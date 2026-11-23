मूलांक 4 राशिफल 23 नवंबर: कारोबार में आजमाएं नया तरीका, किस्मत दे सकती है मुनाफे का मौका
Mulank 4 Rashifal: जानिए 23 नवंबर 2026 को मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल और आज की खास सलाह।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। 23 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 5 और भाग्यांक 8 है। ये दोनों अंक मूलांक 4 के मित्र माने जाते हैं। ऐसे में कारोबार और कामकाज से जुड़े मामलों में नए प्रयोग करने का अच्छा मौका मिल सकता है। बाजार में अपनी जगह मजबूत करने या दुकान के काम को बेहतर बनाने के लिए कोई अलग तरीका आजमा सकते हैं। राहु के प्रभाव से आपकी सोच में नवीनता रहेगी और आप परंपरागत तरीकों से हटकर कुछ करने की कोशिश करेंगे। हालांकि, किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसके फायदे और नुकसान का हिसाब जरूर लगा लें।
मूलांक 4 का लव राशिफल
प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों में आज उत्साह बना रहेगा। अपनी किसी नई योजना या कारोबार से जुड़े विचार को पार्टनर और परिवार के साथ साझा करने का मन होगा। आपकी सोच दूसरों से अलग हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि अपनी बात उन्हें आसानी से समझाएं। केवल अपने विचार को सही साबित करने के बजाय उनकी राय भी सुनें। किसी नए काम से मुनाफा मिलने की उम्मीद हो तो उसे अभी से पक्की कमाई बताकर परिवार के साथ कोई बड़ा वादा ना करें। भविष्य की योजनाओं पर बातचीत करते समय वास्तविक स्थिति सामने रखें। अगर कारोबार में अच्छा लाभ मिलता है तो उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए निकालने की बात भी परिवार के साथ तय कर सकते हैं। इससे रिश्तों में सहयोग और अपनापन बढ़ेगा।
मूलांक 4 पर राहु का प्रभाव रहता है, जो नई सोच और अलग तरीके से काम करने की प्रेरणा देता है। 23 नवंबर को तारीख के मूलांक 5 और भाग्यांक 8 का साथ मिलने से कारोबार में नए प्रयोग करने और कमाई के अवसर मिलने के योग हैं। दुकान या व्यवसाय में कोई नई रणनीति मुनाफे का रास्ता खोल सकती है, लेकिन निवेश से पहले पूरी गणना करना जरूरी होगा। अपनी कुंडली में राहु की स्थिति, कारोबार में तरक्की और धन लाभ के योग जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने की इच्छा आज आपको बेहतर नतीजों की ओर ले जा सकती है। कारोबारियों के लिए दुकान में सामान सजाने, ग्राहकों तक पहुंचने या बिक्री बढ़ाने का कोई नया तरीका आजमाने का अच्छा मौका है। हालांकि, शुरुआत छोटे स्तर से करना बेहतर रहेगा। नौकरीपेशा लोग ऑफिस में काम आसान बनाने के लिए कोई नया सुझाव दे सकते हैं। अपनी योजना रखते समय उससे होने वाले फायदे और खर्च की जानकारी भी साझा करें। विद्यार्थियों को किसी कठिन विषय को समझने के लिए पढ़ाई का अलग तरीका अपनाना चाहिए। राहु का प्रभाव आपकी रचनात्मक सोच को बढ़ाएगा। इसलिए नए विचारों को मौका दें, लेकिन केवल उत्साह के आधार पर बड़ा फैसला ना लें। तथ्यों और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं। कारोबार में किया गया कोई छोटा प्रयोग कमाई का नया रास्ता खोल सकता है। हालांकि, जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में बड़ी रकम दांव पर लगाने से बचना होगा। किसी नई योजना में निवेश करने से पहले कुल लागत, संभावित कमाई और नुकसान की सीमा का हिसाब लगाएं। खरीदारी या कारोबारी सौदे में केवल दिखाई देने वाले लाभ को ना देखें, उससे जुड़े अतिरिक्त खर्च भी जोड़ें। अगर उम्मीद से अच्छा मुनाफा मिलता है तो उसका कुछ हिस्सा दान के लिए अलग रखें। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करना या भरोसेमंद संस्था को सहयोग देना अच्छा रहेगा। आर्थिक फैसलों में समझदारी बनाए रखने से लाभ को सुरक्षित रखना आसान होगा।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
कामकाज में नए मौके मिलने का उत्साह आपकी सक्रियता बढ़ाएगा। हालांकि, ज्यादा काम अपने ऊपर लेने से थकान भी महसूस हो सकती है। कारोबार या दुकान में लंबे समय तक खड़े रहना पड़े तो बीच-बीच में बैठकर आराम करें। राहु के प्रभाव से किसी नई स्वास्थ्य दिनचर्या या तरीके को आजमाने का विचार आ सकता है। लेकिन बिना जानकारी जुटाए उस पर पैसा खर्च ना करें। किसी भी नए प्रयोग की विश्वसनीयता और अपनी जरूरत को पहले समझें। काम के साथ भोजन और आराम के लिए भी समय निकालें। दिनभर मुनाफे और योजनाओं के बारे में सोचते रहने के बजाय कुछ समय खुद को दें। अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से उत्साह और ऊर्जा दोनों बने रहेंगे।
23 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 4 के जातक अगर अपने स्वामी राहु की नवीन तकनीक और भाग्यांक 8 की व्यावहारिकता का सही संतुलन बनाते हैं, तो वे कारोबार में बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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