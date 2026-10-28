मूलांक 4 राशिफल 28 अक्टूबर: आज पैसों के मामले में शॉर्टकट पर ना करें भरोसा
मूलांक 4 राशिफल 28 अक्टूबर 2026: मूलांक 4 वालों का मन आज राहु पैसों के मामले में भटका सकते हैं। किसी भी शॉर्टकट और लुभावने ऑफर्स से बचना है।
मन पर दबाव ज्यादा हो तो छोटी बात भी भारी लगने लगती है, और अंक 4 वालों के साथ ऐसा दिन बन सकता है। राहु का स्वभाव अलग सोच और अचानक मन बदलने का है, इसलिए आप लोगों से दूर रहकर चीजें अपने तरीके से संभालना चाहेंगे। लेकिन हर बात अकेले पकड़े रखना भी थकान बढ़ा सकता है। 28 अक्टूबर 2026 का मूलांक 1 भीतर अपनी बात रखने की ताकत देता है, जबकि भाग्यांक 3 कहता है कि उलझन को शब्द देने से रास्ता निकल सकता है। फिर भी हर चर्चा अभी करना जरूरी नहीं है। जो बात बहुत गंभीर हो, उसे थोड़ा थामकर रखें। पहले मन को सीधा करें, फिर निर्णय लें।
मूलांक 4 लव राशिफल
रिश्तों में इस समय सबसे बड़ी जरूरत है साफ लेकिन नरम दूरी। अगर आप किसी गहरी बात से बचना चाह रहे हैं, तो सामने वाले को यह एहसास न होने दें कि आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। राहु के असर में मन गलत मतलब जल्दी निकाल सकता है। इसलिए आधी बात कहकर चुप न हों। प्रेम संबंध में जवाब टालने से बेचैनी बढ़ सकती है। परिवार में भी अगर कोई बार बार पूछे, तो छोटा सा स्पष्ट उत्तर देना बेहतर रहेगा। आपको हर बात अभी सुलझानी नहीं है, बस तनाव को और न बढ़ने दें।
मूलांक 4 करियर राशिफल
ध्यान बिखरने से पढ़ाई और काम दोनों में रुकावट महसूस हो सकती है। कठिन विषय, लंबी रिपोर्ट, डेटा, विश्लेषण या लगातार फोकस मांगने वाले काम अभी भारी लग सकते हैं। ऐसे में राहु की तकनीकी समझ आपके काम आ सकती है। काम को छोटे हिस्सों में बांटें और एक बार में सिर्फ एक हिस्सा पूरा करें। 28 अक्टूबर का मूलांक 1 शुरुआत करवाएगा, पर भाग्यांक 3 कहता है कि मदद मांगने में हिचक न रखें। बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी घर में टेंशन बनाने के बजाय सरल तरीका अपनाएं। एक समय में एक चैप्टर, एक सवाल, एक लक्ष्य रखें। ऑफिस में अधूरी समझ के साथ कमिटमेंट देने से बचें।
मूलांक 4 आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में मन की उलझन असर डाल सकती है। राहु जल्दी लाभ का लालच दिखाता है, इसलिए किसी चमकदार ऑफर या शॉर्टकट पर तुरंत भरोसा न करें। अगर किसी खर्च का कारण सिर्फ मन बदलना या तनाव हटाना है, तो उसे थोड़ी देर रोककर देखें। जरूरी भुगतान, ऑनलाइन लेन देन और ऐप पर दिख रही जानकारी दोबारा मिलान करना बेहतर रहेगा। छोटी गलती बाद में समय ले सकती है। जो बात समझ न आए, उसमें पुष्टि लेना ठीक रहेगा।
मूलाकं 4 हेल्थ राशिफल
मानसिक दबाव का असर सिर के भारीपन, आंखों की थकान और चिड़चिड़ेपन में दिख सकता है। बहुत देर तक एक ही चीज पर नजर टिकाने से परेशानी बढ़ेगी। बीच में दो मिनट के छोटे ब्रेक लें। ठंडे पानी से हाथ मुंह धोना और शांत जगह पर कुछ देर बैठना राहत दे सकता है। अगर मन बहुत उलझा हो, तो कागज पर तीन जरूरी काम लिख लें। इससे भीतर का बोझ थोड़ा हल्का होगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी बात छोड़कर न हटें। बच्चों की पढ़ाई को लेकर दबाव वाला लहजा न रखें। चमकदार फायदे के नाम पर तुरंत सहमति न दें।
आज की सलाह: मन उलझा हो तो काम और बात दोनों सरल रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र