Hindi Newsधर्म न्यूज़mulank 4 numerology horoscope 6 february 2026 keep patience gains stable today
Aaj Ka Ank Jyotish: धैर्य बनाए रखें स्थिर लाभ के हैं योग, मूलांक 4 के लिए ऐसा रहने वाला है 6 फरवरी का दिन

Aaj Ka Ank Jyotish: धैर्य बनाए रखें स्थिर लाभ के हैं योग, मूलांक 4 के लिए ऐसा रहने वाला है 6 फरवरी का दिन

संक्षेप:

मूलांक 4 वाले जातकों के लिए आज का दिन धैर्य और स्थिरता का है। कामकाज में रूटीन बनाए रखने और धीरे-धीरे आगे बढ़ने से स्थिर लाभ के योग बन रहे हैं। राहु के प्रभाव से तेज प्रतिक्रिया और मानसिक सक्षमता आज काम आएगी।

Feb 06, 2026 12:10 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
6 फरवरी 2026 का दिन मूलांक 4 के लिए औसत से अच्छा रहने वाला है। यूनिवर्सल नंबर 6 की ऊर्जा आज संतुलन, जिम्मेदारी और परिवार पर फोकस कर रही है। मूलांक 4 वाले जातकों के लिए यह दिन धैर्य और स्थिरता का है। कामकाज में रूटीन बनाए रखने और धीरे-धीरे आगे बढ़ने से स्थिर लाभ के योग बन रहे हैं। राहु के प्रभाव से तेज प्रतिक्रिया और मानसिक सक्षमता आज काम आएगी। अनुभवी लोगों का साथ और सलाह पर अमल करने से लाभ होगा। आइए विस्तार से जानते हैं आज का दिन कैसा रहेगा।

कार्यक्षेत्र और करियर

आज मूलांक 4 वाले जातकों को पेशेवर जीवन में धैर्य से आगे बढ़ना होगा। काम में रूटीन बेहतर बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें। विभिन्न विषयों पर गति मिलेगी, लेकिन जोखिम लेने से दूर रहें। सजगता और फोकस बनाए रखने से प्रगति होगी। वरिष्ठों से बनाकर चलें और उनकी सलाह पर अमल करें। मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। कार्य विस्तार पर जोर रहेगा। स्थिरता और निरंतरता से लाभ होगा।

धन और आर्थिक स्थिति

आज मनी मैनेजमेंट में सहजता रहेगी। करियर और कारोबार में स्थिर लाभ के योग हैं। बड़प्पन की सोच बनाए रखें। पेशेवरों की बात पर बल दें और सलाह पर फोकस बढ़ाएं। आत्मविश्वास बनाए रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें और बचत की आदत डालें। आज कोई बड़ा निवेश या जोखिम न लें। धीरे-धीरे आगे बढ़ने से स्थिर लाभ मिलेगा।

रिश्ते और पारिवारिक जीवन

आज प्रियजनों का साथ बना रहेगा। करीबियों का ध्यान रखें और परिवार में समय बिताएं। सुख बना रहेगा। प्रेम संबंधों में सुखदता रहेगी। वरिष्ठों की मदद मिलेगी। करीबी लोगों का सहयोग उत्साहित रखेगा। अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे। रिश्तों में सहजता और मधुरता बढ़ेगी। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

स्वास्थ्य और दिनचर्या

आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वयं पर ध्यान दें। फोकस बढ़ाने की जरूरत होगी। रहन-सहन आकर्षक रहेगा। योजनाएं साझा करने से मन प्रसन्न रहेगा। हल्की एक्सरसाइज या वॉक से ऊर्जा बनी रहेगी। मानसिक तनाव से बचें। सात्विक भोजन करें। दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें। शाम तक थकान महसूस हो सकती है, आराम करें।

आज मूलांक 4 के लिए धैर्य और स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण है। धीरे-धीरे आगे बढ़ें तो लाभ मिलेगा। अनुभवियों की सलाह मानें और जोखिम से बचें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

