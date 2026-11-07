मूलांक 4 राशिफल 7 नवंबर 2026: बिखरे काम समेटने का अच्छा मौका, धैर्य से सुलझेंगी पुरानी उलझनें
मूलांक 4 राशिफल 7 नवंबर 2026: राहु देव और मित्र मूलांक 7 के प्रभाव से आज बिखरे काम समेटने और पुरानी उलझनें सुलझाने का अच्छा अवसर है। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
बिखरे काम समेटने और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां पूरी करने का मन रहेगा। लंबित मामलों को उठाते समय आपकी सहनशीलता बेहतर होगी और आप धैर्य से काम लेंगे। जो छोटी प्रक्रिया पहले उबाऊ लगती थी, उसे पूरा करने की इच्छा होगी। 7 नवंबर 2026 के मूलांक 7 से आपके अंक 4 की मित्रता इस रुझान को सहारा देती है, जबकि दिन का भाग्यांक 1 है। आपके स्वामी राहु की अलग सोच काम व्यवस्थित करने का नया तरीका सुझाएगी। तकनीक का उपयोग सूची बनाने और जरूरी जानकारी एक जगह रखने में करें। सब कुछ एक साथ संभालने का दबाव ना लें। अधूरे कामों में से पहले वह काम चुनें, जिसकी अगली कार्रवाई स्पष्ट है।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में छोटी असुविधाओं को सहने की क्षमता बेहतर रहेगी। किसी अधूरी घरेलू बात पर चर्चा करते हुए आप सामने वाले को अपनी बात पूरी करने देंगे। फोन पर बातचीत में कोई जरूरी विवरण छूट जाए तो दोबारा पूछना सहज लगेगा। राहु से जुड़ा भ्रम घटाने के लिए तय हुई बात अपने शब्दों में दोहरा दें। पार्टनर के साथ रोजमर्रा की जिम्मेदारियों का क्रम तय करें। हर बातचीत भावनात्मक रूप से गहरी हो, ऐसा दबाव ना रखें। छोटी व्यवस्था भी आपसी तालमेल का हिस्सा होगी।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
अधूरी फाइल, नोट्स या काम की सूची ठीक करने में आपकी रुचि रहेगी। दोहराव वाले काम करते समय भी धैर्य बना रहेगा। नौकरी में लंबित काम का अगला चरण पहचानकर उसे सूची में दर्ज करें। पढ़ाई में बिखरी सामग्री को विषय के अनुसार रखें और अधूरे अभ्यास चिह्नित करें। बिजनेस में पुराने कामों की स्थिति जांचने के लिए दिन अनुकूल है। राहु का तकनीक से जुड़ाव यहां उपयोगी रहेगा। किसी डिजिटल सूची में हर काम के सामने उसकी मौजूदा स्थिति लिखें। पेशेवर प्रगति की योजना बनाते समय नियमित जिम्मेदारियों के लिए भी जगह रखें।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों का हिसाब व्यवस्थित करने और लंबित वित्तीय काम देखने का मन होगा। छोटी रकम के विवरण जांचना भी बोझ नहीं लगेगा। आय और खर्च की अलग सूची बनाएं। लेनदेन की रसीदों को तारीख के क्रम में रखें। राहु की जल्दी लाभ पाने की प्रवृत्ति को पहचानें और निवेश से जुड़े दस्तावेज पढ़ने में अपना बेहतर धैर्य लगाएं। किसी भुगतान की स्थिति अस्पष्ट हो तो संबंधित रिकॉर्ड देखकर पुष्टि करें।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
अधूरे कामों को संभालते हुए अपनी क्षमता के प्रति नरमी रहेगी। इसका उपयोग दिनचर्या को सरल बनाने में करें। लगातार एक ही काम में लगे हों तो उसके पूरा होने पर थोड़ा चलें और बैठने की जगह व्यवस्थित करें। राहु की नई चीजें आजमाने की प्रवृत्ति में कई आदतें एक साथ ना जोड़ें। फिलहाल एक सहज दिनचर्या निभाने पर ध्यान दें।
मूलांक 4 के जातकों के लिए 7 नवंबर 2026 का यह दिन अपने अटके हुए कार्यों को व्यवस्थित रूप से पूर्ण करने और मानसिक शांति प्राप्त करने का है। आज आपका शुभ अंक 7 है एवं शुभ रंग नीला, स्लेटी और चांदी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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