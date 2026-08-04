मूलांक 4 राशिफल 4 अगस्त 2026: किस्मत दे सकती है बड़ा मौका, लेकिन आंख बंद ना करें भरोसा
मूलांक 4 राशिफल 4 अगस्त 2026: किस्मत बड़ा मौका दे सकती है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा ना करें। राहु की ऊर्जा से मौका मिलेगा, जांचकर आगे बढ़ें। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।
4 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 4 वालों के लिए खास है, क्योंकि दिन का मूलांक और भाग्यांक दोनों आपके अपने अंक से मेल खा रहे हैं। इससे राहु की ऊर्जा तेज रहेगी। राहु अलग सोच तकनीक और अचानक मौके देता है, लेकिन साथ में भ्रम भी बढ़ा सकता है। जो अवसर दिखे उसे पकड़ें जरूर पर अच्छी तरह जांचकर। किसी दोस्त से नई कमाई या ऑफर की बात भी हो सकती है। बात पूरी सुनें फिर फैसला लें। किस्मत का साथ मिल सकता है, लेकिन सही चाल वही होगी जिसमें दिमाग ठंडा रहे।
मूलांक 4 का लव राशिफल
आज रिश्तों में आपका अंदाज थोड़ा अलग और अनिश्चित लग सकता है। कभी बहुत खुलकर बात करेंगे, तो कभी अचानक चुप हो सकते हैं। राहु का यही स्वभाव है। अगर साथी या घर के लोग आपकी बात पूरी तरह ना समझें, तो हैरानी ना करें। बेहतर होगा कि इशारों में नहीं साफ शब्दों में बात करें। किसी पुराने मुद्दे पर अपनी सुविधा के हिसाब से बात बदलना ठीक नहीं होगा। आकर्षण बना रहेगा, लेकिन भरोसा तभी टिकेगा जब आप अपने इरादे साफ रखेंगे। हल्की और ईमानदार बातचीत दूरी घटा सकती है। आज स्पष्टता बनाए रखने से रिश्ते ज्यादा सहज रहेंगे।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
कामकाज में एक अलग मौका सामने आ सकता है। यह मौका किसी नए टूल ऑनलाइन काम टेक्निकल बदलाव या तेज नतीजे देने वाले प्लान के रूप में दिख सकता है। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 की दोहरी ऊर्जा आपको ढांचा भी दे रही है और राहु वाला शॉर्टकट भी दिखा रही है। समझदारी यही होगी कि शॉर्टकट को सीधे मंजिल ना मानें। छात्र किसी टेस्ट इंटरव्यू या प्रोजेक्ट में अलग सोच से बढ़त बना सकते हैं, पर तैयारी अधूरी ना छोड़ें। नौकरीपेशा लोग मीटिंग में नया सुझाव रख सकते हैं। बिजनेस में अचानक लाभ का योग बन सकता है, लेकिन कागज शर्त और टाइमिंग जरूर देख लें। सावधानी से आगे बढ़ने पर फायदा होगा।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसे के मामले में किस्मत का हल्का साथ मिल सकता है। छोटे स्तर के ऑफर बोनस इंसेंटिव या सीमित जोखिम वाले मौके से फायदा हो सकता है, पर बहुत बड़ी रकम लगाना समझदारी नहीं होगी। राहु जल्दी लाभ का लालच बढ़ाता है, इसलिए नियम बनाकर चलें। जितना खोने पर भी दबाव ना बने उससे आगे ना जाएं। अचानक आई कमाई को तुरंत उड़ाने की बजाय उसका एक हिस्सा बचाकर रखना बेहतर रहेगा। किसी डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन डील में जल्द भरोसा ना करें। सोच-समझकर फैसला लेने से आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहेगी और बाद में पछतावा नहीं होगा।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा दिमाग दौड़ता महसूस हो सकता है। एक विचार से दूसरे विचार पर कूदने की वजह से बेचैनी बढ़ सकती है। ऐसे में खाली बैठना आराम नहीं देगा। बेहतर रहेगा कि छोटे काम खुद हाथ से करें। अलमारी ठीक करना कागज सहेजना या डेस्क व्यवस्थित करना मन को लाइन पर ला सकता है। मीठी चीजों या बहुत तेज चाय कॉफी का सहारा कम लें, इससे घबराहट बढ़ सकती है। हल्का भोजन नियमित पानी और थोड़ी हलचल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगी। मन को शांत रखने की कोशिश करें, तो दिन ज्यादा सहज बीतेगा और थकान कम महसूस होगी।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: सुनी सुनाई कमाई की बात पर तुरंत भरोसा ना करें। दोस्त की सलाह को अपनी क्षमता से तौलें। तेज लाभ के चक्कर में नियम ना तोड़ें।
आज की सलाह: मौका पकड़ें, पर हर कदम का हिसाब साथ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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