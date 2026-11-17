मूलांक 4 राशिफल 17 नवंबर 2026: आज केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहने से काम अटक सकते हैं, इसलिए खुद पहल करनी होगी। जानिए स्वामी राहु के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस अंक के स्वामी राहु माने जाते हैं। मूलांक 4 वाले लोग अक्सर अलग ढंग से सोचते हैं और नए रास्ते तलाशने में आगे रहते हैं। हालांकि, 17 नवंबर का दिन आपके लिए सोच से ज्यादा काम करने का संदेश लेकर आया है। आज मन में यह उम्मीद रह सकती है कि परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएंगी, लेकिन केवल इंतजार करने से बात नहीं बनेगी। छोटी शुरुआत भी आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकती है। आइए जानते हैं प्रेम, करियर, धन और सेहत के मामले में आपका दिन कैसा रहने वाला है।

मूलांक 4 का लव राशिफल प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में आपका व्यवहार नरम रहेगा, लेकिन अपनी तरफ से पहल करने में थोड़ी झिझक महसूस हो सकती है। आप चाहेंगे कि पार्टनर आपकी भावनाओं और जरूरतों को बिना कुछ कहे समझ जाए। हालांकि, हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। मन में कोई बात है तो उसे दबाकर रखने के बजाय सहज तरीके से सामने रखें। इससे छोटी-छोटी गलतफहमियों को बढ़ने से रोका जा सकेगा। परिवार में किसी काम या जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो तो केवल दूसरों की बात सुनकर चुप ना रहें। अपनी राय भी रखें और जो जिम्मेदारी आपके हिस्से आए, उसे निभाने की कोशिश करें। रिश्तों में तालमेल बनाए रखने के लिए दोनों तरफ से कोशिश जरूरी है।

राहु के प्रभाव से आज मूलांक 4 वालों के मन में नए विचार तो आएंगे, लेकिन आलस और किस्मत के भरोसे बैठे रहने की आदत काम में रुकावट डाल सकती है। करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में सफलता पाने के लिए खुद पहल करनी होगी और आकर्षक प्रस्तावों पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचना होगा। जानें आज कौन से छोटे कदम आपको बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। करियर, धन और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 4 का करियर राशिफल कामकाज और पढ़ाई के लिहाज से दिन थोड़ा सुस्त रह सकता है। किसी काम को शुरू करने से पहले आप उसके आसान तरीके खोजने में समय लगा सकते हैं। नए विचार जरूर आएंगे, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए जिस मेहनत की जरूरत है, उससे बचने का मन हो सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान एकाग्रता बनाए रखने में परेशानी महसूस हो सकती है। ऐसे में बड़े लक्ष्य के बजाय किसी छोटे टॉपिक को पूरा करने का संकल्प लें। नौकरीपेशा लोग दिन की शुरुआत में जरूरी कामों की सूची बनाएं और सबसे पहले एक काम को पूरा करें। कारोबारियों के लिए भी सिर्फ नई योजनाओं पर चर्चा करना पर्याप्त नहीं होगा। किसी एक जरूरी फैसले को अमल में लाने की दिशा में कदम बढ़ाएं।

मूलांक 4 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज आपको थोड़ी अतिरिक्त सतर्कता रखनी होगी। जल्दी पैसा कमाने या कम मेहनत में बड़ा लाभ पाने की इच्छा किसी आकर्षक प्रस्ताव की ओर खींच सकती है। राहु के प्रभाव से ऐसे विकल्पों को लेकर उत्सुकता बढ़ सकती है, लेकिन बिना पूरी जानकारी जुटाए कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। निवेश या कमाई से जुड़े किसी भी प्रस्ताव की शर्तें ध्यान से पढ़ें। यह भी समझें कि उसमें कितनी लागत और कितनी मेहनत लगेगी। खरीदारी या पैसों के लेनदेन की जिम्मेदारी पूरी तरह किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़ें। बचत से जुड़ा कोई छोटा काम भी आज अपनी निगरानी में पूरा करें। जल्दबाजी से बचना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर रहेगा।

मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल सेहत के मामले में आज सबसे बड़ी चुनौती आलस और दिनचर्या में ढिलाई हो सकती है। मन किसी काम में लगाने का उत्साह कम रहेगा और आप टहलने या हल्की कसरत को भी बाद के लिए टाल सकते हैं। ध्यान रखें कि अपनी देखभाल के लिए हमेशा सही समय या अच्छे मूड का इंतजार करना जरूरी नहीं है। सुबह या शाम कुछ मिनट पैदल चलने से शुरुआत करें। दिनभर एक ही जगह बैठे रहने से बचें और बीच-बीच में थोड़ा टहल लें। बहुत कठिन दिनचर्या बनाने के बजाय ऐसे छोटे बदलाव अपनाएं, जिन्हें नियमित रूप से निभा सकें। शरीर को आराम देने के साथ पर्याप्त नींद और खानपान पर भी ध्यान दें। आज की छोटी कोशिश आगे चलकर अच्छी आदत बनाने में मदद कर सकती है।