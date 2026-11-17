मूलांक 4 राशिफल 17 नवंबर 2026: किस्मत के भरोसे बैठे रहने से अटकेंगे काम, खुद करनी होगी शुरुआत
मूलांक 4 राशिफल 17 नवंबर 2026: आज केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहने से काम अटक सकते हैं, इसलिए खुद पहल करनी होगी। जानिए स्वामी राहु के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस अंक के स्वामी राहु माने जाते हैं। मूलांक 4 वाले लोग अक्सर अलग ढंग से सोचते हैं और नए रास्ते तलाशने में आगे रहते हैं। हालांकि, 17 नवंबर का दिन आपके लिए सोच से ज्यादा काम करने का संदेश लेकर आया है। आज मन में यह उम्मीद रह सकती है कि परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएंगी, लेकिन केवल इंतजार करने से बात नहीं बनेगी। छोटी शुरुआत भी आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है। आइए जानते हैं प्रेम, करियर, धन और सेहत के मामले में आपका दिन कैसा रहने वाला है।
मूलांक 4 का लव राशिफल
प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में आपका व्यवहार नरम रहेगा, लेकिन अपनी तरफ से पहल करने में थोड़ी झिझक महसूस हो सकती है। आप चाहेंगे कि पार्टनर आपकी भावनाओं और जरूरतों को बिना कुछ कहे समझ जाए। हालांकि, हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। मन में कोई बात है तो उसे दबाकर रखने के बजाय सहज तरीके से सामने रखें। इससे छोटी-छोटी गलतफहमियों को बढ़ने से रोका जा सकेगा। परिवार में किसी काम या जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो तो केवल दूसरों की बात सुनकर चुप ना रहें। अपनी राय भी रखें और जो जिम्मेदारी आपके हिस्से आए, उसे निभाने की कोशिश करें। रिश्तों में तालमेल बनाए रखने के लिए दोनों तरफ से कोशिश जरूरी है।
राहु के प्रभाव से आज मूलांक 4 वालों के मन में नए विचार तो आएंगे, लेकिन आलस और किस्मत के भरोसे बैठे रहने की आदत काम में रुकावट डाल सकती है। करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सफलता पाने के लिए खुद पहल करनी होगी और आकर्षक प्रस्तावों पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचना होगा। जानें आज कौन से छोटे कदम आपको बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। करियर, धन और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज और पढ़ाई के लिहाज से दिन थोड़ा सुस्त रह सकता है। किसी काम को शुरू करने से पहले आप उसके आसान तरीके खोजने में समय लगा सकते हैं। नए विचार जरूर आएंगे, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए जिस मेहनत की जरूरत है, उससे बचने का मन हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान एकाग्रता बनाए रखने में परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसे में बड़े लक्ष्य के बजाय किसी छोटे टॉपिक को पूरा करने का संकल्प लें। नौकरीपेशा लोग दिन की शुरुआत में जरूरी कामों की सूची बनाएं और सबसे पहले एक काम को पूरा करें। कारोबारियों के लिए भी सिर्फ नई योजनाओं पर चर्चा करना पर्याप्त नहीं होगा। किसी एक जरूरी फैसले को अमल में लाने की दिशा में कदम बढ़ाएं।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज आपको थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता रखनी होगी। जल्दी पैसा कमाने या कम मेहनत में बड़ा लाभ पाने की इच्छा किसी आकर्षक प्रस्ताव की ओर खींच सकती है। राहु के प्रभाव से ऐसे विकल्पों को लेकर उत्सुकता बढ़ सकती है, लेकिन बिना पूरी जानकारी जुटाए कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। निवेश या कमाई से जुड़े किसी भी प्रस्ताव की शर्तें ध्यान से पढ़ें। यह भी समझें कि उसमें कितनी लागत और कितनी मेहनत लगेगी। खरीदारी या पैसों के लेनदेन की जिम्मेदारी पूरी तरह किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़ें। बचत से जुड़ा कोई छोटा काम भी आज अपनी निगरानी में पूरा करें। जल्दबाजी से बचना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
सेहत के मामले में आज सबसे बड़ी चुनौती आलस और दिनचर्या में ढिलाई हो सकती है। मन किसी काम में लगाने का उत्साह कम रहेगा और आप टहलने या हल्की कसरत को भी बाद के लिए टाल सकते हैं। ध्यान रखें कि अपनी देखभाल के लिए हमेशा सही समय या अच्छे मूड का इंतजार करना जरूरी नहीं है। सुबह या शाम कुछ मिनट पैदल चलने से शुरुआत करें। दिनभर एक ही जगह बैठे रहने से बचें और बीच-बीच में थोड़ा टहल लें। बहुत कठिन दिनचर्या बनाने के बजाय ऐसे छोटे बदलाव अपनाएं, जिन्हें नियमित रूप से निभा सकें। शरीर को आराम देने के साथ पर्याप्त नींद और खानपान पर भी ध्यान दें। आज की छोटी कोशिश आगे चलकर अच्छी आदत बनाने में मदद कर सकती है।
17 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 4 के जातक यदि किस्मत के भरोसे बैठे रहने के बजाय जिस काम के पूरे होने की उम्मीद है उसे खुद शुरू करते हैं, तो हर अड़चन दूर हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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