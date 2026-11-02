मूलांक 4 राशिफल 2 नवंबर: आज बड़े फैसले लेने से बचें, अधूरी जानकारी बढ़ा सकती है परेशानी
मूलांक 4 राशिफल 2 नवंबर 2026: राहु और भाग्यांक 5 के प्रभाव से आज अधूरी जानकारी परेशानी बढ़ा सकती है। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
जरा संभलकर चलिए। हवा में बने अंदाजे, सुनी सुनाई बात या जल्दी फायदा दिखाने वाली सोच आपको भटका सकती है। अंक 4 पर राहु का असर अलग नजरिया देता है, लेकिन यही राहु कभी कभी बिना पूरी सच्चाई देखे मन को शॉर्टकट की तरफ भी ले जाता है। 2 नवंबर 2026 का मूलांक 2 भावनाओं को बढ़ाएगा और भाग्यांक 5 दिमाग को कई दिशाओं में दौड़ाएगा। ऐसे में जो बात पक्की ना हो, उसे सच मानकर कदम ना बढ़ाएं। घर में भी जैसे परिवार की बातचीत के दौरान कोई कह दे कि फलां काम में तुरंत लाभ है, तो सिर्फ उत्साह में हामी भरना ठीक नहीं। अपनी मेहनत, अपनी जांच और साफ समझ ही आपको सही रास्ते पर रखेगी।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में इस समय शक और अनुमान से दूरी रखना बेहतर रहेगा। राहु का स्वभाव कभी कभी छोटी बात के पीछे बड़ा मतलब खोजने लगता है। अगर पार्टनर ने कम बात की या परिवार में किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, तो उसे मन से कहानी बनाकर ना बढ़ाएं। मूलांक 2 की वजह से भावनाएं गहरी रहेंगी, इसलिए बात सीधे पूछना ज्यादा ठीक रहेगा। किसी अपने से उम्मीद रखने में हर्ज नहीं, पर हर समस्या का हल सामने वाला ही देगा, यह सोच दबाव बढ़ा सकती है। साथ निभाने के लिए साफ बातचीत जरूरी है।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज में चमकदार आइडिया बहुत मिल सकते हैं, पर हर आइडिया काम का हो यह जरूरी नहीं। राहु तकनीक, नए तरीके और अलग सोच देता है, इसलिए आप दूसरों से हटकर प्लान बना सकते हैं। फिर भी बिना तैयारी के कोई बड़ा दावा करना या सिर्फ नाम के भरोसे किसी ऑफर पर टिक जाना नुकसान दे सकता है। भाग्यांक 5 दिन को तेज और बदलता हुआ रखेगा। ऑफिस में मीटिंग, मेल या डेटा की दोबारा जांच करें। पढ़ाई करने वालों को भी शॉर्ट नोट्स और ट्रिक से मदद मिलेगी, लेकिन असली पकड़ अभ्यास से बनेगी। अपनी मेहनत बचाकर नहीं, सही दिशा में लगाकर आगे बढ़ें।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में लालच वाली जगह से दूरी रखें। जल्दी कमाई, बिना मेहनत का लाभ या किसी की बड़ी बड़ी बात सुनकर रकम फंसाने का योग बन सकता है। राहु ऐसे मौके आकर्षक बनाकर दिखाता है, पर सच्चाई बाद में खुलती है। जो भी लेन देन करें, उसके नियम पहले समझें। भाग्यांक 5 की चाल से छोटे छोटे खर्च भी अचानक जुड़ सकते हैं, इसलिए बजट को लिखकर देखना बेहतर रहेगा। भरोसा करें, पर आंख बंद करके नहीं।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
मन की भागदौड़ शरीर में बेचैनी, सिर भारी लगना या ध्यान टूटने जैसी स्थिति दे सकती है। जब सोच बहुत फैलने लगे, तब पांच मिनट के लिए एक काम पर लौटें। ठंडा पानी पीकर चेहरा धोना, कमरे की हवा बदलना और छोटी वॉक लेना राहत दे सकता है। मीठा या बहुत तला हुआ खाने से सुस्ती बढ़ सकती है। हल्का और सादा भोजन आपको ज्यादा संतुलित रखेगा।
2 नवंबर का यह दिन मूलांक 4 के जातकों को यथार्थ के धरातल पर टिके रहने की सलाह देता है। अधूरी जानकारी, हवा-हवाई वादों और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचकर आप किसी भी बड़े नुकसान से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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