Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मूलांक 4 राशिफल 11 अगस्त 2026: आज अटके काम होंगे पूरे, बस सोच-समझकर करें वादे

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मूलांक 4 राशिफल 11 अगस्त 2026: आज अटके काम पूरे होंगे, लेकिन वादे सोच-समझकर करें। लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा पूर्वानुमान जानें। सीमा तय रखकर दिन को संतुलित बनाएं।

mulank 4 rashifal 11 august 2026
मूलांक 4 राशिफल 11 अगस्त 2026

अंक 4 यानी 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 11 अगस्त 2026 का दिन धीरे-धीरे पक्ष में आते हुए कामों वाला है। मन पहले से हल्का रहेगा और लोगों से बात करना आसान लगेगा। राहु का प्रभाव अलग नजरिया देता है, लेकिन कभी-कभी संभावना को जरूरत से ज्यादा बड़ा मान लिया जाता है। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 की नरम ऊर्जा सहयोग देगी। जितना निभा सकें उतना ही कहें, तो दिन संतुलित रहेगा।

मूलांक 4 का लव राशिफल

मिलनसार भाव बना रहेगा और रिश्तों में अपनापन महसूस होगा। साथी या परिवार के लोग आपकी बात सुनेंगे, इसलिए बातचीत का सही असर पड़ सकता है। फिर भी हर समस्या का हल अपने सिर लेने की जरूरत नहीं है। राहु कभी-कभी यह महसूस कराता है कि आप सब संभाल लेंगे, लेकिन बाद में वही बात बोझ बन सकती है। किसी प्रियजन को भरोसा दें, लेकिन समय और क्षमता देखकर। हल्की बातचीत, पुरानी गलतफहमी साफ करने और एक-दूसरे की सुविधा समझने का अच्छा मौका बन सकता है। बस भाव में आकर बड़े वादे ना करें।

कल लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, इन 4 राशियों की लाइफ में बड़े बदलाव के संकेत

मूलांक 4 का करियर राशिफल

कामकाज में सोच तेज रहेगी और किसी उलझे मसले का नया हल सूझ सकता है। ऑफिस में अगर डेडलाइन करीब हो, तो पूरे काम की जिम्मेदारी अकेले लेने के बजाय हिस्से साफ कर लें। राहु तकनीक और तेज नतीजों की तरफ खींचता है, लेकिन इस समय अधूरी तैयारी के साथ बड़ा भरोसा देना ठीक नहीं। पढ़ाई में भी एक साथ बहुत कुछ कवर करने का दावा करने से दबाव बढ़ेगा। जो हो सकता है, उसी पर टिके रहें। 2 की कोमल ऊर्जा टीमवर्क के लिए अच्छी है, इसलिए मदद मांगने या काम बांटने में संकोच ना करें। बिजनेस में क्लाइंट से समयसीमा साफ रखना बेहतर रहेगा।

आज का तुला राशिफल 11 अगस्त: तुला राशि के लिए क्या रहेगी हलचल, कैसा रहेगा दिन

मूलांक 4 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में तस्वीर सामान्य रह सकती है, लेकिन उम्मीद और हकीकत का फर्क समझना जरूरी होगा। किसी काम से जल्दी फायदा दिखे, तो भी पूरी गणना देखकर आगे बढ़ें। राहु कभी-कभी लाभ की तस्वीर चमकदार बना देता है। ऐसे में रकम, शर्त या समय को ठीक से समझना बेहतर रहेगा। किसी को उधार, एडवांस या आर्थिक मदद का आश्वासन देते समय अपनी सीमा जरूर देखें। कम बोलकर साफ बोलना यहां ज्यादा काम देगा। सोच-समझकर फैसला लें, तो आर्थिक संतुलन बना रहेगा।

आज का कन्या राशिफल 11 अगस्त 2026: चंद्रमा लाभ के क्षेत्र में, आय, अवसर और सराहना मिलेगी

मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल

मूड अच्छा रहने से आप थकान को नजरअंदाज कर सकते हैं। यही गलती शाम तक भारी लग सकती है। गर्दन, कंधे या आंखों में खिंचाव महसूस हो तो छोटे ब्रेक लें। राहु का असर दिमाग को लगातार सक्रिय रखता है, इसलिए एक समय में एक काम करने से राहत मिलेगी। बहुत शोर या भीड़ में ज्यादा देर रहने पर चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। कुछ देर शांत जगह में बैठना ठीक रहेगा। नियमित आराम और पानी पीने से स्वास्थ्य संतुलित रहेगा।

आज की सलाह है कि जितना सहज निभा सकें उतना ही वादा करें। किसी काम की क्षमता बढ़ा-चढ़ाकर ना बताएं और डेडलाइन के दबाव में अतिरिक्त वादा ना लें। साफ सीमा तय रखकर आगे बढ़ें तो अटके काम पूरे होंगे।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Mulank 4 Ank Rashifal aaj ka ank jyotish अन्य..
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने