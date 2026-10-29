मूलांक 4 राशिफल 29 अक्टूबर: ऑनलाइन पेमेंट के दौरान रहें सतर्क
मूलांक 4 राशिफल 29 अक्टूबर 2026: मूलांक 4 वालों को आज के दिन पैसों के मामले में सतर्क रहना है। खासकर ऑनलाइन पेमेंट के दौरान सावधानी बरतनी है।
दिन की चाल सीधी नहीं, पर काम की है। मेहनत दिखानी पड़ेगी और उसका असर भी धीरे धीरे सामने आ सकता है। 29 अक्टूबर 2026 का मूलांक 2 आपके व्यवहार में नरमी ला रहा है, जबकि भाग्यांक 4 साफ कह रहा है कि बिना ठोस कोशिश के बात आगे नहीं बढ़ेगी। राहु के प्रभाव से आपके मन में शॉर्टकट या जल्दी रिजल्ट की चाह उठ सकती है, लेकिन इस बार असली लाभ उसी में है जहां आप पूरा ध्यान लगाएं। कुछ काम शुरुआत में उलझे या भारी लग सकते हैं। फिर भी अलग सोच और सही सिस्टम मिल जाए, तो मुश्किल हिस्सा भी संभल सकता है। उम्मीद रखें, पर मेहनत कम न करें।
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नीयत ठीक रहेगी, लेकिन सामने वाला आपके समय और ध्यान को ज्यादा अहम मानेगा। अगर आप सिर्फ नतीजे या अपनी दौड़ में उलझे रहे, तो दूरी महसूस हो सकती है। मूलांक 2 का असर बताता है कि नरम बोल और छोटे भरोसे बड़े काम करेंगे। राहु कभी कभी मन में शक या बेवजह तुलना भी ला देता है। ऐसी स्थिति बने, तो बात को मन में बढ़ाने के बजाय साफ पूछ लेना बेहतर रहेगा। परिवार में जिम्मेदारी से हाथ बंटाना भी अपनेपन को मजबूत करेगा।
करियर राशिफल
कामकाज में सफलता का रास्ता खुल सकता है, लेकिन इसके साथ दबाव भी रहेगा। राहु तकनीक, नए तरीके और अलग सोच देता है, इसलिए जो लोग डिजिटल काम, डेटा, सिस्टम, रिसर्च या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। भाग्यांक 4 का असर कहता है कि आधा काम और आधा भरोसा यहां नहीं चलेगा। जो भी करें, पूरा करके दिखाएं। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि सिर्फ प्लान बनाकर नहीं, बैठकर अभ्यास करने से बात बनेगी। ऑफिस में किसी मुश्किल टास्क से बचने के बजाय उसे हिस्सों में बांटें। तब प्रगति साफ दिखेगी।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में मेहनत का संबंध सीधा दिखाई देगा। कमाई की संभावना बनी रह सकती है, पर उसके लिए फोकस्ड काम जरूरी होगा। ऑनलाइन पेमेंट करते समय दो बार जांच लें। गलत अकाउंट, डुप्लीकेट रिक्वेस्ट या जल्दबाजी में ओके दबाने से झंझट हो सकती है। राहु कभी कभी डिजिटल सुविधा के नाम पर लापरवाही करा देता है। किसी बड़े लाभ के लालच में तुरंत हामी भरने के बजाय शर्तें समझ लें। छोटी रकम का हिसाब भी लिखकर रखना फायदेमंद रहेगा।
हेल्थ राशिफल
थकान शरीर से ज्यादा दिमाग में महसूस हो सकती है। एक ही बात को बार बार सोचने से सिर भारी लग सकता है। काम के बीच पांच मिनट का शांत विराम उपयोगी रहेगा। गर्दन, आंखों और कंधों में जकड़न हो तो बैठने की मुद्रा बदलें। राहु प्रधान लोगों को तेज रफ्तार पसंद होती है, पर इस दिन थोड़ी लय बनाकर चलना ज्यादा सहायक रहेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: सिर्फ जल्दी लाभ देखकर हामी न भरें। ऑनलाइन पेमेंट में नाम और रकम जरूर मिलाएं। अधूरा प्रयास उम्मीद से कम फल दे सकता है।
आज की सलाह: मेहनत को पूरा रखें, नतीजे को धीरे आने दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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