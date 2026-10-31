मूलांक 4 राशिफल 31 अक्टूबर: पुरानी नाराजगी छोड़ने का मौका, रिश्तों में लौटेगी मिठास
मूलांक 4 राशिफल 31 अक्टूबर 2026: राहु के प्रभाव से योजनाबद्ध सोच बढ़ेगी। पुरानी नाराजगी छोड़कर रिश्तों में मिठास लाने का सही मौका है। पढ़ें लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
मन अगर पिछले दिनों की किसी बात में अटका हुआ है, तो उसे धीरे धीरे हल्का करने का मौका है। आप अक्सर बात को भीतर रख लेते हैं, फिर अचानक दूरी बना लेते हैं। राहु के असर से अंक 4 वाले लोग अलग ढंग से सोचते हैं, लेकिन कभी कभी वही सोच पुराने खटके को जरूरत से ज्यादा बड़ा भी बना देती है। 31 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 आपको बिखरी बातों को सीधा करने को कह रहा है। साथ ही भाग्यांक 6 यह संकेत दे रहा है कि नरमी दिखाने से आपका मान कम नहीं होगा। पुरानी नाराजगी छोड़कर आगे की तैयारी करें। भविष्य को मजबूत करने के लिए यही सही समय है कि मन का बोझ कम किया जाए और काम पर ध्यान टिकाया जाए।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में ठंडापन बना हुआ हो, तो पहल आपकी तरफ से होना बुरा नहीं है। हर गलती का हिसाब रखने से अपनापन नहीं बचता। प्रेम संबंध में पुरानी बात दोहराने के बजाय यह देखें कि आगे क्या बदल सकता है। परिवार में भी किसी सदस्य से मन खिंचा है, तो सीधे आरोप ना लगाएं। छोटी, साफ और शांत बातचीत बेहतर रहेगी। भाग्यांक 6 मेलजोल और घर की गर्माहट बढ़ाने में मदद कर सकता है। माफी मांगना हो या किसी को माफ करना हो, दोनों में आपका मन पहले हल्का होगा।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज में पुराना अटका मामला फिर सामने आ सकता है। उसे टालने से फायदा कम होगा। राहु तकनीक, नए तरीके और तेज नतीजे की चाह देता है, इसलिए आप शॉर्टकट की तरफ खिंच सकते हैं, पर इस समय ठोस मेहनत ज्यादा काम देगी। बाजार या दुकान के काम में ग्राहक, सप्लायर या स्टाफ से पहले हुई खटास को संभालकर चलना जरूरी रहेगा। बोलचाल नरम रहे तो काम फिर पटरी पर आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि पुराने कमजोर टॉपिक से भागें नहीं। 31 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 अनुशासन मांगता है, जबकि भाग्यांक 6 सहयोग से राह आसान कर सकता है।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में पुरानी उलझन सुलझाने का समय है। किसी लेनदेन, उधारी या बकाया बात को साफ शब्दों में बंद करना बेहतर रहेगा। राहु कभी कभी जल्दी लाभ का लालच दिखाता है, इसलिए सुनकर अच्छे लगने वाले ऑफर को तुरंत सही ना मानें। दुकान या व्यापार से जुड़ी खरीद में तुलना करके फैसला लें। घर की जरूरत और काम की जरूरत अलग रखें। भाग्यांक 6 सुविधा पर खर्च बढ़ा सकता है, इसलिए रकम का उद्देश्य साफ होना चाहिए।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
पुरानी बातों का बोझ मन में रहे तो सिर भारी लग सकता है और नींद का क्रम बिगड़ सकता है। खुद को दोष देने के बजाय मन को खाली करने की कोशिश करें। शाम को पंद्रह मिनट धीमी चाल से टहलना अच्छा रहेगा। कमरे या काम की जगह को थोड़ा व्यवस्थित करना भी राहत देगा। राहु का असर बेचैनी बढ़ा सकता है, इसलिए एक समय में एक ही काम पर टिकना बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 के जातकों के लिए 31 अक्टूबर 2026 का यह दिन अतीत के शिकवों को भुलाकर भविष्य की ठोस योजना बनाने का है। आज आपका शुभ अंक 6 है एवं शुभ रंग नीला, स्लेटी और चांदी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र