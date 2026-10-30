मूलांक 4 राशिफल 30 अक्टूबर: राहु की सलाह- बॉस की चुप्पी को ना मानें अपनी हार
मूलांक 4 राशिफल 29 अक्टूबर 2026: आज मूलांक 4 वालों को राहु कई संकेत देते रहेंगे। जानें करियर से लेकर लवलाइफ, हेल्थ और फाइनेंस के मामले में किन बातों का ध्यान रखना है?
राहु आपके अंक का स्वामी है, इसलिए आप चीजों को अलग नजर से देखते हैं और जल्दी नतीजा भी चाहते हैं। 30 अक्टूबर 2026 को यही स्वभाव थोड़ा बेचैन कर सकता है। मेहनत करने के बाद भी मन में यह सवाल रह सकता है कि आपकी बात उतनी नोटिस क्यों नहीं हुई। खासकर जब सामने वाला व्यक्ति आपकी सोच को तुरंत न समझे। बीच में दिन की ऊर्जा बदलती दिखेगी, क्योंकि मूलांक 3 अभिव्यक्ति बढ़ाता है और भाग्यांक 5 बातचीत को तेज करता है। ऐसे में परिवार की बातचीत में भी आप सीधी बात कहेंगे, पर शब्दों का चयन नरम रखें। हर प्रतिक्रिया तुरंत देने की जरूरत नहीं है। कुछ बातों को समय देकर रखना आपके पक्ष में बेहतर रहेगा।
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी अपेक्षा साफ जवाब की रहेगी, लेकिन सामने वाला उतनी तेजी से खुलकर बात न करे तो उलझन हो सकती है। राहु कई बार मन में शक या ज्यादा सोच पैदा करता है। इसलिए अधूरी बात से निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। घर में किसी छोटे मुद्दे पर चर्चा हो तो उसे बहस न बनने दें। परिवार की बातचीत में अगर कोई आपकी बात काट दे, तब भी ठहरकर जवाब दें। प्रेम संबंध में दिखावे से ज्यादा साफ इरादा काम आएगा। सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना अपनी बात रखना।
करियर राशिफल
कामकाज में सबसे ज्यादा कसौटी वरिष्ठों या बॉस के साथ तालमेल की रह सकती है। आपने मेहनत की है, फिर भी उसकी छाप तुरंत न दिखे तो मन खिन्न हो सकता है। यही वह जगह है जहां राहु की अधीरता आपको भीतर से धक्का देगी, पर संभलकर चलना जरूरी है। मूलांक 3 और भाग्यांक 5 का असर यह बता रहा है कि प्रस्तुति, मेल, रिपोर्ट, मीटिंग या समझाने का तरीका परिणाम बदल सकता है। पढ़ाई करने वालों को भी लगेगा कि मेहनत के बाद पहचान कम मिली, लेकिन रुकना ठीक नहीं। काम को और सलीके से रखना, तथ्य साफ रखना और दोबारा कोशिश करना बेहतर रहेगा।
आर्थिक राशिफल
पैसे के मामले में जल्दी फायदा दिखाने वाले विकल्प आकर्षित कर सकते हैं। राहु का यही स्वभाव है, पर इस समय कागज, शर्त और समय सीमा साफ देखना जरूरी रहेगा। कमाई अपनी जगह चलती रहेगी, पर मन तुलना में फंस सकता है। किसी को प्रभावित करने के लिए खर्च बढ़ाना समझदारी नहीं होगी। लेनदेन में बात जितनी साफ होगी, उतना ही मन हल्का रहेगा। छोटी रकमों का हिसाब भी लिखकर रखें।
हेल्थ राशिफल
मन में चिढ़ जमा हो तो उसका असर सिर, आंखों और नींद पर दिख सकता है। लगातार सोचते रहने से थकान बढ़ेगी। थोड़ी देर शांत बैठकर सांस की गति सामान्य करना मदद करेगा। नमकीन और बहुत मसालेदार चीजें कम लें, वरना बेचैनी बढ़ सकती है। शाम को हल्की चाल या छत पर कुछ मिनट टहलना मन को रीसेट कर सकता है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: बॉस की चुप्पी को अपनी हार न मानें। घर की बात में तंज से बचें। जल्दी लाभ के लालच में आधी जानकारी पर कदम न बढ़ाएं।
आज की सलाह: अपनी मेहनत दिखाने से पहले उसे और सलीके से सजाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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