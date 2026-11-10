मूलांक 4 राशिफल 10 नवंबर 2026: भागदौड़ से दूर रहकर अपने काम पर देंगे ध्यान, मन रहेगा शांत
Mulank 4 Horoscope 10 Nov 2026: मूलांक 4 (4, 13, 22, 31 जन्म तिथि) के लिए जानें 10 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे शांत मन से काम निपटाना रहेगा फायदेमंद।
घर या ऑफिस के रोजमर्रा के काम शांत ढंग से निपटाने में दिन बीतेगा। मन संतुलित रहेगा और आप अपने काम से काम रखना पसंद करेंगे। ज्यादा हलचल की चाह कम होगी। 10 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपके अंक 4 के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 4 से आपका मेल है। यह संबंध दिन के व्यावहारिक और संयमित रुख को सहारा देता है। आपके स्वामी राहु की अलग सोच साधारण काम को आसान तरीके से करने में उपयोगी होगी। तकनीक अपनाएं तो उतनी ही, जितनी काम आए। हर नई तरकीब आजमाने का दबाव ना लें। छोटे अधूरे काम चुनकर एक क्रम में पूरे करें। अपनी शांत लय में रहना आपको सहज लगेगा।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में बातचीत का स्वर शांत रहेगा, लेकिन आप ज्यादा बोलने के मूड में नहीं होंगे। पार्टनर को इतना बता दें कि मन शांत है और आप कुछ काम समेटना चाहते हैं। इससे आपकी चुप्पी का अर्थ दूरी समझे जाने की गुंजाइश घटेगी। परिवार में रोजमर्रा की किसी व्यवस्था पर छोटी, सीधी बात पर्याप्त होगी। फोन पर बातचीत करते हुए काम में उलझे हों तो बाद में बात करने का स्पष्ट समय तय करें। राहु से जुड़ा भ्रम यहां साफ सूचना देने से संभलेगा।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में नियमित अभ्यास तथा छोटे अधूरे काम पूरे करने पर आपका ध्यान रहेगा। विद्यार्थी नोट्स को विषय के अनुसार रखें और छूटे हुए अभ्यास चिन्हित करें। ऑफिस में फाइलों के नाम ठीक करना, दस्तावेज जांचना और काम की स्थिति दर्ज करना उपयोगी रहेगा। बिजनेस में नियमित पूछताछ और रिकॉर्ड संभालने को प्राथमिकता दें। राहु का तकनीक से जुड़ा गुण इन कामों को सरल बनाने में इस्तेमाल करें। नया ऐप अपनाने से पहले देखें कि मौजूदा साधन से काम पूरा हो रहा है या नहीं। करियर की योजना के लिए अपनी पूरी की गई जिम्मेदारियां दर्ज करें।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में भी आपका रुख शांत और व्यावहारिक रहेगा। नियमित भुगतान की तारीखें और रसीदें एक जगह रखें। आय का हिसाब मिलाते हुए किसी अधूरी प्रविष्टि को पहचानना आसान होगा। खरीदारी करनी हो तो वस्तु की उपयोगिता और कुल कीमत जांचें। राहु से जुड़ी जल्दी लाभ की चाह को अपने इस संतुलित रुख पर हावी ना होने दें। निवेश के किसी प्रस्ताव पर विचार हो तो पहले उसकी शर्तें पढ़ें। लेनदेन की पुष्टि संभालकर रखें।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
मन की शांत लय आपको अपने ढंग से दिन बिताने में सहज रखेगी। रोजमर्रा के काम समेटते हुए लगातार एक ही मुद्रा में ना रहें। काम का एक हिस्सा पूरा होने पर उठकर कुछ कदम चलें और बैठने की जगह व्यवस्थित करें। राहु की नई चीजें तलाशने वाली प्रवृत्ति को हर खाली पल भरने ना दें। कुछ देर चुपचाप बैठना भी सहज लगेगा।
10 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 4 के जातकों के लिए अनुशासन, कार्य-कुशलता और आंतरिक शांति का दिन है। स्वामी राहु की रचनात्मक सोच और भाग्यांक 4 की स्थिरता आपको अपने लक्ष्यों पर अडिग रखेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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