मूलांक 4 राशिफल 3 नवंबर 2026: बातचीत से सुलझेंगी उलझनें, टीमवर्क से मिलेगा फायदा
मूलांक 4 राशिफल 3 नवंबर 2026: राहु, मूलांक 3 और भाग्यांक 6 के प्रभाव से आज बातचीत से उलझनें दूर होंगी। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
ऑफिस की बात हो या घर की कोई जिम्मेदारी, आपको अकेले सब संभालने के बजाय लोगों से खुलकर बात करने से राहत मिल सकती है। अंक 4 पर राहु का असर आपको अलग ढंग से सोचने की ताकत देता है, लेकिन कई बार यही सोच मन में शक और उलझन भी बढ़ा देती है। ऐसे में अपनी बात साफ शब्दों में रखना फायदेमंद रहेगा। किसी जरूरी मुद्दे पर शुरू में ही चर्चा कर लेने से बाद की रुकावटें कम हो सकती हैं। 3 नवंबर 2026 का मूलांक 3 संवाद को मजबूत कर रहा है और भाग्यांक 6 रिश्तों में सहयोग की जरूरत बढ़ा रहा है। इसलिए जिद से ज्यादा तालमेल काम आएगा। नई जानकारी, तकनीक या नया तरीका समझने में मन लगेगा। बस आधी बात सुनकर नतीजा ना बनाएं।
मूलांक 4 का लव राशिफल
घर के किसी छोटे मसले को लेकर मन में जो बात अटकी है, उसे दबाने से दूरी बढ़ सकती है। स्नेह के साथ सीधी बात करना बेहतर रहेगा। राहु के कारण कभी कभी आपको सामने वाले की नीयत पर बेवजह सवाल उठते हैं। इसलिए पहले सुनें, फिर जवाब दें। प्रेम संबंध में किसी पुराने मुद्दे पर खुली बातचीत से धुंध कम हो सकती है। शादीशुदा लोग घरेलू जिम्मेदारियों को बांटकर चलें तो खिंचाव घटेगा। परिवार में किसी सदस्य की राय आपसे अलग हो सकती है, पर उसे विरोध ना मानें। समझने की कोशिश रिश्ते बचाती है।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज में मीटिंग, चर्चा, प्रेजेंटेशन या प्लानिंग जैसे मामलों में आपकी पकड़ बन सकती है। राहु तकनीक, नए आइडिया और तेज नतीजे की चाह देता है, इसलिए आप कोई शॉर्टकट सुझा सकते हैं। ध्यान रखें कि तरीका स्मार्ट हो, लेकिन अधूरा ना हो। किसी जरूरी कागज की जांच करते समय तारीख, नाम, नंबर या छोटी शर्तें दोबारा देख लें। शुरुआत में की गई यह सावधानी आगे की परेशानी बचा सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप डिस्कशन, नोट्स शेयर करना और टीचर से सीधे सवाल पूछना उपयोगी रहेगा। मूलांक 3 की ऊर्जा आपकी बात को असरदार बना रही है, जबकि भाग्यांक 6 टीमवर्क को महत्व दे रहा है। इसलिए अकेले चमकने से ज्यादा साथ चलना लाभ देगा।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में जल्दी फायदा दिखाने वाली बात आकर्षित कर सकती है। यही राहु की चाल भी होती है। इसलिए किसी ऑफर, ऑनलाइन डील या लेनदेन में पूरी जानकारी लेकर आगे बढ़ें। परिवार या घर की जरूरत से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है, जिसे टालना मुश्किल लगे। ऐसे में पहले प्राथमिकता तय करें। किसी से रकम लेनी या देनी हो तो बात साफ रखें और लिखित पुष्टि रखना बेहतर रहेगा। छोटी लापरवाही बाद में उलझन बना सकती है।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
मन में ज्यादा बातें चलें तो सिर भारी लग सकता है या ध्यान बार बार भटक सकता है। खुद को रीसेट करने के लिए दिन में एक बार दस मिनट बिना किसी बातचीत के शांत बैठें। तेज परफ्यूम, बहुत शोर या लगातार बदलते माहौल से थोड़ी दूरी रखें। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। काम के बीच आंखें बंद करके लंबी सांस लेना भी राहत दे सकता है।
मूलांक 4 के जातकों के लिए 3 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी जिद छोड़कर सहयोग और स्पष्ट संवाद का मार्ग अपनाने का है। आज आपका शुभ अंक 6 है एवं शुभ रंग नीला, स्लेटी और चांदी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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