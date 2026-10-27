मूलांक 4 राशिफल 27 अक्टूबर 2026: अपनों से दूरी ना बढ़ाएं, पैसों के मामले में रहें सतर्क
Mulank 4 Numerology 27 October 2026: राहु, मूलांक 9 एवं भाग्यांक 2 का प्रभाव। जानें मूलांक 4 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों लेन-देन में बरतनी है सावधानी।
घर और काम, दोनों तरफ अपनी जगह बचाए रखना इस समय आपके लिए बड़ा मुद्दा बन सकता है। आप लोगों से जुड़े भी रहना चाहते हैं और अपने हिसाब से चलना भी चाहते हैं। अंक 4 और राहु का असर आपको अलग ढंग से सोचने वाला बनाता है, इसलिए सुबह के रूटीन में भी मन एक तय ढर्रे से हटकर कुछ बदलने का कर सकता है। लेकिन हर बदलाव राहत दे, यह जरूरी नहीं। 27 अक्टूबर 2026 की ऊर्जा में मूलांक 9 भीतर तेजी और खिंचाव बढ़ा सकता है, जबकि भाग्यांक 2 कहता है कि नरमी से तालमेल बनाना ज्यादा समझदारी होगी। अपनी बात साफ रखें, पर दूरी बनाकर नहीं। थोड़ा स्पेस लें, पर चुप्पी को दीवार ना बनने दें।
मूलांक 4 का लव राशिफल
दिल के मामले में उलझन यह रह सकती है कि पास भी रहना है और हर समय जवाबदेह भी नहीं दिखना। यही खींचतान रिश्तों में हल्का तनाव ला सकती है। राहु के कारण मन कभी बहुत जुड़ना चाहेगा, कभी एकदम अलग होना। ऐसे में सामने वाले को संकेतों से नहीं, सीधे शब्दों में बात समझाना बेहतर रहेगा। परिवार में भी अपनी निजी सीमा बताने का तरीका शांत होना चाहिए। मूलांक 9 प्रतिक्रिया तेज कर सकता है, पर भाग्यांक 2 समझदारी से बात संभालने का रास्ता देता है। अपनापन बनाए रखें, मगर अपनी जरूरत भी साफ बोलें।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में आप अपने तरीके से काम करना चाहेंगे। यह आपकी ताकत भी है, क्योंकि राहु तकनीक, नए आइडिया और अलग हल देने में मदद करता है। फिर भी टीम के साथ चलते समय अपनी स्वतंत्रता और साझा जिम्मेदारी के बीच संतुलन जरूरी रहेगा। किसी मीटिंग, असाइनमेंट या सिस्टम से जुड़े काम में आप जल्दी शॉर्टकट ढूंढ सकते हैं, पर हर तेज रास्ता सही नहीं होगा। दिन की चाल में मूलांक 9 नतीजा तुरंत देखने की बेचैनी बढ़ा सकता है। वहीं भाग्यांक 2 कहता है कि सहयोग लेने से काम अटकने के बजाय आगे बढ़ेगा। पढ़ाई में भी अकेले जूझने के बजाय सही मदद लें।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में मन दो तरफ जा सकता है। एक तरफ सुविधा और निजी आराम पर खर्च करने का विचार होगा, दूसरी तरफ किसी अपने के लिए भी कुछ करने का मन बनेगा। राहु जल्दी लाभ का लालच दिखा सकता है, इसलिए ऑनलाइन ऑफर, ऐप या किसी नई स्कीम को देखकर तुरंत हां ना करें। छोटा लेनदेन भी जांचकर करें। मूलांक 9 आवेग बढ़ा सकता है, जबकि भाग्यांक 2 साझा समझ से फैसला लेने की सलाह देता है। जहां पैसा और भावना साथ जुड़ रहे हों, वहां बात पहले साफ कर लें।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
मन में खिंचाव बढ़े तो उसका असर शरीर पर बेचैनी, इधर उधर टहलने या एक काम में मन ना टिकने के रूप में दिख सकता है। सुबह उठकर पहले दस मिनट बिना भागदौड़ के रखें। नहाने, चाय या तैयार होने का क्रम थोड़ा सधा हुआ रखें। राहु के असर में बिखराव जल्दी बढ़ता है, इसलिए छोटी व्यवस्था भी राहत दे सकती है। गर्दन और जबड़े में कसाव महसूस हो तो हल्की ढील दें।
मूलांक 4 के जातकों के लिए 27 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी वैचारिक स्वतंत्रता को संभालते हुए अपनों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का है। आज आपका शुभ अंक 8 है एवं शुभ रंग नीला, स्लेटी और चांदी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा दक्षिण-पश्चिम है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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