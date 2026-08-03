मूलांक 4 राशिफल 3 अगस्त 2026: खुद को कम आंकना पड़ सकता है भारी, आज पहचानें अपनी ताकत

मूलांक 4 राशिफल 3 अगस्त 2026: खुद को कम आंकना भारी पड़ सकता है, आज अपनी ताकत पहचानें। राहु प्रभाव से उलझन हो सकती है, ठंडे दिमाग से आगे बढ़ें। जानिए लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा राशिफल।

3 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 4 वालों के लिए खुद पर ज्यादा सख्त होने से बचने का दिन है। काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच आप हर कमी को अपनी गलती मान सकते हैं जिससे थकान बढ़ेगी। राहु का अंक 4 अलग सोच देता है लेकिन यही स्वभाव मन में उलझन भी बढ़ा सकता है। खुद को कोसने की बजाय ठहरकर देखें कि आप कहां खुद ही अपनी चाल धीमी कर रहे हैं। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की ऊर्जा बात खोलने सोच साफ करने और अगला कदम तय करने में मदद करेगी। फोन पर बातचीत या छोटी चर्चा से भी जरूरी बात समझ में आ सकती है। अपनी स्थिति को ईमानदारी से देखना ही आज की असली ताकत रहेगी।

मूलांक 4 का लव राशिफल आज रिश्तों में आपकी चुप्पी या उलझा हुआ जवाब सामने वाले को दूरी जैसा लग सकता है। अगर मन में कुछ खटक रहा है तो फोन पर घुमाकर बात करने की बजाय सीधी और नरम भाषा चुनें। राहु कभी-कभी शक या मन का धुंधलापन बढ़ाता है इसलिए पुरानी बातों का हिसाब खोलने से बेहतर रहेगा कि अभी की जरूरत पर बात करें। परिवार में भी खुद को हर बात का जिम्मेदार मानना छोड़ें। अपनापन तभी बढ़ेगा जब आप अपनी थकान और मन की बात साफ शब्दों में रखेंगे। आज नरम व्यवहार और खुलकर अपनी भावनाएं साझा करने से रिश्ते बेहतर होंगे। सिंगल लोग भी अपनी बात संयम से रखें तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

मूलांक 4 का करियर राशिफल ऑफिस बिजनेस या पढ़ाई में यह समय अपनी क्षमता कम आंकने का नहीं है। कई बार आप अच्छा काम करते हुए भी सोच लेते हैं कि अभी और तैयारी चाहिए इसलिए कदम रुक जाता है। राहु तकनीक नए तरीके और अलग रास्ते से जुड़ा है। ऐसे में कोई नया टूल नया प्रोसेस या काम का नया तरीका आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की मिलीजुली ऊर्जा बातचीत प्रेजेंटेशन आइडिया शेयर करने और गाइडेंस लेने में सहारा दे सकती है। छात्रों को सिर्फ गलती गिनने की बजाय यह देखना चाहिए कि कौन सा हिस्सा उन्हें पीछे रोक रहा है। वहीं से सुधार शुरू करें। आज खुद को कम आंकने की बजाय अपनी ताकत पहचानकर आगे बढ़ें तो अच्छे नतीजे मिलेंगे।

मूलांक 4 का मनी राशिफल पैसों के मामले में खुद पर नाराज होकर कोई फैसला लेना ठीक नहीं रहेगा। कभी-कभी इंसान यह सोचकर पीछे हट जाता है कि उससे संभलेगा नहीं। यही रुकावट नुकसान बनती है। लेन-देन में बात स्पष्ट रखें खासकर जब फोन पर रकम तारीख या शर्त तय हो रही हो। राहु जल्दी लाभ का लालच दिखा सकता है इसलिए चमकदार ऑफर या बहुत आसान कमाई जैसी बातों को परखना जरूरी रहेगा। छोटे स्तर पर बजट देखकर अगला कदम तय करना बेहतर रहेगा। आज भावनाओं में बहकर या खुद को कम आंककर आर्थिक फैसला ना लें। साफ हिसाब और सोच-समझकर खर्च करने से स्थिति स्थिर बनी रहेगी।

मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल मन में लगातार खुद का हिसाब चलते रहने से सिर भारी और शरीर ढीला लग सकता है। बेचैनी हो तो पांच मिनट बैठकर तीन जरूरी काम लिख लें बाकी बाद में रखें। इससे दिमाग का बिखराव कम होगा। राहु के असर में नींद से पहले विचार तेज चल सकते हैं इसलिए सोने से पहले हल्की बातचीत धीमा संगीत या शांत माहौल मदद दे सकता है। आज हल्का भोजन करें पानी नियमित पिएं और मन को ज्यादा उलझनों में ना उलझाएं। छोटी-छोटी आराम की आदतें स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करेंगी। खुद पर सख्ती कम करें तो शरीर भी आराम महसूस करेगा।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी

शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम

एलर्ट्स: फोन पर अधूरी बात से गलतफहमी बढ़ सकती है। खुद को कम आंककर मौका मत टालिए। जल्दी फायदा दिखे तो भी पूरी जानकारी लें।