Mulank 4 Rashifal: जानिए 23 नवंबर 2026 को मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल और आज की खास सलाह।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। 23 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है। ये दोनों अंक मूलांक 4 के मित्र माने जाते हैं। ऐसे में कारोबार और कामकाज से जुड़े मामलों में नए प्रयोग करने का अच्छा मौका मिल सकता है। बाजार में अपनी जगह मजबूत करने या दुकान के काम को बेहतर बनाने के लिए कोई अलग तरीका आजमा सकते हैं। राहु के प्रभाव से आपकी सोच में नवीनता रहेगी और आप परंपरागत तरीकों से हटकर कुछ करने की कोशिश करेंगे। हालांकि, किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसके फायदे और नुकसान का हिसाब जरूर लगा लें।

मूलांक 4 का लव राशिफल प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों में आज उत्साह बना रहेगा। अपनी किसी नई योजना या कारोबार से जुड़े विचार को पार्टनर और परिवार के साथ साझा करने का मन होगा। आपकी सोच दूसरों से अलग हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि अपनी बात उन्हें आसानी से समझाएं। केवल अपने विचार को सही साबित करने के बजाय उनकी राय भी सुनें। किसी नए काम से मुनाफा मिलने की उम्मीद हो तो उसे अभी से पक्की कमाई बताकर परिवार के साथ कोई बड़ा वादा ना करें। भविष्य की योजनाओं पर बातचीत करते समय वास्तविक स्थिति सामने रखें। अगर कारोबार में अच्छा लाभ मिलता है तो उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए निकालने की बात भी परिवार के साथ तय कर सकते हैं। इससे रिश्तों में सहयोग और अपनापन बढ़ेगा।

मूलांक 4 पर राहु का प्रभाव रहता है, जो नई सोच और अलग तरीके से काम करने की प्रेरणा देता है। 23 नवंबर को तारीख के मूलांक 5 और भाग्यांक 8 का साथ मिलने से कारोबार में नए प्रयोग करने और कमाई के अवसर मिलने के योग हैं। दुकान या व्यवसाय में कोई नई रणनीति मुनाफे का रास्ता खोल सकती है, लेकिन निवेश से पहले पूरी गणना करना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में राहु की स्थिति, कारोबार में तरक्की और धन लाभ के योग जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 4 का करियर राशिफल कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने की इच्छा आज आपको बेहतर नतीजों की ओर ले जा सकती है। कारोबारियों के लिए दुकान में सामान सजाने, ग्राहकों तक पहुंचने या बिक्री बढ़ाने का कोई नया तरीका आजमाने का अच्छा मौका है। हालांकि, शुरुआत छोटे स्तर से करना बेहतर रहेगा। नौकरीपेशा लोग ऑफिस में काम आसान बनाने के लिए कोई नया सुझाव दे सकते हैं। अपनी योजना रखते समय उससे होने वाले फायदे और खर्च की जानकारी भी साझा करें। विद्यार्थियों को किसी कठिन विषय को समझने के लिए पढ़ाई का अलग तरीका अपनाना चाहिए। राहु का प्रभाव आपकी रचनात्मक सोच को बढ़ाएगा। इसलिए नए विचारों को मौका दें, लेकिन केवल उत्साह के आधार पर बड़ा फैसला ना लें। तथ्यों और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें।

मूलांक 4 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं। कारोबार में किया गया कोई छोटा प्रयोग कमाई का नया रास्ता खोल सकता है। हालांकि, जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में बड़ी रकम दांव पर लगाने से बचना होगा। किसी नई योजना में निवेश करने से पहले कुल लागत, संभावित कमाई और नुकसान की सीमा का हिसाब लगाएं। खरीदारी या कारोबारी सौदे में केवल दिखाई देने वाले लाभ को ना देखें, उससे जुड़े अतिरिक्त खर्च भी जोड़ें। अगर उम्मीद से अच्छा मुनाफा मिलता है तो उसका कुछ हिस्सा दान के लिए अलग रखें। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना या भरोसेमंद संस्था को सहयोग देना अच्छा रहेगा। आर्थिक फैसलों में समझदारी बनाए रखने से लाभ को सुरक्षित रखना आसान होगा।

मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल कामकाज में नए मौके मिलने का उत्साह आपकी सक्रियता बढ़ाएगा। हालांकि, ज्यादा काम अपने ऊपर लेने से थकान भी महसूस हो सकती है। कारोबार या दुकान में लंबे समय तक खड़े रहना पड़े तो बीच-बीच में बैठकर आराम करें। राहु के प्रभाव से किसी नई स्वास्थ्य दिनचर्या या तरीके को आजमाने का विचार आ सकता है। लेकिन बिना जानकारी जुटाए उस पर पैसा खर्च ना करें। किसी भी नए प्रयोग की विश्वसनीयता और अपनी जरूरत को पहले समझें। काम के साथ भोजन और आराम के लिए भी समय निकालें। दिनभर मुनाफे और योजनाओं के बारे में सोचते रहने के बजाय कुछ समय खुद को दें। अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से उत्साह और ऊर्जा दोनों बने रहेंगे।