मूलांक 4 राशिफल 6 नवंबर: मौज-मस्ती के चक्कर में न बिगाड़ें बजट, लुभावने ऑफर से रहें सावधान
Mulank 4 Numerology 6 November 2026: राहु, मूलांक 6 और भाग्यांक 9 का प्रभाव। जानें मूलांक 4 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज बजट नियंत्रण पर रखना है ध्यान।
मनोरंजन का प्लान बनाते हुए बजट से आगे खर्च करने का मन होगा। उधार या क्रेडिट पर मौजमस्ती का भुगतान करना बाद में परेशानी बढ़ा सकता है। 6 नवंबर 2026 को तारीख के मूलांक 6 से अंक 4 की मित्रता सुख सुविधाओं का आकर्षण बढ़ाएगी, जबकि भाग्यांक 9 दिन की पृष्ठभूमि में रहेगा। आपके स्वामी राहु की अलग सोच नए विकल्प दिखाएगी, लेकिन उनका भ्रम वाला पक्ष चमकती पेशकश को जरूरत से ज्यादा अच्छा दिखा सकता है। दोस्त से बातचीत में किसी पार्टी या ऑफर की बात निकले तो पूरा विवरण समझें। हर बात जैसी दिखे, वैसी हो यह मानकर ना चलें। किसी की बात से गुमराह होने की आशंका है।
मूलांक 4 का लव राशिफल
अपनों के साथ आनंद लेने की इच्छा रहेगी, लेकिन प्यार जताने के लिए अपनी पहुंच से ज्यादा खर्च करने का दबाव ना लें। पार्टनर के साथ घूमने या किसी आयोजन की बात हो तो खर्च की सीमा पहले साझा करें। राहु का आकर्षण किसी लुभावनी बात पर जल्दी भरोसा करने की ओर खींचेगा। रिश्ते से जुड़ी कोई अधूरी बात सुनें तो सीधे संबंधित व्यक्ति से पूछें। परिवार में मौजमस्ती की योजना पर सबकी सुविधा समझें। आपकी आर्थिक झिझक भी बातचीत में जगह पाने की हकदार है।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम से जुड़े किसी आकर्षक दावे को परखना अहम रहेगा। राहु का तकनीक से जुड़ाव नए टूल या ऑनलाइन सेवा की ओर ध्यान खींचेगा, मगर उसकी उपयोगिता को केवल प्रचार से ना आंकें। कोर्स, नौकरी या बिजनेस से जुड़ी बात में आसान लाभ का दावा हो तो ठोस जानकारी मांगें। विद्यार्थी मनोरंजन के प्लान में पढ़ाई का तय हिस्सा ना छोड़ें। ऑफिस में सुनी हुई बात को तथ्य मानकर आगे पहुंचाने से बचें। किसी बात को समझने में उलझन हो तो दोबारा पूछना ठीक है।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में मुख्य चुनौती शौक पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने की रहेगी। क्रेडिट कार्ड या उधार से मनोरंजन का बिल चुकाना आगे के बजट पर बोझ डाल सकता है। राहु की जल्दी लाभ पाने की चाह लुभावने निवेश दावों की तरफ भी खींचेगी। केवल दिखाई गई कमाई पर भरोसा ना करें। किसी भुगतान से पहले कुल देनदारी और अतिरिक्त शुल्क देखें। मन बहलाने की इच्छा समझ में आती है, पर उसकी कीमत अपनी उपलब्ध रकम के भीतर रखें।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
खाने और पार्टी में अति परेशानी बढ़ा सकती है। स्वाद या साथ निभाने के उत्साह में अपनी सहज सीमा पार ना करें। राहु का आकर्षण एक बार और लेने का मन बनाएगा। परोसते समय छोटी मात्रा चुनें और दोबारा लेने से पहले ठहरें। किसी आयोजन में असहज महसूस हो तो वहीं रुक जाना ठीक है। आनंद लेने के लिए खुद को खींचते रहना बोझ बनेगा।
मूलांक 4 के जातकों के लिए 6 नवंबर 2026 का यह दिन सतर्कता बरतने और अपने वित्तीय बजट को सुरक्षित रखने का है। आज आपका शुभ अंक 6 है और शुभ रंग नीला, स्लेटी और चांदी रहेगा। आज के दिन के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण-पश्चिम मानी गई है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र