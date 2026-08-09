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मूलांक 4 राशिफल 9 अगस्त 2026: आज दिमाग में आएंगे कई नए आइडिया, लेकिन सोच-समझकर करें काम

By Anita Baranwal
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9 अगस्त 2026 मूलांक 4 वालों के लिए रचनात्मक दिन। नए आइडिया तो खूब आएंगे लेकिन हर सोच पर तुरंत अमल ना करें। थोड़ा ठहरकर फैसला लेने से सफलता मिलेगी। रिश्ते, काम, पैसा और सेहत का विस्तृत राशिफल पढ़ें।

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मूलांक 4 राशिफल 9 अगस्त 2026

मूलांक 4 वाले जातकों के लिए 9 अगस्त 2026 का दिन रचनात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। दिमाग में एक साथ कई नए आइडिया आ सकते हैं, खासकर दुकान, बाजार, सजावट या खरीदारी से जुड़े कामों में। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 की तेज ऊर्जा मन को लगातार सक्रिय रखेगी, जिससे छोटी बात भी बड़ी योजना बनती दिखेगी। राहु अलग सोच तो देगा, लेकिन कभी-कभी वही सोच काम से भटका भी सकती है। इसलिए हर आइडिया पर तुरंत मेहनत लगाने के बजाय थोड़ा रुककर देखना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

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रिश्तों में आज आपकी सोच थोड़ी अलग दिशा में चल सकती है। मन में कुछ खास करने की इच्छा रहेगी, लेकिन सामने वाला उतनी तैयारी में ना हो। राहु की वजह से अपेक्षा और हकीकत में फर्क महसूस हो सकता है। ऐसे में भावुक प्रदर्शन से ज्यादा सीधी और सरल बातचीत असर करेगी। अगर पार्टनर या परिवार का सदस्य आपकी बात तुरंत ना समझे तो उसे थोड़ा समय दें। किसी रिश्ते को सुधारने के लिए लंबी बहस के बजाय छोटा और साफ संवाद बेहतर रहेगा। अपनी थकान को भी पहचानें, क्योंकि मन भरा होने पर बात उलटी पड़ सकती है। धैर्य और नरमी से बात रखने पर रिश्तों में समझ बढ़ेगी।

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कामकाज में नए तरीके, डिस्प्ले, प्रेजेंटेशन, कंटेंट, डिजाइन या मार्केटिंग पर आपका ध्यान ज्यादा जा सकता है। यह सोच बेकार नहीं है, लेकिन नौ की दोहरी ऊर्जा जल्दी नतीजा देखने की चाह भी जगाएगी। राहु तकनीक और अलग प्रयोगों का ग्रह है इसलिए ऑनलाइन टूल, सॉफ्टवेयर या डिजिटल प्रमोशन से जुड़े कामों में अच्छे आइडिया मिल सकते हैं। फिर भी एक ही दिन में सब बदलने की कोशिश ना करें। पढ़ाई में नोट्स सुंदर बनाने से ज्यादा जरूरी अध्याय पूरा करना होगा। ऑफिस या बिजनेस में पहले लंबित काम निपटाएं फिर रचनात्मक बदलाव की सूची अलग बनाएं। क्रम से आगे बढ़ने पर दिन सफल रहेगा।

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पैसों के मामले में दिखने वाली चीजों पर मन जल्दी अटक सकता है। दुकान, स्टॉक, पैकिंग, सजावट, गैजेट या सुविधा वाली वस्तु पर खर्च का विचार बन सकता है, लेकिन हर आकर्षक चीज जरूरी नहीं होती है। राहु जल्दी लाभ का लालच दिखा सकता है, इसलिए किसी ऑफर या तेजी से कमाई वाली बात को अच्छी तरह परखकर ही आगे बढ़ें। आमदनी सामान्य रह सकती है, लेकिन बचत तभी टिकेगी जब खरीद और भुगतान की प्राथमिकता साफ हो। छोटे बिल, छुट्टे हिसाब और बकाया नोट करके चलना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में किए गए खर्च बाद में पछतावा करा सकते हैं, इसलिए संयम बनाए रखें।

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मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल

शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ महसूस हो सकता है। बहुत देर तक एक ही काम में उलझने पर आंखों के आसपास भारीपन या सिर में दबाव जैसा लग सकता है। बीच में पांच-सात मिनट का ठहराव जरूर लें। ठंडे पानी से हाथ-मुंह धोना और गर्दन को हल्का घुमाना राहत देगा। मीठी चीज या चाय पर बार-बार टिकने के बजाय साधारण पानी और हल्का नाश्ता बेहतर रहेगा। खुली हवा में थोड़ी देर बैठने से मन हल्का होगा। नियमित पानी पीते रहें और स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करें, तो दिन का तनाव शरीर पर कम बोझ डालेगा।

आज का दिन नए विचारों से भरा है, लेकिन सोच-समझकर कदम बढ़ाने से सही काम खुद अलग दिखेगा। रुककर फैसला लेने वाले जातक बेहतर नतीजे पाएंगे।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी

शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम

एलर्ट्स: चमकदार ऑफर देखकर तुरंत मन ना बनाएं। अधूरे प्लान को पक्का काम मानकर आगे ना बढ़ें। बाजार या दुकान के हिसाब में अनुमान के भरोसे ना रहें।

आज की सलाह: रुककर देखेंगे तो सही काम खुद अलग दिखेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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