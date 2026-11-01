मूलांक 4 राशिफल 1 नवंबर: सफलता के लिए बढ़ानी होगी मेहनत, छोटी चूक पड़ सकती है भारी
Mulank 4 Numerology 1 November 2026: राहु, मूलांक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव। जानें मूलांक 4 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज बिना शॉर्टकट मेहनत करना जरूरी है।
छोटी सी चूक भी मेहनत बढ़ा सकती है, इसलिए काम को हल्का समझने की गलती ना करें। इस तारीख का मूलांक 1 आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की तरफ धकेलता है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि नतीजा पसीना मांगकर ही मिलेगा। आपका अपना अंक 4 और राहु की ऊर्जा अलग सोच देती है, पर साथ में जल्दी फायदा पाने की बेचैनी भी ला सकती है। यही जगह संभलने की है। सफलता की संभावना बनी हुई है, लेकिन शॉर्टकट से नहीं। बाजार, दुकान या रोज के लेनदेन में जो काम बार बार टल रहा था, उसे खुद देखकर निपटाना बेहतर रहेगा। जितनी सच्ची मेहनत करेंगे, उतना साफ रास्ता दिखेगा।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय आपके इरादे ठीक रहेंगे, पर तरीका थोड़ा कड़ा लग सकता है। राहु कई बार मन में यह भावना देता है कि सामने वाला तुरंत समझ जाए, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आप किसी अपने से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो पहले अपनी बात साफ शब्दों में रखें। प्रेम संबंध में काम की व्यस्तता या मन की उलझन दूरी जैसा एहसास दे सकती है। परिवार में भी किसी बात को साबित करने के बजाय समझाने का रास्ता लें। नरमी रखने से बात बिगड़ने के बजाय खुल सकती है।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज में मेहनत का सीधा हिसाब दिख सकता है, लेकिन बीच में एक अतिरिक्त दबाव भी आ सकता है। 1 नवंबर 2026 की ऊर्जा पहल और सिस्टम दोनों मांग रही है। इसलिए सिर्फ आइडिया काफी नहीं होगा, उसे सही तरीके से पूरा करना भी जरूरी रहेगा। राहु तकनीक, नए तरीके और अलग सोच देता है, इसलिए ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में स्मार्ट तरीका आपके काम आएगा। बाजार या दुकान से जुड़े लोगों को माल, बिल, रेट और स्टॉक की दोबारा जांच करनी चाहिए। स्टूडेंट्स कठिन हिस्से से बचने के बजाय उसे छोटे भागों में बांटकर पढ़ें। मेहनत ज्यादा लगेगी, पर पकड़ भी मजबूत बनेगी।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में कमाई का रास्ता खुला रह सकता है, लेकिन उसके साथ खर्च या मेहनत की कीमत भी जुड़ी रहेगी। राहु कई बार जल्दी लाभ का लालच दिखाता है। ऐसे में बिना पूरा हिसाब देखे किसी ऑफर, सस्ते सौदे या उधार वाली बात पर भरोसा ना करें। दुकान, खरीद फरोख्त या रोजमर्रा के भुगतान में छोटी रकम भी जोड़कर देखें। जो पैसा मेहनत से आए, उसे संभालकर चलाना इस समय ज्यादा सही रहेगा।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा दिमाग थक सकता है। एक साथ कई बातें पकड़ने से सिर भारी लग सकता है या बेचैनी बढ़ सकती है। काम के बीच पांच मिनट का ठहराव आपके लिए उपयोगी रहेगा। पानी थोड़ा थोड़ा लेते रहें। अगर लगातार भागदौड़ हो, तो शाम को पैरों और कंधों को आराम दें। इससे अगले काम के लिए ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी।
मूलांक 4 के जातकों के लिए 1 नवंबर 2026 का यह दिन शॉर्टकट त्याग कर पूरी निष्ठा से मेहनत करने का है। आज आपका शुभ अंक 6 है एवं शुभ रंग नीला, स्लेटी और चांदी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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