लेनदेन में पूरी जिम्मेदारी किसी और पर छोड़ देने से बचें। छोटा आर्थिक काम भी अपनी निगरानी में पूरा करें।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
कुछ करने की इच्छा कम होने से अपनी रोज की देखभाल भी टालने का मन होगा। खुद से बहुत बड़ी दिनचर्या निभाने की मांग ना करें। राहु से जुड़ी भटकन को देखते हुए हल्की गतिविधि के लिए एक तय जगह चुनें और कुछ देर टहलें। हर बार मन बनने का इंतजार करना आपकी निष्क्रियता को लंबा खींचेगा। शुरुआत छोटी रखना सहज रहेगा।
14 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 4 के जातक यदि बिना मेहनत के फायदा पाने की चाह छोड़कर स्वयं पहल करते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अपने स्वामी राहु देव की तीव्र बुद्धि और मित्र अंक 5 एवं 8 के सहयोग का सही दिशा में उपयोग करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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