मूलांक 4 राशिफल 5 नवंबर: दुख ज्यादा देने वाले रिश्तों से आगे बढ़ने का दिन
मूलांक 4 वालों को आज यानी 5 नवंबर के दिन अपने रिश्तों के बारे में एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। जानें आज राहु के क्या-क्या अलर्ट हैं?
बिखराव समेटने और मन का बोझ हल्का करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आसपास की गैरजरूरी चीजें हटाने के साथ बीती बातों को छोड़ने की इच्छा होगी। 5 नवंबर 2026 का मूलांक 5 और भाग्यांक 8, दोनों आपके अंक 4 के मित्र हैं। यह मेल चीजों को व्यवस्थित करने की थीम को बल देता है। आपके स्वामी राहु की अलग सोच पुरानी व्यवस्था को नए ढंग से देखने में मददगार रहेगी। हालांकि, अचानक सब बदल देने की चाह से उलझन बढ़ेगी। बच्चों की पढ़ाई की सामग्री जमाते समय काम की कॉपियां और पुराने कागज अलग रखें। यही छंटाई रिश्तों में भी जरूरी होगी। जहां खुशी से ज्यादा दुख मिलता है, वहां से आगे बढ़ने का दिन अनुकूल है।
लव राशिफल
रिश्तों को लेकर मन में साफ समझ बनेगी कि कौन सा जुड़ाव आपको सुकून देता है और कौन लगातार दुख पहुंचाता है। अतीत छोड़ने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन पुरानी यादों से अलग होना आसान नहीं लगेगा। अपने प्रति नरमी रखें। पार्टनर के साथ हर नई बात में पुराना प्रसंग उठाने की आदत पहचानें। परिवार में भी संबंध निभाने की अपनी सीमा स्पष्ट करें। राहु से जुड़ा भ्रम केवल परिचय की लंबी अवधि को अपनापन मानने में उलझाएगा। दुख अधिक देने वाले रिश्ते से दूरी की दिशा तय करना उचित रहेगा।
करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में बिखरी सामग्री को क्रम देने के लिए दिन अनुकूल है। छात्रों के लिए पुराने नोट्स छांटकर मौजूदा पाठ्यक्रम की फाइल बनाना उपयोगी रहेगा। ऑफिस में अधूरे कामों की एक सूची रखें और दोहराई गई फाइलें पहचानें। राहु का तकनीक से जुड़ाव डिजिटल फोल्डर व्यवस्थित करने में काम आएगा। कुछ हटाने से पहले उसकी जरूरत जांच लें। बिजनेस में पुराने तरीके से केवल आदत के कारण चिपके हैं तो उसकी उपयोगिता देखें। पेशेवर जुड़ाव लगातार परेशानी देता हो तो आगे की शर्तें साफ करें। हर जिम्मेदारी एक साथ बदलने का दबाव न लें।
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक कागजों और खरीदारी की सूची में भी छंटाई का दिन है। बिल, रसीदें और लेनदेन के रिकॉर्ड अलग रखने से स्थिति समझना आसान होगा। घर में जगह बनाने के उत्साह में नई स्टोरेज की चीजें खरीदने से पहले मौजूद सामान देखें। पुराने निवेश के दस्तावेज व्यवस्थित करें और अगला निर्णय उनकी शर्तें पढ़कर लें। राहु की जल्दी लाभ पाने की चाह में किसी आकर्षक दावे को पर्याप्त जानकारी न मानें। दुखद रिश्ते से दूरी बनाते समय उससे जुड़े आर्थिक दायित्व भी स्पष्ट रखें।
हेल्थ राशिफल
सफाई और छंटाई को थकाने वाला अभियान न बनाएं। एक बार में अलमारी का एक खाना या मेज का एक हिस्सा चुनें। काम के बीच थोड़ा विराम रखें। पुरानी चीजों से यादें जुड़ी हों तो उन्हें हटाते हुए उदासी होगी। खुद पर तुरंत सहज होने का दबाव न डालें। राहु की अचानक बदलाव की प्रवृत्ति को छोटे, संभाले जा सकने वाले कदमों में ढालें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: छंटाई में जरूरी दस्तावेज न हटाएं। पुराने लगाव के कारण लगातार दुख देने वाले रिश्ते को न खींचें। सब कुछ एक साथ बदलने का दबाव न लें।
आज की सलाह: एक छोटी जगह समेटकर पुराने बोझ से विदाई शुरू करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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