मूलांक 4 राशिफल 11 नवंबर: बिजनेस मीटिंग और लंबित काम निपटाने के लिए दिन अच्छा
मूलांक 4 वालों के लिए आज यानी 11 नवंबर का दिन बेहद ही खास है। खासकर काम से जुड़ी निपटाने के लिए आज का दिन बेहद ही खास होने वाला है।
बिजनेस मीटिंग करने और लंबित काम समेटने के लिए दिन अच्छा है। कई अलग राय सामने हों तो विचारों का आदान प्रदान रास्ता साफ करेगा। मन में चल रही बात को बोलकर समझाने से अपनी सोच भी स्पष्ट होगी। 11 नवंबर 2026 का मूलांक 2 आपके अंक 4 के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 5 आपका मित्र है। यह मेल बातचीत के जरिए काम आगे बढ़ाने के अनुकूल है। आपके स्वामी राहु की अलग सोच किसी पुराने काम को नए तरीके से देखने में मदद करेगी। हालांकि हर सुझाव पर दिशा बदलना उलझन बढ़ाएगा। दोस्त से बातचीत में अटके काम का तरीका समझाना उपयोगी रहेगा। सारी गांठें अकेले सुलझाने का दबाव न लें।
लव राशिफल
रिश्तों में किसी अधूरी चर्चा को पूरा करने का अच्छा मौका है। पार्टनर की राय आपकी राय से अलग हो तो दोनों अपनी बात विस्तार से रखें। बात कहां अटक रही है, यह समझना आसान होगा। परिवार के साझा काम पर सहमति बनाने के लिए सबके सुझाव सुनें। राहु से जुड़ा भ्रम तब बढ़ता है, जब कही गई बात का मतलब मन ही मन तय कर लिया जाए। हर मतभेद को दूरी का संकेत न मानें। बातचीत का अंत किसी एक स्पष्ट सहमति पर करें।
करियर राशिफल
कामकाज में मीटिंग का उपयोग अधूरे विषयों को निपटाने के लिए करें। दिन इस लिहाज से अनुकूल है। ऑफिस में अलग राय रखने वाले साथियों को अपना तरीका समझाने दें। फिर तय करें कि कौन सा सुझाव काम पूरा करने में उपयोगी है। राहु का तकनीक से जुड़ा गुण साझा दस्तावेज में बदलाव दर्ज करने की प्रेरणा देगा। बिजनेस की बैठक में लंबित मुद्दों को क्रम से लें और हर मुद्दे पर अगला कदम लिखें। विद्यार्थी किसी अटके सवाल को बोलकर हल करने का अभ्यास करें। अपनी सोच सुनने से तर्क की छूटी कड़ी पकड़ना आसान होगा।
आर्थिक राशिफल
पैसों से जुड़ी अधूरी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दिन अनुकूल है। किसी साझा खर्च या लेनदेन पर अलग राय हो तो पहले दोनों पक्षों का हिसाब सामने रखें। आय से जुड़े काम की बैठक में भुगतान की शर्तें स्पष्ट लिखें। राहु की जल्दी लाभ पाने की चाह चर्चा को भटका सकती है। निवेश पर मिली अलग सलाहों को उनकी लागत और जोखिम के आधार पर जांचें। केवल उत्साह को आर्थिक फैसले का आधार न बनाएं।
हेल्थ राशिफल
अधूरे काम समेटने की कोशिश में लगातार बैठकों का बोझ न लें। दो चर्चाओं के बीच थोड़ी देर शांत बैठें और काम की सूची से पूरे हुए विषय हटाएं। इससे अगली बातचीत में ध्यान लगाना सहज रहेगा। राहु की तेज चलती सोच हर मुद्दे को एक साथ पकड़ना चाहेगी। मन भारी लगे तो अपनी उलझन को कुछ वाक्यों में लिखें और फिलहाल एक काम चुनें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: मीटिंग को केवल बहस तक सीमित न रखें। हर नई राय पर पूरा प्लान न बदलें। जल्दी लाभ की चाह में भुगतान की शर्तें न छोड़ें।
आज की सलाह: अपनी सोच खुलकर रखें और लंबित काम का अगला कदम तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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