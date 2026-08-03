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मूलांक 4 राशिफल 3 अगस्त 2026: खुद को कम आंकना पड़ सकता है भारी, आज पहचानें अपनी ताकत

By Anita Baranwal
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मूलांक 4 राशिफल 3 अगस्त 2026: खुद को कम आंकना भारी पड़ सकता है, आज अपनी ताकत पहचानें। राहु प्रभाव से उलझन हो सकती है, ठंडे दिमाग से आगे बढ़ें। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।

mulank 4 daily horoscope 3 august 2026
मूलांक 4 राशिफल 3 अगस्त 2026

3 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 4 वालों के लिए खुद पर ज्यादा सख्त होने से बचने का दिन है। काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच आप हर कमी को अपनी गलती मान सकते हैं जिससे थकान बढ़ेगी। राहु का अंक 4 अलग सोच देता है लेकिन यही स्वभाव मन में उलझन भी बढ़ा सकता है। खुद को कोसने की बजाय ठहरकर देखें कि आप कहां खुद ही अपनी चाल धीमी कर रहे हैं। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की ऊर्जा बात खोलने सोच साफ करने और अगला कदम तय करने में मदद करेगी। फोन पर बातचीत या छोटी चर्चा से भी जरूरी बात समझ में आ सकती है। अपनी स्थिति को ईमानदारी से देखना ही आज की असली ताकत रहेगी।

मूलांक 4 का लव राशिफल

आज रिश्तों में आपकी चुप्पी या उलझा हुआ जवाब सामने वाले को दूरी जैसा लग सकता है। अगर मन में कुछ खटक रहा है तो फोन पर घुमाकर बात करने की बजाय सीधी और नरम भाषा चुनें। राहु कभी-कभी शक या मन का धुंधलापन बढ़ाता है इसलिए पुरानी बातों का हिसाब खोलने से बेहतर रहेगा कि अभी की जरूरत पर बात करें। परिवार में भी खुद को हर बात का जिम्मेदार मानना छोड़ें। अपनापन तभी बढ़ेगा जब आप अपनी थकान और मन की बात साफ शब्दों में रखेंगे। आज नरम व्यवहार और खुलकर अपनी भावनाएं साझा करने से रिश्ते बेहतर होंगे। सिंगल लोग भी अपनी बात संयम से रखें तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

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मूलांक 4 का करियर राशिफल

ऑफिस बिजनेस या पढ़ाई में यह समय अपनी क्षमता कम आंकने का नहीं है। कई बार आप अच्छा काम करते हुए भी सोच लेते हैं कि अभी और तैयारी चाहिए इसलिए कदम रुक जाता है। राहु तकनीक नए तरीके और अलग रास्ते से जुड़ा है। ऐसे में कोई नया टूल नया प्रोसेस या काम का नया तरीका आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की मिलीजुली ऊर्जा बातचीत प्रेजेंटेशन आइडिया शेयर करने और गाइडेंस लेने में सहारा दे सकती है। छात्रों को सिर्फ गलती गिनने की बजाय यह देखना चाहिए कि कौन सा हिस्सा उन्हें पीछे रोक रहा है। वहीं से सुधार शुरू करें। आज खुद को कम आंकने की बजाय अपनी ताकत पहचानकर आगे बढ़ें तो अच्छे नतीजे मिलेंगे।

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मूलांक 4 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में खुद पर नाराज होकर कोई फैसला लेना ठीक नहीं रहेगा। कभी-कभी इंसान यह सोचकर पीछे हट जाता है कि उससे संभलेगा नहीं। यही रुकावट नुकसान बनती है। लेन-देन में बात स्पष्ट रखें खासकर जब फोन पर रकम तारीख या शर्त तय हो रही हो। राहु जल्दी लाभ का लालच दिखा सकता है इसलिए चमकदार ऑफर या बहुत आसान कमाई जैसी बातों को परखना जरूरी रहेगा। छोटे स्तर पर बजट देखकर अगला कदम तय करना बेहतर रहेगा। आज भावनाओं में बहकर या खुद को कम आंककर आर्थिक फैसला ना लें। साफ हिसाब और सोच-समझकर खर्च करने से स्थिति स्थिर बनी रहेगी।

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मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल

मन में लगातार खुद का हिसाब चलते रहने से सिर भारी और शरीर ढीला लग सकता है। बेचैनी हो तो पांच मिनट बैठकर तीन जरूरी काम लिख लें बाकी बाद में रखें। इससे दिमाग का बिखराव कम होगा। राहु के असर में नींद से पहले विचार तेज चल सकते हैं इसलिए सोने से पहले हल्की बातचीत धीमा संगीत या शांत माहौल मदद दे सकता है। आज हल्का भोजन करें पानी नियमित पिएं और मन को ज्यादा उलझनों में ना उलझाएं। छोटी-छोटी आराम की आदतें स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करेंगी। खुद पर सख्ती कम करें तो शरीर भी आराम महसूस करेगा।

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शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी

शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम

एलर्ट्स: फोन पर अधूरी बात से गलतफहमी बढ़ सकती है। खुद को कम आंककर मौका मत टालिए। जल्दी फायदा दिखे तो भी पूरी जानकारी लें।

आज की सलाह: अपनी कमी नहीं, अपनी अगली सही चाल पहचानिए।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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