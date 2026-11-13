मूलांक 4 राशिफल 13 नवंबर 2026: राहु बढ़ाएगा आपकी समझ और चतुराई, जल्दबाजी में ना लें कोई फैसला
Mulank 4 Horoscope 13 Nov 2026: मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 जन्म तिथि) के लिए जानें 13 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज जल्दबाजी से बचना और सेहत पर ध्यान देना है जरूरी।
काम की डेडलाइन के बीच सेहत से जुड़ी परेशानी को टालना ठीक नहीं होगा। हल्की तकलीफ को भी अनदेखा ना करें। खानपान पर ध्यान दें और डॉक्टर से सलाह लें। 13 नवंबर 2026 का मूलांक 4 आपके अंक से मेल खाता है और भाग्यांक 7 भी इसका मित्र है। यह मेल अपनी जरूरतों को पहचानकर दिन व्यवस्थित करने की ओर ध्यान दिलाता है। आपके स्वामी राहु की अलग सोच काम का नया तरीका सुझाएगी, लेकिन जल्दी निपटाने की चाह में शरीर की परेशानी पीछे ना रखें। जिम्मेदारियों का दबाव समझ में आता है। फिर भी रिपोर्ट भेजने की डेडलाइन हो तो डॉक्टर से संपर्क करने का काम अगले दिन पर ना छोड़ें।
मूलांक 4 का लव राशिफल
अपनों से अपनी तकलीफ के बारे में साफ बात करें। हर बार सब ठीक बताने से उन्हें आपकी जरूरत समझने में कठिनाई होगी। पार्टनर के साथ बातचीत में बताएं कि आपको किस तरह का सहयोग चाहिए। परिवार की खाने से जुड़ी पसंद के बीच अपनी जरूरत भी सामने रखें। राहु से जुड़ा भ्रम अधूरी जानकारी में बढ़ता है, इसलिए सेहत पर अंदाजे लगाने से बचें। डॉक्टर की सलाह मिलने पर उसे अपनों के साथ साझा करना उपयोगी रहेगा।
राहु के प्रभाव से आज आपकी बुद्धि और कुछ अलग सोचने की क्षमता मजबूत रहेगी। काम में नई राह मिल सकती है, लेकिन जल्दबाजी और सेहत की अनदेखी परेशानी बढ़ा सकती है। आज किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस की व्यस्तता में जांच और परामर्श का काम पीछे ना धकेलें। अपनी कार्यसूची में उसके लिए जगह रखें। विद्यार्थियों को भी तैयारी के दबाव में हल्की तकलीफ की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। राहु का तकनीक से जुड़ाव यहां उपयोगी है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने और अपनी परेशानी का ब्योरा लिखने के लिए फोन का इस्तेमाल करें। इंटरनेट पर मिली जानकारी को इलाज का आधार ना बनाएं। काम पूरा करने की इच्छा स्वाभाविक है, पर परेशानी बनी हो तो पेशेवर सलाह को प्राथमिकता दें।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
बजट में डॉक्टर के परामर्श और जरूरत के अनुसार देखभाल की जगह रखें। छोटी परेशानी पर खर्च टालने का विचार आए तो पहले चिकित्सा सलाह लें। राहु की जल्दी लाभ पाने की चाह को सेहत की खरीदारी से दूर रखें। तुरंत राहत के दावे वाले महंगे उत्पाद देखकर भुगतान ना करें। किसी जांच या दवा पर पैसा लगाने से पहले डॉक्टर से उसकी जरूरत समझ लें।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
सेहत को लेकर सबसे अहम बात है कि छोटी तकलीफ को दबाकर आगे ना बढ़ें। परेशानी कब से है और कब महसूस होती है, यह लिखकर डॉक्टर को बताएं। भोजन में क्या आपके लिए उपयुक्त है, इस पर भी सलाह लें। खाने की व्यवस्था पहले तय करें, ताकि काम के बीच जो मिल जाए उसी से काम चलाने की आदत ना बने।
13 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 4 के जातक यदि राहु से मिलने वाली समझ और चतुराई का सही उपयोग करते हैं और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते, तो वे हर चुनौती को आसानी से संभाल सकते हैं। अपने स्वामी राहु देव और मित्र भाग्यांक 7 की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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